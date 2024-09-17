«Салават Юлаев»
Турнирное положение: Старт «Салавата Юлаева» откровенно радует, поскольку коллектив Козлова в пятерке сильнейших на Востоке.
Последние матчи: Правда последний сыгранный матч против «Автомобилиста» оказался холодным душем для коллектива из Уфы, так как «Салават Юлаев» проиграл с разницей в пять шайб.
Травмированные игроки: У «Салавата Юлаева» также появился травмированный игрок. Им оказался Данил Алалыкин, получивший повреждение в последнем проведённом матче.
Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» будет настоящей битвой, где жалости не будет места.
«Авангард»
Турнирное положение: Старт сезона для «Авангарда» можно назвать удачным, поскольку омский клуб располагается в тройке сильнейших на Востоке.
Последние матчи: Сергея Звягин пока что в поисках лучшей игры для «Авангарда», поскольку в двух последних матчах сибирский клуб смог заработать всего лишь одно очко.
Травмированные игроки: У омичей нет поводов для радости, поскольку Рид Буше и Михаил Бердин ещё продолжительное количество времени не смогут помочь «Авангарду».
Общий тонус клуба: Встреча с «Салаватом» будет претендовать на битву за четыре очка, поскольку оба клуба в таблице восточной конференции разделяет всего лишь один балл.
Статистика для ставок
- «Салават Юлаев» не проигрывает пять матчей подряд с учетом предсезонки
- Уфимцы выиграли три последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.30, на гостей — 3.62.
Прогноз: В этой игре шансы на успех хозяев гораздо выше, чем у гостей
- 1.90Автомобилист — Барыс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 3.14Сибирь — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.05Адмирал — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может вылиться в овертайм
Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.