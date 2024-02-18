В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» планомерно приближается к долгожданной кубковой кампании. Тем не менее несмотря на успехи, команда не расслабляется.

В 64 матчах хабаровчане заработали 68 очков и закрепились на восьмой позиции в таблице Востока. На 3 балла они теперь опережают девятый «Нефтехимик» при равенстве проведенных встреч. Десятая «Сибирь» по факту выпадает из этой гонки.

Последние матчи: В преддверии очередной встречи с «Трактором» «Амур» одержал шесть побед подряд, начав эту серию в гостях — на льду «Барыса» (3:2 ОТ, 2:0) и «Лады» (1:0 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

В рамках нового цикла матчей на «Платинум Арене» команда Андрея Мартемьянова провела две яркие игры с «Трактором» (5:3, 4:2), за которыми последовала очередная уверенная победа над «Барысом» (4:1).

Не сыграют: Защитник Кэмерон Ли, а также нападающие Петр Хохряков, Евгений Грачев и Сергей Лапин пропустят этот матч из-за травм.

Состояние команды: В финальной — и во всех смыслах важнейшей — фазе регулярки «Амур», кажется, вышел на пик формы. И если команде удастся сохранить этот ритм, то уже совсем скоро она достигнет главной цели на сезон.

«Барыс»

Турнирное положение: В очередной раз «Барыс» близок к тому, чтобы застрять на дне Восточной конференции. В 64 матчах астанчане набрали 48 очков и расположились на 12-м месте в таблице, отстав на 3 балла от 11-го «Адмирала».

Последние матчи: В течение довольно длительного отрезка — почти месяц — «Барыс» преследовали сплошные разочарования. Однако затянувшаяся серия наконец-то прервалась днями ранее.

В матче 14 февраля команда Олега Болякина на чужом катке разобралась с «Адмиралом» (3:2). Но в приподнятом настроении «Барыс» находился недолго — через два дня он попал под каток «Амура» (1:4).

Не сыграют: В составе «Барыса» предстоящий матч пропустят защитник Алекс Грант и нападающий Батырлан Муратов.

Состояние команды: Потеряв всяческую турнирную мотивацию, «Барыс» полностью провалил концовку регулярки. В своем нынешнем виде он едва ли может считаться конкурентоспособным.

Статистика для ставок

«Барыс» проиграл в 12 последних матчах из 13

В восьми последних встречах «Амур» набирал минимум один балл (7 побед, 1 поражение)

В четырех последних играх на «Платинум Арене» команда Мартемьянова забрасывала от четырех шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.90, а победа «Барыса» — в 6.05.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 4.5 — за 1.98.

Прогноз: На фоне мотивированного «Амура», который проводит лучший отрезок, «Барыс» выглядит безвольным аутсайдером, у которого хозяева смогут отнять очки, не тратя лишние силы.

Ставка: «Амур» победит + ТМ 5.5 за 2.30.

Прогноз: В двух последних очных матчах хабаровчане покидали каток с комфортным перевесом в 2+ гола.

Ставка: «Амур» победит с форой -1.5 за 2.00.