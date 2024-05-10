«Даллас»
Турнирное положение: После прохода действующего чемпиона «Даллас» был максимально воодушевлен и в серии против «Колорадо» виделся даже фаворитом.
Последние матчи: Ничего не предвещало катастрофы в первом домашнем матче серии, когда техасцы повели со счетом 3:0, но затем что-то сломалось и соперник догнал «Старз» по счету, а затем так и вовсе вырвал победу в овертайме.
Травмированные игроки: Точно не сыграют в предстоящем поединке канадец Маршмент и финн Хаканпаа.
Общий тонус клуба: Как бы после такой упущенной победы хозяева льда не расклеились и легко отдали второй матч серии.
«Колорадо»
Турнирное положение: Большинство экспертов сдержано высказывали относительно стратегии игры «Колорадо» на серию против «Далласа», хотя ресурсы обоих клубов сопоставимы.
Последние матчи: После того, как в первом периоде «лавины» пропустили в свои ворота три шайбы, надежд на спасение игры не было видно совсем, но гости совершили практически невероятное вытащив такой матч.
Травмированные игроки: Беднар по-прежнему не может рассчитывать на звено Друэн-О’Коннор-Ландескуг, но и без них клуб смотрится вполне достойно.
Общий тонус клуба: Вторая игра серии ожидается не менее интересной, поскольку хозяева точно будут стараться отомстить за обидное порождение в первой игре серии.
Статистика для ставок
- «Даллас» за пять последних домашних матчей выиграл только два раза
- «Колорадо» в гостях не проигрывает три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.58, на гостей — 2.73.
Прогноз: «Колорадо» увеличит отрыв в серии
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.29Ванкувер — Эдмонтон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 1.97Флорида — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
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Альтернативный прогноз: Много голов от второго матча серии ожидать не стоит
Ставка: П2 с коэффициентом 2.73.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.84.