В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 15 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Германия — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Турнирное положение: Результаты сборной Германии на старте нынешнего первенства оставляют желать лучшего, н она прошлогоднем мировом форумы ситуация выглядела не лучше, но все помнят, чем это закончилось

Последние матчи: Немцы за три матча смогли набрать всего лишь три очка, что позволяет им занимать всего лишь предпоследнюю строчку в своей группе.

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Травмированные игроки: Никаких проблем с травмированными у немецкой команды не имеется, поэтому в предстоящем поединке сыграют все заявленные хоккеисты.

Общий тонус клуба: В матче против латышей номинальные хозяева льда видятся очевидными фаворитами, поскольку ресурсов для добычи победы у них куда больше.

Латвия

Турнирное положение: Перед началом этого турнира в сборную Латвии мало кто верил, но она в каждом матче доказывает обратное.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Первый поединок против сборной Польши получился максимально тяжёлым и выматывающим, однако через него балтийская сборная набрала форму и после трех сыгранных матчей имеет в активе семь набранных очков.

Травмированные игроки: Латышская команда может рассчитывать на всех хоккеистов, поскольку никто не травмировался в первых матчах группового этапа.

Общий тонус клуба: С немцами вполне можно играть и добиваться результата, но именно им нужны очки, поэтому сдерживать их напор на протяжении всей игры будет чрезвычайно сложно.

Статистика для ставок

В трех из последних четырех матчей между этими сборными не забрасывалось больше четырёх шайб

Латыши выиграли два последних матча, когда они выступали в качестве номинальных гостей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.30, на гостей — 3.80.

Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами на любой вкус

Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.93.