ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон Фьюри«Я бы нокаутировал Усика если знал, что проигрываю» — громкое интервью Фьюри после первого поражения на ринге Джон МюррейПонижение в классе Польши и Великобритании, важнейшая победа Финляндии Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
  • 15:23
    • Роналду, Фернандеш, Силва и другие: стала известна заявка сборной Португалии на Евро-2024
  • 14:29
    • В «Реале» заявили, что Кроос завершит карьеру после Евро-2024
    Все новости спорта

    Финал Востока «Рейнджерс» начнут с победы?

    «Рейнджерс» — «Флорида». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 14 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс»
    В первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Рейнджерс» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: На пути к плей-офф команда с Манхэттена завоевала Президентский трофей, заработав 114 очков. Своих ближайших соперников — «Каролину» и «Флориду» — ньюйоркцы обошли на 3 и 4 балла соответственно.

    Последние матчи: Первую кубковую серию команда Питера Лавиолетта провела против «Вашингтона», с которым разобралась без каких-либо проблем, одержав четыре подряд победы — 4:0.

    Реактивное движение в постсезоне продолжилось тремя подряд победами над «Каролиной», после которых «Рейнджерс» дважды проиграли. Тем не менее ньюйоркцы благополучно все разрулили в матче №6 на катке Роли — 5:3.

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: На текущий момент о пропускающих предстоящий матч игроках нет информации.

    Состояние команды: После тренировочной серии с «Вашингтоном» ньюйоркцы выдержали проверку соперничеством с «Каролиной», закрепив за собой статус главных кандидатов на трофей.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В отличие от позапрошлого регулярного сезона и довольно проблемного выхода в плей-офф, нынешнюю кампанию клуб из Санрайза провел уверенно, заняв третье место на Востоке со 110 очками.

    Последние матчи: Постсезонный цикл команда Пола Мориса начала с регионального соперничества с «Тампой-Бэй», которую «Пантерз» продавили в пяти матчах, одержав эффектную победу в заключительной игре — 6:1.

  • Отстранение Валерия Ничушкина создает сложную дилемму для «Колорадо»
  • Когда личная трагедия переплетается с проблемами клуба
  • 19/05/2024

    • Серию с «Бостоном» «Флорида» начала с провальных 1:5 на домашнем льду, после которых добилась трех побед подряд. При этом поставить точку «Брюинз» позволили лишь в упорной шестой игре на катке «ТД Гарден» — 2:1.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Не сыграют: На момент публикации «Пантерз» готовы сыграть с «Рейнджерс» полным составом.

    Состояние команды: «Флорида» продемонстрировала решимость пробиться во второй за два года финал Кубка Стэнли, но на фоне предыдущих серий новый вызов по степени трудности выходит на первое место.

    Статистика для ставок

    • Победой «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» закончились шесть последних матчей из семи

    • «Флорида» едет в Нью-Йорк с четырьмя выездными победами в пяти последних встречах

    • С 2017 года каждый очный матч между «Рейнджерс» и «Флоридой» заканчивается минимум 6 заброшенными шайбами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.37, а победа «Бостона» — в 2.49.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

    Прогноз: На домашней территории команда Питера Лавиолетта привыкла действовать в роли первого номера, зачастую контролируя ход развития событий, поэтому в матче столь высокой значимости она сделает все, чтобы смять соперника, за счет собранности — одного из сильнейших качеств нынешних «Рейнджерс».

    Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.93.

    Прогноз: И «Рейнджерс», и «Флорида» были результативны в своих сериях. Динамичная атака — это то, благодаря чему обе команды остаются на вершине. Вполне вероятно, что в очной игре — даже с учетом высочайшей степени ответственности — они не отойдут от любимой модели.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Котов — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пюник — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ислочь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бунедкор — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Латвия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Метта — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Слуцк — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Коболли — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вукич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ширак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Орхус — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Аустрия Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Флорида». В первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Флорида» с коэффициентом 1.93.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры