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    В решающем матче Кубка результативность «Ойлерз» устремится вверх

    «Флорида» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 25 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Эдмонтон»
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    Коннор Макдэвид
    В седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 25 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Июня 2024 года

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Дистанцию к финалу команда из Санрайза прошла успешно во многом за счет уверенной регулярки, которая задала общий ритм.

    В 82 матчах «Флорида» заработала 110 очков и обосновалась на третьем месте в таблице Востока, забросив 268 шайб при 200 пропущенных и завершив кампанию с лучшим показателем в обороне в конференции.

    Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Главную кубковую серию команда Пола Мориса начала во всех смыслах идеально, добившись двух крупных побед (3:0, 4:1), а затем — дополнившись еще одной в ходе упорной борьбы в Канаде (4:3).

    Утвердившись в роли безоговорочного фаворита пары, «Пантерз» произвели впечатление команды, которая снимет все вопросы ближайшей игре или двух. Однако серия пошла не по другому пути: в трех следующих встречах «Флориду» лишили любых возможностей закончить начатое (1:8, 3:5, 1:5).

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Не сыграют: Заключительный матч сезона команда Мориса проведет без кадровых потерь.

    Состояние команды: В нынешнем положении «Флорида» больше не выглядит непоколебимой командой, готовой разорвать соперника. И хотя допустить столь крупный провал после 3:0 она явно не желает, далеко не все теперь зависит от нее.

    «Эдмонтон»

    Путь к плей-офф: В отличие от своих соперников, канадцы из Альберты заглохли уже на старте сезона, в результате чего команда прошла через продолжительный период без побед и отставку Джея Вудкрофта.

    Однако с переменами в тренерском штабе «Эдмонтон» вошел в фазу подъема. Финишировать в регулярке ему удалось на пятом месте в таблице Запада со 104 набранными очками и третьей атакой в конференции (294 гола).

    Последние матчи: Сам по себе выход в финал после такого начала чемпионата в Альберте вправе назвать чудом. И тем не менее серия с «Пантерз» началась катастрофически — 0:3, 1:4, 3:4.

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  • 17/05/2024

    • После трех поражений вера в «Ойлерз» угасла у всех, кроме Криса Кноблауха и его парней, которые сперва добились сокрушительной победы 8:1, а затем перевернули все с ног на голову, выиграв еще дважды (5:3, 5:1).

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    Не сыграют: Защитник Трой Стечер не сможет помочь канадцам в последней игре. Под вопросом участие Эвандера Кейна, пропустившего четыре предыдущие встречи.

    Состояние команды: Будучи заранее приговоренными к провалу, «Ойлерз» сменили траекторию этого противостояния и провернули почти невозможное, получив при этом мощный прилив уверенности.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных встречах общая результативность стабильно доходила до 6+ заброшенных шайб

    • В трех предыдущих матчах «Эдмонтон» не покидал площадку без 5+ голов

    • «Эдмонтон» в гостях потерпел три поражения в пяти последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.31, а победа «Эдмонтона» — в 2.63.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.29, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

    Прогноз: Тремя матчами ранее «Эдмонтону» вынесли неутешительный вердикт, однако на сумасшедшем импульсе команда вернулась в финал, который уже должен был закончиться.

    При таких обстоятельствах на передний план выходит эмоциональная составляющая, а в этом компоненте «Ойлерз» прямо сейчас по понятным причинам лидируют. Вероятно, на кураже они вновь выдадут свою атакующую базу.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5 за 2.02.

    Прогноз: В четырех предыдущих встречах команды предпочли сконцентрироваться на повышенной результативности. Эта серия раскачалась достаточно сильно, чтобы в матче №7 картина была другой.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.29.

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    «Флорида» — «Эдмонтон». В седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 25 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.02.
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