«Северсталь»
Турнирное положение: По итогам 60 матчей «Северсталь» закрепилась на шестой строчке в таблице Запада с 70 очками. Всего один балл отделяет ее от пятого «Торпедо», которое приняло участие в таком же количестве игр.
Последние матчи: Февральский этап регулярки «Северсталь» начала без единой потери очков в трех матчах подряд и без поражений в основное время в четырех встречах.
Коэффициенты матча Северсталь — Локомотив
Команда Андрея Козырева дважды одержала верх над минским «Динамо» (4:2, 4:2), победила «Торпедо» (3:2) — соседа, которого стремится перегнать, а затем, в последней встрече, неожиданно уступила «Витязю» (1:2 ОТ).
Не сыграют: Вратари Константин Шостак, Дмитрий Шугаев — травмы.
Состояние команды: Благодаря результатам, демонстрируемым в финальной фазе сезона, «Северсталь» проведет последние матчи регулярки в попытках сблизиться с «Торпедо» и обойти нижегородцев в таблице.
«Локомотив»
Турнирное положение: В активе «Локомотива» 84 очка после 61 игры. В таблице Запада команда из Ярославля все еще занимает второе место, отставая от СКА на один балл.
Последние матчи: Несколько предыдущих недель «Локомотив» провел плодотворно и весьма успешно в контексте набранных очков, добившись четырех побед подряд.
Так, команда Игоря Никитина разобралась со «Спартаком» (2:1), «Витязем» (2:0), «Динамо» Москва (4:3 Б) и «Сибирью» (3:2 ОТ). А прекратился весь этот праздник неуязвимости в четверг — у себя дома «Локомотиву» не удалось справиться с «Адмиралом» (1:2).
Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.
Состояние команды: Ведя борьбу за лидерство на Западе, «Локомотив» по-прежнему непредсказуем в своих результатах. Однако другие представители первой четверки также допускают ошибки, благодаря чему шансы ярославцев не стали ниже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается в 3.33, ничья — в 4.20, а победа «Локомотива» — в 2.02.
Самый ответственный отрезок приближающегося к финишной черте регулярного чемпионата «Северсталь» проводит по своим меркам ударно, хотя иногда и позволяет себе терять очки там, где этого не стоило бы делать.
Череповецкая команда выиграла в трех матчах из четырех последних. Еще одна встреча закончилась ничьей в основе время, поэтому наш альтернативный — более сдержанный — прогноз — «Северсталь» не проиграет за 1.80.