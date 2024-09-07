В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Лада Арене» 07 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лада» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: После первого проигранного матча регулярки «Ладе» не до просчета ходов в верхней части турнирной таблицы, поскольку команда из Тольятти размещается в нижней её части.

Последние матчи: В игре против «Локомотива» не было никаких поводов, чтобы рассчитывать на положительный исход матча, поскольку все пошло не так с самого начала игры.

Травмированные игроки: Нападающий Рафаэль Бикмуллин пропустит предстоящий поединок из-за травмы, полученной в первом матче сезона.

Общий тонус клуба: После «Локомотива» играть сразу со СКА будет смертельным номером, поскольку питерцы по мощи состава даже превосходят ярославцев.

СКА

Турнирное положение: Питерский клуб уже традиционно начинает сезон туго, поэтому тот, кто хочет увидеть СКА в верхней турнирной таблице Запада его там не найдет.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Коллектив Ротенберга провел вполне неплохую игру против действующего чемпиона в плане эмоций, но с точки зрения организации игры проблем было выше крыше.

Травмированные игроки: У команды из Санкт-Петербурга не сможет принять участие в предстоящем матче нападающий Василий Глотов.

Общий тонус клуба: Коллективу из «северной столицы» ни в коем случае нельзя проигрывать второй матч подряд, поэтому гости сделают все возможное, чтобы одержать победу.

Статистика для ставок

Тольяттинский клуб не может победить четыре матча подряд на домашнем льду

В прошлом сезоне питерский клуб одержал две победы в матчах против «Лады»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 6.20, на ничью — 5.50, на гостей — 1.44.

Прогноз: Питерский клуб не упустит возможности отпраздновать первую победу в сезоне

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вполне ожидаем

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.03.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.38.