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    «Северсталь» замахнется на домашнюю сенсацию?

    «Северсталь» — «Локомотив». Ставка (к. 3.33) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Локомотив»
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    Адам Лишка
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 10 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Февраля 2024 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Северсталь»

    Турнирное положение: По итогам 60 матчей «Северсталь» закрепилась на шестой строчке в таблице Запада с 70 очками. Всего один балл отделяет ее от пятого «Торпедо», которое приняло участие в таком же количестве игр.

    Последние матчи: Февральский этап регулярки «Северсталь» начала без единой потери очков в трех матчах подряд и без поражений в основное время в четырех встречах.

    Коэффициенты матча Северсталь — Локомотив

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    Команда Андрея Козырева дважды одержала верх над минским «Динамо» (4:2, 4:2), победила «Торпедо» (3:2) — соседа, которого стремится перегнать, а затем, в последней встрече, неожиданно уступила «Витязю» (1:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Вратари Константин Шостак, Дмитрий Шугаев — травмы.

    Состояние команды: Благодаря результатам, демонстрируемым в финальной фазе сезона, «Северсталь» проведет последние матчи регулярки в попытках сблизиться с «Торпедо» и обойти нижегородцев в таблице.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В активе «Локомотива» 84 очка после 61 игры. В таблице Запада команда из Ярославля все еще занимает второе место, отставая от СКА на один балл.

    Последние матчи: Несколько предыдущих недель «Локомотив» провел плодотворно и весьма успешно в контексте набранных очков, добившись четырех побед подряд.

    Так, команда Игоря Никитина разобралась со «Спартаком» (2:1), «Витязем» (2:0), «Динамо» Москва (4:3 Б) и «Сибирью» (3:2 ОТ). А прекратился весь этот праздник неуязвимости в четверг — у себя дома «Локомотиву» не удалось справиться с «Адмиралом» (1:2).

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    • Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

    Состояние команды: Ведя борьбу за лидерство на Западе, «Локомотив» по-прежнему непредсказуем в своих результатах. Однако другие представители первой четверки также допускают ошибки, благодаря чему шансы ярославцев не стали ниже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается в 3.33, ничья — в 4.20, а победа «Локомотива» — в 2.02.

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    Самый ответственный отрезок приближающегося к финишной черте регулярного чемпионата «Северсталь» проводит по своим меркам ударно, хотя иногда и позволяет себе терять очки там, где этого не стоило бы делать.

    В нынешнем положении команда Козырева вполне способна дать бой сопернику первого эшелона, особенно если тот сам не может похвастаться стабильностью и иногда проваливает игры с аутсайдерами. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит за 3.33.

    Череповецкая команда выиграла в трех матчах из четырех последних. Еще одна встреча закончилась ничьей в основе время, поэтому наш альтернативный — более сдержанный — прогноз — «Северсталь» не проиграет за 1.80.

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    «Северсталь» — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.33), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» замахнется на домашнюю сенсацию?
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