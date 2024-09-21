Торпедо
СКА
«Торпедо»
Турнирное положение: Первый месяц регулярного сезона складывается не так, как ожидали этого поклонники «Торпедо». Их любимцы располагаются всего лишь на восьмом месте в западной конференции.
Последние матчи: В трёх последних поединках «Торпедо» не смогло одержать ни одной победы, пропустив в общей сложности 14 шайб.
Торпедо — СКА: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сразу три игрока «Торпедо» не смогут принять участие в предстоящем поединке. Вне игры оказались Белевич, Берлев и Орлов.
Общий тонус клуба: С такой игрой вероятность положительного исхода в матче против СКА будет стремиться к нулю.
СКА
Турнирное положение: Старт для питерского СКА выдался ужасным, но постепенно дела налаживаются. Сейчас коллектив Ротенберга располагается на пятой строчке Запада
Последние матчи: После неимоверного количества проигранных матчей у СКА наконец-то настала белая полоса. Два последних матча клуб из Санкт-Петербурга забрал себе, но не без труда.
Травмированные игроки: Питерский СКА не может рассчитывать на Василия Глотова, поскольку нападающий выбыл на достаточно серьезный срок.
Общий тонус клуба: Встреча против «Торпедо» будет сложной, поскольку в Нижнем Новгороде всем клубам КХЛ устраивают «горячий» прием.
Статистика для ставок
- СКА за два последних победных матча оформил 11 голов в ворота своих соперников
- «Торпедо» уже четыре матча подряд не может обыграть СКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.18, на ничью — 4.40, на гостей — 2.02.
Прогноз: СКА продолжит побеждать
- 2.17Авангард — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.90Динамо Минск — Северсталь: прогноз и ставкаЗавтра в 17:10
- 2.07Локомотив — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: У обоих клубов существенные проблемы в обороне, поэтому вполне можно рассчитывать на результативный матч
Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.