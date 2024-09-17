В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Старт «Салавата Юлаева» откровенно радует, поскольку коллектив Козлова в пятерке сильнейших на Востоке.

Последние матчи: Правда последний сыгранный матч против «Автомобилиста» оказался холодным душем для коллектива из Уфы, так как «Салават Юлаев» проиграл с разницей в пять шайб.

Травмированные игроки: У «Салавата Юлаева» также появился травмированный игрок. Им оказался Данил Алалыкин, получивший повреждение в последнем проведённом матче.

Общий тонус клуба: Матч против «Авангарда» будет настоящей битвой, где жалости не будет места.

«Авангард»

Турнирное положение: Старт сезона для «Авангарда» можно назвать удачным, поскольку омский клуб располагается в тройке сильнейших на Востоке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Сергея Звягин пока что в поисках лучшей игры для «Авангарда», поскольку в двух последних матчах сибирский клуб смог заработать всего лишь одно очко.

Травмированные игроки: У омичей нет поводов для радости, поскольку Рид Буше и Михаил Бердин ещё продолжительное количество времени не смогут помочь «Авангарду».

Общий тонус клуба: Встреча с «Салаватом» будет претендовать на битву за четыре очка, поскольку оба клуба в таблице восточной конференции разделяет всего лишь один балл.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» не проигрывает пять матчей подряд с учетом предсезонки

Уфимцы выиграли три последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.30, на гостей — 3.62.

Прогноз: В этой игре шансы на успех хозяев гораздо выше, чем у гостей

Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может вылиться в овертайм

Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.