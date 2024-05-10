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    «Колорадо» удвоит преимущество в серии?

    «Даллас» — «Колорадо». Ставка (к. 2.73), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 10 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: После прохода действующего чемпиона «Даллас» был максимально воодушевлен и в серии против «Колорадо» виделся даже фаворитом.

    Последние матчи: Ничего не предвещало катастрофы в первом домашнем матче серии, когда техасцы повели со счетом 3:0, но затем что-то сломалось и соперник догнал «Старз» по счету, а затем так и вовсе вырвал победу в овертайме.

    Травмированные игроки: Точно не сыграют в предстоящем поединке канадец Маршмент и финн Хаканпаа.

    Общий тонус клуба: Как бы после такой упущенной победы хозяева льда не расклеились и легко отдали второй матч серии.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Большинство экспертов сдержано высказывали относительно стратегии игры «Колорадо» на серию против «Далласа», хотя ресурсы обоих клубов сопоставимы.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: После того, как в первом периоде «лавины» пропустили в свои ворота три шайбы, надежд на спасение игры не было видно совсем, но гости совершили практически невероятное вытащив такой матч.

    Травмированные игроки: Беднар по-прежнему не может рассчитывать на звено Друэн-О’Коннор-Ландескуг, но и без них клуб смотрится вполне достойно.

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    Общий тонус клуба: Вторая игра серии ожидается не менее интересной, поскольку хозяева точно будут стараться отомстить за обидное порождение в первой игре серии.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за пять последних домашних матчей выиграл только два раза

    • «Колорадо» в гостях не проигрывает три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.58, на гостей — 2.73.

    Прогноз: «Колорадо» увеличит отрыв в серии

    Альтернативный прогноз: Много голов от второго матча серии ожидать не стоит

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.73.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.84.

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    «Даллас» — «Колорадо». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо» с коэффициентом 2.73.
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