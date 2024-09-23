СКА
Авангард
СКА
Турнирное положение: Последние успехи СКА заметно поправили положение питерского клуба, и сейчас коллектив Ротенберга располагается на пятой строчке в западной конференции.
Последние матчи: В трех последних матчах СКА не проиграл ни разу, оформив в ворота противников 15 шайб.
СКА — Авангард: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На данный момент времени питерский СКА не может рассчитывать на нападающего Глотова.
Общий тонус клуба: Во встрече против «Авангарда» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами предстоящего поединка.
«Авангард»
Турнирное положение: Сезон для «Авангарда» начинался вполне себе удовлетворительно, но с течением времени ситуация вышла из под контроля, и сейчас омский клуб располагается на седьмой строчке Востока.
Последние матчи: В трех последних проведенных матчах «Авангард» не смог победить ни разу, хотя шансы имелись в каждой игр трех игр.
Травмированные игроки: У «Авангарда» по-прежнему не могут играть Бердин и Буше, а это серьезные потери для омского клуба.
Общий тонус клуба: В матче против СКА вероятность потерпеть ещё одно поражение весьма высока.
Статистика для ставок
- СКА победил в трех последних матчах подряд
- «Авангард» проиграл четыре встречи кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.50, на гостей — 3.80.
Прогноз: Гости не в том состоянии, чтобы навязывать борьбу в Санкт-Петербурге
- 1.72Локомотив — Северсталь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.50Трактор — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.60Металлург — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Игра ожидается результативной, поскольку в двух последних матчах между этими командами был заброшено 22 шайбы.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.65.