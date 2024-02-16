В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Большом» 16 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Заключительный этап сезона «Сочи» обречен провести в компании двух других неудачников — «Куньлуня» и «Витязя» — с которыми бьется за максимально высокую позицию за пределами топ-8.

По итогам 63 матчей южане занимают девятое место в таблице Западной конференции, опережая на один балл «Куньлунь», имеющий игру в запасе, и на четыре очка — 11-й «Витязь» при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: Последние матчи сезона «Сочи» спрессовывают в небольшие серии, которые традиционно делятся на успешные и провальные. При этом в двух встречах из трех предыдущих южане пересекались с «Торпедо».

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Игра с нижегородцами 9 февраля закончилась поражением команды Дмитрия Кокорева (3:5), которая позже была уничтожена СКА на новой арене санкт-петербуржцев (1:8). Но в среду, 14-го числа, сочинцы взяли у «Торпедо» реванш (3:2).

Не сыграют: Вратарь Никита Тулинов, а также нападающие Даниил Авершин и Егор Спиридонов не помогут южанам в этом матче из-за травм.

Состояние команды: Регулярный сезон фактически закончился для «Сочи» много недель назад, когда тотальный регресс команды привел ее в зону неудачников. Сейчас сочинцы лишь формально доигрывают кампанию, периодически добиваясь успехов.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы, сами того не ожидая, заканчивают регулярный сезон в борьбе за пятое место. Однако от зоны топ-5 нижегородцев планомерно отдаляют.

В 63 встречах «Торпедо» набрало 74 очка, с которыми занимает шестую позицию в Западной конференции. На 3 балла при одинаковом количестве сыгранных матчей клуб из Нижнего Новгорода отстает от пятой «Северстали».

Последние матчи: Несколько предыдущих недель «Торпедо» запомнило в контексте одной из самых продолжительных в сезоне серий неудач, которая разрослась до пяти матчей.

После нее — на прошлой игровой неделе — «Торпедо» добилось побед над «Трактором» (3:1) и «Сочи» (5:3). Однако успешная партия команды Игоря Ларионова быстро схлопнулась — уже в следующих матчах она уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Сочи» (2:3).

Не сыграют: Матч в «Большом» пропустят защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Василий Атанасов.

Состояние команды: Без ведущего форварда, который начал этот сезон ударно, торпедовцы постепенно откатились до шестой позиции. Но даже там с текущими результатами они могут не задержаться.

Статистика для ставок

В 2024 «Торпедо» провело 8 гостевых матчей, 6 из которых закончились его поражением

Минимум 5 голов было забито в восьми предыдущих встречах «Сочи» (4 победы, 4 поражения)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 4.43, ничья — в 4.60, а победа «Торпедо» — в 1.69.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5 — за 2.40.

Прогноз: Если сочинцы играют с соперником, который находится не в лучшем тонусе, они не стесняются предлагать тому атакующий хоккей. Дважды за несколько дней «Торпедо» в этом убедилось на собственном опыте.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.34.

Прогноз: Если на домашнем катке у южан пойдет дело с результативностью, остановить ее будет трудно, особенно с учетом явно подорванного боевого духа гостей.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.20.