В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «СКА-Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч СКА — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Последние успехи СКА заметно поправили положение питерского клуба, и сейчас коллектив Ротенберга располагается на пятой строчке в западной конференции.

Последние матчи: В трех последних матчах СКА не проиграл ни разу, оформив в ворота противников 15 шайб.

Травмированные игроки: На данный момент времени питерский СКА не может рассчитывать на нападающего Глотова.

Общий тонус клуба: Во встрече против «Авангарда» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.

«Авангард»

Турнирное положение: Сезон для «Авангарда» начинался вполне себе удовлетворительно, но с течением времени ситуация вышла из под контроля, и сейчас омский клуб располагается на седьмой строчке Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В трех последних проведенных матчах «Авангард» не смог победить ни разу, хотя шансы имелись в каждой игр трех игр.

Травмированные игроки: У «Авангарда» по-прежнему не могут играть Бердин и Буше, а это серьезные потери для омского клуба.

Общий тонус клуба: В матче против СКА вероятность потерпеть ещё одно поражение весьма высока.

Статистика для ставок

СКА победил в трех последних матчах подряд

«Авангард» проиграл четыре встречи кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.50, на гостей — 3.80.

Прогноз: Гости не в том состоянии, чтобы навязывать борьбу в Санкт-Петербурге

Альтернативный прогноз: Игра ожидается результативной, поскольку в двух последних матчах между этими командами был заброшено 22 шайбы.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.65.