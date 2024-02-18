ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханси ФликЗамена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны» Чарльз Оливейра5 восходящих звезд UFC, проигравших ветеранам на спаде «Ливерпуль»«Брентфорд» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 00:59
    • «Интер» разгромил на своем поле «Салернитану»
  • 00:53
    • «Лион» с минимальным счетом одолел «Ниццу»
    Все новости спорта

    «Амур» сотворит еще один локальный подвиг?

    «Амур» — «Барыс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 18 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Барыс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Барулин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Амур»

    Турнирное положение: «Амур» планомерно приближается к долгожданной кубковой кампании. Тем не менее несмотря на успехи, команда не расслабляется.

    В 64 матчах хабаровчане заработали 68 очков и закрепились на восьмой позиции в таблице Востока. На 3 балла они теперь опережают девятый «Нефтехимик» при равенстве проведенных встреч. Десятая «Сибирь» по факту выпадает из этой гонки.

    Последние матчи: В преддверии очередной встречи с «Трактором» «Амур» одержал шесть побед подряд, начав эту серию в гостях — на льду «Барыса» (3:2 ОТ, 2:0) и «Лады» (1:0 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    В рамках нового цикла матчей на «Платинум Арене» команда Андрея Мартемьянова провела две яркие игры с «Трактором» (5:3, 4:2), за которыми последовала очередная уверенная победа над «Барысом» (4:1).

    Не сыграют: Защитник Кэмерон Ли, а также нападающие Петр Хохряков, Евгений Грачев и Сергей Лапин пропустят этот матч из-за травм.

    Состояние команды: В финальной — и во всех смыслах важнейшей — фазе регулярки «Амур», кажется, вышел на пик формы. И если команде удастся сохранить этот ритм, то уже совсем скоро она достигнет главной цели на сезон.

    «Барыс»

    Турнирное положение: В очередной раз «Барыс» близок к тому, чтобы застрять на дне Восточной конференции. В 64 матчах астанчане набрали 48 очков и расположились на 12-м месте в таблице, отстав на 3 балла от 11-го «Адмирала».

    Последние матчи: В течение довольно длительного отрезка — почти месяц — «Барыс» преследовали сплошные разочарования. Однако затянувшаяся серия наконец-то прервалась днями ранее.

    В матче 14 февраля команда Олега Болякина на чужом катке разобралась с «Адмиралом» (3:2). Но в приподнятом настроении «Барыс» находился недолго — через два дня он попал под каток «Амура» (1:4).

  • Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены»
  • КХЛ: обзор 22-й игровой недели
  • 12/02/2024

    • Не сыграют: В составе «Барыса» предстоящий матч пропустят защитник Алекс Грант и нападающий Батырлан Муратов.

    Состояние команды: Потеряв всяческую турнирную мотивацию, «Барыс» полностью провалил концовку регулярки. В своем нынешнем виде он едва ли может считаться конкурентоспособным.

    Статистика для ставок

    • «Барыс» проиграл в 12 последних матчах из 13

    • В восьми последних встречах «Амур» набирал минимум один балл (7 побед, 1 поражение)

    • В четырех последних играх на «Платинум Арене» команда Мартемьянова забрасывала от четырех шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 4.90, а победа «Барыса» — в 6.05.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 4.5 — за 1.98.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: На фоне мотивированного «Амура», который проводит лучший отрезок, «Барыс» выглядит безвольным аутсайдером, у которого хозяева смогут отнять очки, не тратя лишние силы.

    Ставка: «Амур» победит + ТМ 5.5 за 2.30.

    Прогноз: В двух последних очных матчах хабаровчане покидали каток с комфортным перевесом в 2+ гола.

    Ставка: «Амур» победит с форой -1.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Алькарас — Вавассори
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аризона — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фостер — Нова
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 07:35
    •  2.19
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Амур» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» сотворит еще один локальный подвиг?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры