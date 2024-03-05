В третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 5 марта. Начало встречи — в 12:00 (мск). «Амур» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Зимний этап регулярного сезона сопровождался борьбой за последнее место в зоне плей-офф, которую дальневосточный клуб вел с «Сибирью» и «Нефтехимиком».

7-матчевая победная серия и своевременный спад конкурентов сделали восьмым «Амур». Так, в 68 играх он набрал 71 очко и опередил соперников на 2+ балла, хотя интрига в этом плане закончилась раньше последнего тура.

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Последние матчи: В плей-офф «Амур» вошел в качестве, пожалуй, главного аутсайдера Востока. Тем не менее серию с «Металлургом» Мг он начал достойно, несмотря на поражение в первой игре (1:2).

Во втором матче команда Андрея Мартемьянова стала творцом собственной мини-сенсации благодаря непростой победе с минимальным разрывом за счет голов Хохлачева, Шевченко и Коршкова (3:2).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Евгений Грачев, Сергей Лапин, Кэмерон Ли и Петр Хохряков не сыграют из-за травм.

Состояние команды: На Дальний Восток «Амур» возвращается после успешно проведенного гостевого этапа, в рамках которого он избежал прогнозируемых 0:2 в серии и в целом смотрелся не хуже на фоне лидера конференции.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Большую часть кампании — особенно заключительный ее этап — магнитогорцы провели в борьбе с «Авангардом» за лидерство, лишь пару раз покидая границы первой строчки зимой.

Выигранный у омичей заключительный матч закрепил «Металлург» Мг на первой позиции с 95 очками на счету. На 3 балла команда опередила своего главного преследователя.

Последние матчи: На фоне «Амура» «Магнитка», бесспорно, производила впечатление (и все еще производит) железного фаворита. И домашний этап серии ей удалось начать с победы (2:1), хотя по ходу встречи было непросто.

Во втором матче команда Андрея Разина была лучше статистики, а «Амур» — по счету: «Металлург» Мг потерпел первое домашнее поражение, и на Дальний Восток он едет при равенстве в серии — 1:1.

Не сыграют: На момент публикации ничего не известно о тех, кто может пропустить матч.

Состояние команды: Самоотдача хабаровского клуба и местами невезение отодвинули «Магнитку» от первоначальных планов. В гостях лидер конференции столкнется с рядом причин, по которым ему вновь никто не сможет гарантировать успех.

Статистика для ставок

Победой «Амура» закончились пять последних матчей на «Платинум Арене»

Минимум 4 шайбы забрасывали хабаровчане в четырех предыдущих играх из пяти на своем льду, общая результативность в этих встречах подбиралась к отметке 5+ голов

Магнитогорцы не могут победить в трех последних играх на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.69, ничья — в 3.85, а победа «Металлурга» Мг — в 2.12.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Об «Амуре» можно сказать, что эту серию он начал ударно и удачно, сумев зацепиться в гостях за одну победу. Теперь дома он имеет явное психологическое преимущество.

Но команда Разина понимает важность предстоящей игры, из-за провала которой теоретически можно упустить контроль над серией. При этом сильнейшему клубу Востока по итогам регулярки хватит сил и умений, чтобы одержать победу.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5 за 2.07.

Прогноз: С 2020 года эти команды ни разу не играли вничью в основное время. С учетом важности распределения сил на серию и дальнейшую плей-офф кампанию, в предстоящем матче фаворит будет пытаться уложиться в три периода.

Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.12.