Нефтехимик
Металлург Мг
«Нефтехимик»
Турнирное положение: После вымученной победы в первом матче казалось, что «Нефтехимик» будет ждать новый ужасный старт, но после трех проведенных матчей татарстанский клуб размещается на третьем месте в таблице своей конференции.
Последние матчи: В крайнем матче весьма неожиданно был обыгран «Металлург», так ещё и на его территории. Такой выигрыш дорогого стоит.
Нефтехимик — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У нижнекамского клуба не сможет принять участие в предстоящем поединке нападающий Кирилл Ураков.
Общий тонус клуба: Ещё одна встреча против «Металлурга» будет сыграна в четверг, но уже на территории «Нефтехимика», и второй раз подряд обыграть «лис» будет неимоверно сложно.
«Металлург»
Турнирное положение: Пока что старт «Металлурга» нисколько не впечатляет, поскольку действующий чемпион не входит даже в восьмёрку сильнейших на Востоке.
Последние матчи: Разин и его подопечные начали сезон весьма сумбурно, и за три сыгранных матча смогли одержать лишь две победы.
Травмированные игроки: У тренерского штаба нет никаких проблем с составом, и в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие.
Общий тонус клуба: В ещё одном матче против «Нефтехимика» коллектив из Магнитогорска отыграется на сопернике по полной программе.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» на домашнем льду не может победить три матча подряд
- «Металлург» проиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.20, на гостей — 2.17.
Прогноз: У приезжего клуба больше шансов на успех
- 1.96Авангард — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.89Витязь — Динамо Мн: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Салават Юлаев — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В этом матче может быть изобилие заброшенных шайб
Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.