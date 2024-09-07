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    СКА выиграет первый матч нового сезона?

    Лада — СКА: ставка и прогноз, новости. Сегодня в 14:30

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    Прогноз и ставки на «Лада» — СКА
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    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Лада Арене» 07 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лада» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 14:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: После первого проигранного матча регулярки «Ладе» не до просчета ходов в верхней части турнирной таблицы, поскольку команда из Тольятти размещается в нижней её части.

    Последние матчи: В игре против «Локомотива» не было никаких поводов, чтобы рассчитывать на положительный исход матча, поскольку все пошло не так с самого начала игры.

    Лада — СКА: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Нападающий Рафаэль Бикмуллин пропустит предстоящий поединок из-за травмы, полученной в первом матче сезона.

    Общий тонус клуба: После «Локомотива» играть сразу со СКА будет смертельным номером, поскольку питерцы по мощи состава даже превосходят ярославцев.

    СКА

    Турнирное положение: Питерский клуб уже традиционно начинает сезон туго, поэтому тот, кто хочет увидеть СКА в верхней турнирной таблице Запада его там не найдет.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Коллектив Ротенберга провел вполне неплохую игру против действующего чемпиона в плане эмоций, но с точки зрения организации игры проблем было выше крыше.

    Травмированные игроки: У команды из Санкт-Петербурга не сможет принять участие в предстоящем матче нападающий Василий Глотов.

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    Общий тонус клуба: Коллективу из «северной столицы» ни в коем случае нельзя проигрывать второй матч подряд, поэтому гости сделают все возможное, чтобы одержать победу.

    Статистика для ставок

    • Тольяттинский клуб не может победить четыре матча подряд на домашнем льду

    • В прошлом сезоне питерский клуб одержал две победы в матчах против «Лады»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 6.20, на ничью — 5.50, на гостей — 1.44.

    Прогноз: Питерский клуб не упустит возможности отпраздновать первую победу в сезоне

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вполне ожидаем

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.38.

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