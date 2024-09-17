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    «Авангард» поборется в Уфе за победу?

    Салават Юлаев — Авангард: ставка и прогноз, новости. 17.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Авангард»
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    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Старт «Салавата Юлаева» откровенно радует, поскольку коллектив Козлова в пятерке сильнейших на Востоке.

    Последние матчи: Правда последний сыгранный матч против «Автомобилиста» оказался холодным душем для коллектива из Уфы, так как «Салават Юлаев» проиграл с разницей в пять шайб.

    Травмированные игроки: У «Салавата Юлаева» также появился травмированный игрок. Им оказался Данил Алалыкин, получивший повреждение в последнем проведённом матче.

    Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» будет настоящей битвой, где жалости не будет места.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Старт сезона для «Авангарда» можно назвать удачным, поскольку омский клуб располагается в тройке сильнейших на Востоке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Сергея Звягин пока что в поисках лучшей игры для «Авангарда», поскольку в двух последних матчах сибирский клуб смог заработать всего лишь одно очко.

    Травмированные игроки: У омичей нет поводов для радости, поскольку Рид Буше и Михаил Бердин ещё продолжительное количество времени не смогут помочь «Авангарду».

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    Общий тонус клуба: Встреча с «Салаватом» будет претендовать на битву за четыре очка, поскольку оба клуба в таблице восточной конференции разделяет всего лишь один балл.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» не проигрывает пять матчей подряд с учетом предсезонки

    • Уфимцы выиграли три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.30, на гостей — 3.62.

    Прогноз: В этой игре шансы на успех хозяев гораздо выше, чем у гостей

    Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может вылиться в овертайм

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» поборется в Уфе за победу?
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