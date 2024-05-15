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    Немцы пополнят очковую копилку?

    Германия — Латвия. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч чемпионата мира, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Латвия
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    Германия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 15 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Германия — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 15 Мая 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 17:20 Латвия

    Латвия

  • Рига
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    Германия

    Турнирное положение: Результаты сборной Германии на старте нынешнего первенства оставляют желать лучшего, н она прошлогоднем мировом форумы ситуация выглядела не лучше, но все помнят, чем это закончилось

    Последние матчи: Немцы за три матча смогли набрать всего лишь три очка, что позволяет им занимать всего лишь предпоследнюю строчку в своей группе.

    Германия — Латвия: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Никаких проблем с травмированными у немецкой команды не имеется, поэтому в предстоящем поединке сыграют все заявленные хоккеисты.

    Общий тонус клуба: В матче против латышей номинальные хозяева льда видятся очевидными фаворитами, поскольку ресурсов для добычи победы у них куда больше.

    Латвия

    Турнирное положение: Перед началом этого турнира в сборную Латвии мало кто верил, но она в каждом матче доказывает обратное.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Первый поединок против сборной Польши получился максимально тяжёлым и выматывающим, однако через него балтийская сборная набрала форму и после трех сыгранных матчей имеет в активе семь набранных очков.

    Травмированные игроки: Латышская команда может рассчитывать на всех хоккеистов, поскольку никто не травмировался в первых матчах группового этапа.

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    Общий тонус клуба: С немцами вполне можно играть и добиваться результата, но именно им нужны очки, поэтому сдерживать их напор на протяжении всей игры будет чрезвычайно сложно.

    Статистика для ставок

    • В трех из последних четырех матчей между этими сборными не забрасывалось больше четырёх шайб

    • Латыши выиграли два последних матча, когда они выступали в качестве номинальных гостей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.30, на гостей — 3.80.

    Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами на любой вкус

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.93.

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    Германия — Латвия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 15 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Германия — Латвия с коэффициентом 1.81.
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