2-й таймАтлетик — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетик» — «Барселона»«Атлетик» — «Барселона». Онлайн «Манчестер Сити» — «МЮ»Манчестер — синий. Ракета Рашфорда не спасла «МЮ» от очередного поражения в дерби с «Сити» «Динамо» — «Локомотив»Дерби не разочаровало. Победа над «Локо» вернула «Динамо» в чемпионскую гонку
  • 00:40
    • «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса»
  • 22:26
    • «Жирона» проиграла «Мальорке»
  • 21:51
    • «Болонья» в волевом стиле переиграла «Аталанту» и закрепилась в топ-4
  • 21:02
    • СКА вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии
  • 20:28
    • Дубль Фодена и гол Холанна принесли «Манчестер Сити» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 20:13
    • «Атлетико» взял три очка в матче с «Бетисом»
  • 19:51
    • Алаев: Промес? Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ
    Все новости спорта

    Дальневосточный этап серии с победы начнут гости?

    «Амур» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 5 марта 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Металлург» Мг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гребенкин
    В третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 5 марта. Начало встречи — в 12:00 (мск). «Амур» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2024 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Зимний этап регулярного сезона сопровождался борьбой за последнее место в зоне плей-офф, которую дальневосточный клуб вел с «Сибирью» и «Нефтехимиком».

    7-матчевая победная серия и своевременный спад конкурентов сделали восьмым «Амур». Так, в 68 играх он набрал 71 очко и опередил соперников на 2+ балла, хотя интрига в этом плане закончилась раньше последнего тура.

    Амур — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.503.652.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В плей-офф «Амур» вошел в качестве, пожалуй, главного аутсайдера Востока. Тем не менее серию с «Металлургом» Мг он начал достойно, несмотря на поражение в первой игре (1:2).

    Во втором матче команда Андрея Мартемьянова стала творцом собственной мини-сенсации благодаря непростой победе с минимальным разрывом за счет голов Хохлачева, Шевченко и Коршкова (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Евгений Грачев, Сергей Лапин, Кэмерон Ли и Петр Хохряков не сыграют из-за травм.

    Состояние команды: На Дальний Восток «Амур» возвращается после успешно проведенного гостевого этапа, в рамках которого он избежал прогнозируемых 0:2 в серии и в целом смотрелся не хуже на фоне лидера конференции.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Большую часть кампании — особенно заключительный ее этап — магнитогорцы провели в борьбе с «Авангардом» за лидерство, лишь пару раз покидая границы первой строчки зимой.

    Выигранный у омичей заключительный матч закрепил «Металлург» Мг на первой позиции с 95 очками на счету. На 3 балла команда опередила своего главного преследователя.

    Последние матчи: На фоне «Амура» «Магнитка», бесспорно, производила впечатление (и все еще производит) железного фаворита. И домашний этап серии ей удалось начать с победы (2:1), хотя по ходу встречи было непросто.

  • «Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга»
  • Эксклюзивное интервью с главным бомбардиром магнитогорского клуба, которого с нетерпением ждут в «Миннесоте»
  • 29/02/2024

    • Во втором матче команда Андрея Разина была лучше статистики, а «Амур» — по счету: «Металлург» Мг потерпел первое домашнее поражение, и на Дальний Восток он едет при равенстве в серии — 1:1.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Не сыграют: На момент публикации ничего не известно о тех, кто может пропустить матч.

    Состояние команды: Самоотдача хабаровского клуба и местами невезение отодвинули «Магнитку» от первоначальных планов. В гостях лидер конференции столкнется с рядом причин, по которым ему вновь никто не сможет гарантировать успех.

    Статистика для ставок

    • Победой «Амура» закончились пять последних матчей на «Платинум Арене»

    • Минимум 4 шайбы забрасывали хабаровчане в четырех предыдущих играх из пяти на своем льду, общая результативность в этих встречах подбиралась к отметке 5+ голов

    • Магнитогорцы не могут победить в трех последних играх на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.69, ничья — в 3.85, а победа «Металлурга» Мг — в 2.12.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: Об «Амуре» можно сказать, что эту серию он начал ударно и удачно, сумев зацепиться в гостях за одну победу. Теперь дома он имеет явное психологическое преимущество.

    Но команда Разина понимает важность предстоящей игры, из-за провала которой теоретически можно упустить контроль над серией. При этом сильнейшему клубу Востока по итогам регулярки хватит сил и умений, чтобы одержать победу.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5 за 2.07.

    Прогноз: С 2020 года эти команды ни разу не играли вничью в основное время. С учетом важности распределения сил на серию и дальнейшую плей-офф кампанию, в предстоящем матче фаворит будет пытаться уложиться в три периода.

    Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Бельграно
  • Футбол
  • Сегодня в 01:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Костюк — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Орландо — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Пюник — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Химки — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Металлург» Мг с коэффициентом 2.07. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на хоккей. Дальневосточный этап серии с победы начнут гости?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры