Лада
СКА
«Лада»
Турнирное положение: После первого проигранного матча регулярки «Ладе» не до просчета ходов в верхней части турнирной таблицы, поскольку команда из Тольятти размещается в нижней её части.
Последние матчи: В игре против «Локомотива» не было никаких поводов, чтобы рассчитывать на положительный исход матча, поскольку все пошло не так с самого начала игры.
Лада — СКА: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Нападающий Рафаэль Бикмуллин пропустит предстоящий поединок из-за травмы, полученной в первом матче сезона.
Общий тонус клуба: После «Локомотива» играть сразу со СКА будет смертельным номером, поскольку питерцы по мощи состава даже превосходят ярославцев.
СКА
Турнирное положение: Питерский клуб уже традиционно начинает сезон туго, поэтому тот, кто хочет увидеть СКА в верхней турнирной таблице Запада его там не найдет.
Последние матчи: Коллектив Ротенберга провел вполне неплохую игру против действующего чемпиона в плане эмоций, но с точки зрения организации игры проблем было выше крыше.
Травмированные игроки: У команды из Санкт-Петербурга не сможет принять участие в предстоящем матче нападающий Василий Глотов.
Общий тонус клуба: Коллективу из «северной столицы» ни в коем случае нельзя проигрывать второй матч подряд, поэтому гости сделают все возможное, чтобы одержать победу.
Статистика для ставок
- Тольяттинский клуб не может победить четыре матча подряд на домашнем льду
- В прошлом сезоне питерский клуб одержал две победы в матчах против «Лады»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 6.20, на ничью — 5.50, на гостей — 1.44.
Прогноз: Питерский клуб не упустит возможности отпраздновать первую победу в сезоне
- 1.92Салават Юлаев — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.02Торпедо — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.40Витязь — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вполне ожидаем
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.03.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.38.