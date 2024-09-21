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    СКА продолжит побеждать?

    «Торпедо» — СКА. Ставка (к. 2.02), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — СКА
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    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет на стадионе «Нагорный» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Первый месяц регулярного сезона складывается не так, как ожидали этого поклонники «Торпедо». Их любимцы располагаются всего лишь на восьмом месте в западной конференции.

    Последние матчи: В трёх последних поединках «Торпедо» не смогло одержать ни одной победы, пропустив в общей сложности 14 шайб.

    Торпедо — СКА: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сразу три игрока «Торпедо» не смогут принять участие в предстоящем поединке. Вне игры оказались Белевич, Берлев и Орлов.

    Общий тонус клуба: С такой игрой вероятность положительного исхода в матче против СКА будет стремиться к нулю.

    СКА

    Турнирное положение: Старт для питерского СКА выдался ужасным, но постепенно дела налаживаются. Сейчас коллектив Ротенберга располагается на пятой строчке Запада

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: После неимоверного количества проигранных матчей у СКА наконец-то настала белая полоса. Два последних матча клуб из Санкт-Петербурга забрал себе, но не без труда.

    Травмированные игроки: Питерский СКА не может рассчитывать на Василия Глотова, поскольку нападающий выбыл на достаточно серьезный срок.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Торпедо» будет сложной, поскольку в Нижнем Новгороде всем клубам КХЛ устраивают «горячий» прием.

    Статистика для ставок

    • СКА за два последних победных матча оформил 11 голов в ворота своих соперников

    • «Торпедо» уже четыре матча подряд не может обыграть СКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.18, на ничью — 4.40, на гостей — 2.02.

    Прогноз: СКА продолжит побеждать

    Альтернативный прогноз: У обоих клубов существенные проблемы в обороне, поэтому вполне можно рассчитывать на результативный матч

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.

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    «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на хоккей. СКА продолжит побеждать?
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