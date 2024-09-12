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    Нефтехимик — Металлург: ставка и прогноз, новости. 12.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Металлург»
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    «Металлург»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 12 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Металлург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: После вымученной победы в первом матче казалось, что «Нефтехимик» будет ждать новый ужасный старт, но после трех проведенных матчей татарстанский клуб размещается на третьем месте в таблице своей конференции.

    Последние матчи: В крайнем матче весьма неожиданно был обыгран «Металлург», так ещё и на его территории. Такой выигрыш дорогого стоит.

    Нефтехимик — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У нижнекамского клуба не сможет принять участие в предстоящем поединке нападающий Кирилл Ураков.

    Общий тонус клуба: Ещё одна встреча против «Металлурга» будет сыграна в четверг, но уже на территории «Нефтехимика», и второй раз подряд обыграть «лис» будет неимоверно сложно.

    «Металлург»

    Турнирное положение: Пока что старт «Металлурга» нисколько не впечатляет, поскольку действующий чемпион не входит даже в восьмёрку сильнейших на Востоке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Разин и его подопечные начали сезон весьма сумбурно, и за три сыгранных матча смогли одержать лишь две победы.

    Травмированные игроки: У тренерского штаба нет никаких проблем с составом, и в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие.

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    Общий тонус клуба: В ещё одном матче против «Нефтехимика» коллектив из Магнитогорска отыграется на сопернике по полной программе.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» на домашнем льду не может победить три матча подряд

    • «Металлург» проиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.20, на гостей — 2.17.

    Прогноз: У приезжего клуба больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: В этом матче может быть изобилие заброшенных шайб

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.

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    «Нефтехимик» — «Металлург»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Металлург» отомстит за поражение в минувший уик-энд?
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