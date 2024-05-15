Германия
Латвия
Германия
Турнирное положение: Результаты сборной Германии на старте нынешнего первенства оставляют желать лучшего, н она прошлогоднем мировом форумы ситуация выглядела не лучше, но все помнят, чем это закончилось
Последние матчи: Немцы за три матча смогли набрать всего лишь три очка, что позволяет им занимать всего лишь предпоследнюю строчку в своей группе.
Германия — Латвия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Никаких проблем с травмированными у немецкой команды не имеется, поэтому в предстоящем поединке сыграют все заявленные хоккеисты.
Общий тонус клуба: В матче против латышей номинальные хозяева льда видятся очевидными фаворитами, поскольку ресурсов для добычи победы у них куда больше.
Латвия
Турнирное положение: Перед началом этого турнира в сборную Латвии мало кто верил, но она в каждом матче доказывает обратное.
Последние матчи: Первый поединок против сборной Польши получился максимально тяжёлым и выматывающим, однако через него балтийская сборная набрала форму и после трех сыгранных матчей имеет в активе семь набранных очков.
Травмированные игроки: Латышская команда может рассчитывать на всех хоккеистов, поскольку никто не травмировался в первых матчах группового этапа.
Общий тонус клуба: С немцами вполне можно играть и добиваться результата, но именно им нужны очки, поэтому сдерживать их напор на протяжении всей игры будет чрезвычайно сложно.
Статистика для ставок
- В трех из последних четырех матчей между этими сборными не забрасывалось больше четырёх шайб
- Латыши выиграли два последних матча, когда они выступали в качестве номинальных гостей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.30, на гостей — 3.80.
Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу
- 1.91Словакия — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.99Чехия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.13Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами на любой вкус
Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.93.