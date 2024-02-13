В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Окружив себя прямыми конкурентами со всех сторон, «Автомобилист» будет пытаться выйти в плей-офф, заняв предварительно место в первой пятерке.

На текущий момент екатеринбуржцы замыкают топ-5, имея 73 очка по итогам 62 матчей. На один балл они опережают «Трактор» и «Ладу», такую же разницу уступают четвертому «Ак Барсу», проведя на игру больше.

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Последние матчи: Стабильность по-прежнему остается понятием, несовместимым с нынешними результатами «Автомобилиста»: команда выдает один или два успешных матча, а затем проваливает такое же количество игр.

Все прогнозы на КХЛ

В период с 31 января по 6 февраля команда Николая Заварухина провела гостевую серию, в рамках которой проиграла «Трактору» (1:2 Б) и «Спартаку» (0:3), одержала верх над ЦСКА (5:4 Б) и уступила московскому «Динамо» (3:5).

Не сыграют: Предстоящий матч пропустит нападающий Семен Кизимов из-за травмы.

Состояние команды: «Автомобилист», несмотря на промежуточные проблемы, держится в зоне первой пятерки. Однако матчи в запасе у прямых конкурентов и регулярные потери очков грозят екатеринбуржцам очередным понижением.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Столичная команда, хоть и немного сбросила скорость, продолжает гнаться за СКА и «Локомотивом» в битве лидеров Западной конференции, которая даже не думает утихать.

В 61 матче «Динамо» Москва заработало 74 очка и вернуло себе третью строчку в таблице. На 3 балла команда отстает от СКА и на 1 — от «Локомотива». Оба конкурента провели на игру больше.

Последние матчи: В четырех последних матчах динамовцы набрали 7 баллов, но проблема столичного клуба была в том, что 4 февраля он, на домашнем катке, уступил ярославцам, которых поднял выше себя (3:4 Б).

За обидным промахом на «ВТБ Арене» последовали новые успехи. Сперва команда Алексея Кудашова разделалась с «Автомобилистом» (5:3), а затем добилась волевой победы над «Магниткой» в гостях (4:3 Б).

Не сыграют: Матч в Екатеринбурге пропустит нападающий Седрик Пакетт из-за повреждения.

Состояние команды: Несмотря на достаточно большое по меркам одного из лидеров количество ошибок в последних матчах, «Динамо» все еще не прекращает борьбу за первое место, хотя теперь многое зависит не от него.

Статистика для ставок

Ни одна очная встреча из последних 12 не перешла в овертайм, победитель все время определялся в основное время.

В пяти последних гостевых матчах столичный клуб покидал площадку минимум с одним набранным баллом (4 победы, 1 поражение)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.95, а победа «Динамо» Москва — в 2.45.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: «Динамо» Москва сохраняет запредельную мотивацию, благодаря которой черпает силы в остатке сезона. Учитывая, что игра в обороне не является ее ведущим качеством, она делает акцент на атакующей модели.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.98.

Прогноз: Два предыдущих матча, включая очный на «ВТБ Арене», команда Алексея Кудашова провела на высоком уровне.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.82.