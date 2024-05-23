В первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Рейнджерс» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: На пути к плей-офф команда с Манхэттена завоевала Президентский трофей, заработав 114 очков. Своих ближайших соперников — «Каролину» и «Флориду» — ньюйоркцы обошли на 3 и 4 балла соответственно.

Последние матчи: Первую кубковую серию команда Питера Лавиолетта провела против «Вашингтона», с которым разобралась без каких-либо проблем, одержав четыре подряд победы — 4:0.

Реактивное движение в постсезоне продолжилось тремя подряд победами над «Каролиной», после которых «Рейнджерс» дважды проиграли. Тем не менее ньюйоркцы благополучно все разрулили в матче №6 на катке Роли — 5:3.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: На текущий момент о пропускающих предстоящий матч игроках нет информации.

Состояние команды: После тренировочной серии с «Вашингтоном» ньюйоркцы выдержали проверку соперничеством с «Каролиной», закрепив за собой статус главных кандидатов на трофей.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В отличие от позапрошлого регулярного сезона и довольно проблемного выхода в плей-офф, нынешнюю кампанию клуб из Санрайза провел уверенно, заняв третье место на Востоке со 110 очками.

Последние матчи: Постсезонный цикл команда Пола Мориса начала с регионального соперничества с «Тампой-Бэй», которую «Пантерз» продавили в пяти матчах, одержав эффектную победу в заключительной игре — 6:1.

Серию с «Бостоном» «Флорида» начала с провальных 1:5 на домашнем льду, после которых добилась трех побед подряд. При этом поставить точку «Брюинз» позволили лишь в упорной шестой игре на катке «ТД Гарден» — 2:1.

Не сыграют: На момент публикации «Пантерз» готовы сыграть с «Рейнджерс» полным составом.

Состояние команды: «Флорида» продемонстрировала решимость пробиться во второй за два года финал Кубка Стэнли, но на фоне предыдущих серий новый вызов по степени трудности выходит на первое место.

Статистика для ставок

Победой «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» закончились шесть последних матчей из семи

«Флорида» едет в Нью-Йорк с четырьмя выездными победами в пяти последних встречах

С 2017 года каждый очный матч между «Рейнджерс» и «Флоридой» заканчивается минимум 6 заброшенными шайбами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.37, а победа «Бостона» — в 2.49.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: На домашней территории команда Питера Лавиолетта привыкла действовать в роли первого номера, зачастую контролируя ход развития событий, поэтому в матче столь высокой значимости она сделает все, чтобы смять соперника, за счет собранности — одного из сильнейших качеств нынешних «Рейнджерс».

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.93.

Прогноз: И «Рейнджерс», и «Флорида» были результативны в своих сериях. Динамичная атака — это то, благодаря чему обе команды остаются на вершине. Вполне вероятно, что в очной игре — даже с учетом высочайшей степени ответственности — они не отойдут от любимой модели.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.93.