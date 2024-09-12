В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 12 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Металлург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После вымученной победы в первом матче казалось, что «Нефтехимик» будет ждать новый ужасный старт, но после трех проведенных матчей татарстанский клуб размещается на третьем месте в таблице своей конференции.

Последние матчи: В крайнем матче весьма неожиданно был обыгран «Металлург», так ещё и на его территории. Такой выигрыш дорогого стоит.

Травмированные игроки: У нижнекамского клуба не сможет принять участие в предстоящем поединке нападающий Кирилл Ураков.

Общий тонус клуба: Ещё одна встреча против «Металлурга» будет сыграна в четверг, но уже на территории «Нефтехимика», и второй раз подряд обыграть «лис» будет неимоверно сложно.

«Металлург»

Турнирное положение: Пока что старт «Металлурга» нисколько не впечатляет, поскольку действующий чемпион не входит даже в восьмёрку сильнейших на Востоке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Разин и его подопечные начали сезон весьма сумбурно, и за три сыгранных матча смогли одержать лишь две победы.

Травмированные игроки: У тренерского штаба нет никаких проблем с составом, и в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие.

Общий тонус клуба: В ещё одном матче против «Нефтехимика» коллектив из Магнитогорска отыграется на сопернике по полной программе.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» на домашнем льду не может победить три матча подряд

«Металлург» проиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.20, на гостей — 2.17.

Прогноз: У приезжего клуба больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: В этом матче может быть изобилие заброшенных шайб

Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.