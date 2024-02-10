В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 10 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: По итогам 60 матчей «Северсталь» закрепилась на шестой строчке в таблице Запада с 70 очками. Всего один балл отделяет ее от пятого «Торпедо», которое приняло участие в таком же количестве игр.

Последние матчи: Февральский этап регулярки «Северсталь» начала без единой потери очков в трех матчах подряд и без поражений в основное время в четырех встречах.

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Команда Андрея Козырева дважды одержала верх над минским «Динамо» (4:2, 4:2), победила «Торпедо» (3:2) — соседа, которого стремится перегнать, а затем, в последней встрече, неожиданно уступила «Витязю» (1:2 ОТ).

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Не сыграют: Вратари Константин Шостак, Дмитрий Шугаев — травмы.

Состояние команды: Благодаря результатам, демонстрируемым в финальной фазе сезона, «Северсталь» проведет последние матчи регулярки в попытках сблизиться с «Торпедо» и обойти нижегородцев в таблице.

«Локомотив»

Турнирное положение: В активе «Локомотива» 84 очка после 61 игры. В таблице Запада команда из Ярославля все еще занимает второе место, отставая от СКА на один балл.

Последние матчи: Несколько предыдущих недель «Локомотив» провел плодотворно и весьма успешно в контексте набранных очков, добившись четырех побед подряд.

Так, команда Игоря Никитина разобралась со «Спартаком» (2:1), «Витязем» (2:0), «Динамо» Москва (4:3 Б) и «Сибирью» (3:2 ОТ). А прекратился весь этот праздник неуязвимости в четверг — у себя дома «Локомотиву» не удалось справиться с «Адмиралом» (1:2).

Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

Состояние команды: Ведя борьбу за лидерство на Западе, «Локомотив» по-прежнему непредсказуем в своих результатах. Однако другие представители первой четверки также допускают ошибки, благодаря чему шансы ярославцев не стали ниже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается в 3.33, ничья — в 4.20, а победа «Локомотива» — в 2.02.

Самый ответственный отрезок приближающегося к финишной черте регулярного чемпионата «Северсталь» проводит по своим меркам ударно, хотя иногда и позволяет себе терять очки там, где этого не стоило бы делать.

В нынешнем положении команда Козырева вполне способна дать бой сопернику первого эшелона , особенно если тот сам не может похвастаться стабильностью и иногда проваливает игры с аутсайдерами. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит за 3.33.

Череповецкая команда выиграла в трех матчах из четырех последних. Еще одна встреча закончилась ничьей в основе время, поэтому наш альтернативный — более сдержанный — прогноз — «Северсталь» не проиграет за 1.80.