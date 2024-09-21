В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет на стадионе «Нагорный» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Первый месяц регулярного сезона складывается не так, как ожидали этого поклонники «Торпедо». Их любимцы располагаются всего лишь на восьмом месте в западной конференции.

Последние матчи: В трёх последних поединках «Торпедо» не смогло одержать ни одной победы, пропустив в общей сложности 14 шайб.

Травмированные игроки: Сразу три игрока «Торпедо» не смогут принять участие в предстоящем поединке. Вне игры оказались Белевич, Берлев и Орлов.

Общий тонус клуба: С такой игрой вероятность положительного исхода в матче против СКА будет стремиться к нулю.

СКА

Турнирное положение: Старт для питерского СКА выдался ужасным, но постепенно дела налаживаются. Сейчас коллектив Ротенберга располагается на пятой строчке Запада

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: После неимоверного количества проигранных матчей у СКА наконец-то настала белая полоса. Два последних матча клуб из Санкт-Петербурга забрал себе, но не без труда.

Травмированные игроки: Питерский СКА не может рассчитывать на Василия Глотова, поскольку нападающий выбыл на достаточно серьезный срок.

Общий тонус клуба: Встреча против «Торпедо» будет сложной, поскольку в Нижнем Новгороде всем клубам КХЛ устраивают «горячий» прием.

Статистика для ставок

СКА за два последних победных матча оформил 11 голов в ворота своих соперников

«Торпедо» уже четыре матча подряд не может обыграть СКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.18, на ничью — 4.40, на гостей — 2.02.

Прогноз: СКА продолжит побеждать

Альтернативный прогноз: У обоих клубов существенные проблемы в обороне, поэтому вполне можно рассчитывать на результативный матч

Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.