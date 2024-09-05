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    Путь к восстановлению ЦСКА начнет с победы в дерби

    Спартак — ЦСКА: ставка и прогноз, новости. 05.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: В последнем сезоне московский клуб стал одним из самых приятных открытий, пополнив элиту отечественного хоккея яркой игрой в атаке, с использованием которой долго боролся за лидерство на Западе. Однако финишировать красно-белые смогли лишь четвертыми.

    В Кубке Гагарина «Спартак» задержался на два раунда. В первом команда без каких-либо проблем разделалась с «Северсталью», на что ушло пять матчей серии, после чего случился вылет от будущего чемпиона — «Металлурга» Мг — которому красно-белые не забили ни гола в трех встречах из шести.

    Спартак — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летняя подготовительная кампания «Спартака» состоялся из нескольких товарищеских матчей и Кубка мэра Москвы, который прошел в период с 29 августа по 1 сентября и завершился двумя победами спартаковцев в трех играх.

    В каждом матче дружественного соревнования команда Алексея Жамнова забрасывала минимум три шайбы, но ни разу не выиграла в основное время: «Спартак» одержал верх над «Динамо» (4:3 Б) и «Автомобилистом» (4:3 Б), но уступил ЦСКА (3:4 Б).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: Столичное дерби пропустит защитник Егор Зайцев.

    Состояние команды: В ходе межсезонья «Спартак» сохранил фундаментальную обойму, попрощавшись лишь с одним лидером атаки. Оставшись практически в неизменном виде, красно-белые вновь входят в список основных претендентов на место в первой тройке Запада.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Если «Спартак» вошел в рейтинг приятных сюрпризов прошлого сезона, то ЦСКА вполне способен возглавить противоположный список с учетом недавнего провала.

    В регулярном сезоне ЦСКА выдал крайне слабые результаты, из-за которых оказался лишь шестым в таблице Запада, после чего абсолютно бездарно провел раунд с «Локомотивом», уступив тому по итогам пяти матчей, включая гостевые 3:6.

    Последние матчи: После неудачного сезона команда нашла нового тренера: поднимать столичную франшизу предстоит Илье Воробьеву, с которым «армейцы» провели хорошую предсезонную подготовку, одержав четыре победы в пяти матчах.

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    • В рамках последнего соревнования — Кубка мэра Москвы — ЦСКА не проиграл ни разу. Так, команда Воробьева по буллитам разделалась с «Витязем» (3:2 Б), в основное время справилась с «Торпедо» (3:1), а также одолела «Спартак» в послематчевых бросках (4:3 ОТ).

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    Не сыграют: На момент написания ЦСКА готовится к дерби полным составом.

    Состояние команды: В межсезонье ЦСКА решился на небольшую перестройку, в рамках которой подписал молодых форвардов местного значентя, а также пригласив защитников и нападающих из Северной Америки, надеясь таким образом вновь вернуться в элиту.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА обыграл «Спартак» в трех гостевых матчах из последних четырех

    • В восьми предыдущих встречах в рамках дерби «армейцы» забивали «Спартаку» минимум 3 гола

    • В двух последних официальных очных матчах ЦСКА победил с разницей в 2+ шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.10, а победа ЦСКА — в 2.45.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.00.

    Прогноз: Усилившись в межсезонье, ЦСКА собирается вновь бороться за лидерство на Западе и за победу в Кубке. С учетом того, что матчи со «Спартаком» для него в целом складываются успешно, гостевая победа на старте была бы вполне закономерной.

    Ставка: «Спартак» победит в матче за 1.85.

    Прогноз: Хотя от дерби двух ярких столичных клубов логично требовать яркую игру, результативность предстоящего матча рискует угаснуть на фоне важности соперничества и попыток начать сезон с победы в принципиальном соревновании.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на хоккей. Путь к восстановлению ЦСКА начнет с победы в дерби
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