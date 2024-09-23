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    СКА продолжит побеждать?

    СКА — «Авангард». Ставка (к. 1.82), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Авангард»
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    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «СКА-Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч СКА — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    СКА

    Турнирное положение: Последние успехи СКА заметно поправили положение питерского клуба, и сейчас коллектив Ротенберга располагается на пятой строчке в западной конференции.

    Последние матчи: В трех последних матчах СКА не проиграл ни разу, оформив в ворота противников 15 шайб.

    СКА — Авангард: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На данный момент времени питерский СКА не может рассчитывать на нападающего Глотова.

    Общий тонус клуба: Во встрече против «Авангарда» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Сезон для «Авангарда» начинался вполне себе удовлетворительно, но с течением времени ситуация вышла из под контроля, и сейчас омский клуб располагается на седьмой строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В трех последних проведенных матчах «Авангард» не смог победить ни разу, хотя шансы имелись в каждой игр трех игр.

    Травмированные игроки: У «Авангарда» по-прежнему не могут играть Бердин и Буше, а это серьезные потери для омского клуба.

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    Общий тонус клуба: В матче против СКА вероятность потерпеть ещё одно поражение весьма высока.

    Статистика для ставок

    • СКА победил в трех последних матчах подряд

    • «Авангард» проиграл четыре встречи кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.50, на гостей — 3.80.

    Прогноз: Гости не в том состоянии, чтобы навязывать борьбу в Санкт-Петербурге

    Альтернативный прогноз: Игра ожидается результативной, поскольку в двух последних матчах между этими командами был заброшено 22 шайбы.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.65.

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    СКА — «Авангард»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на хоккей. СКА продолжит побеждать?
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