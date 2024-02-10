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    «Барыс» — «Спартак». Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Спартак»
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    Илья Ковальчук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Барыс Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Февраля 2024 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Барыс»

    Турнирное положение: «Барыс» провел 60 матчей, в которых набрал 46 очков. В таблице Восточной конференции он занимает 12-е — последнее — место, отставая на 3 балла от «Адмирала» — своего единственного конкурента на финише регулярки.

    Последние матчи: В девяти предыдущих встречах «Барыс» не выиграл ни разу. Семь поражений завершились в основное время, оставив астанчан без набранных очков.

    Коэффициенты матча Барыс — Спартак

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    С 28 января команда Олега Болякина проводит домашний цикл, который на текущий момент включает в себя пять матчей, но их исход очевиден. В последней встрече «Барыс» сумел сыграть вничью со СКА, которому уступил по буллитам (1:2 Б).

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    Не сыграют: Защитник Алекс Грант, нападающие Джозеф Лабате, Батырлан Муратов — травмы.

    Состояние команды: Из-за сплошного бедствия в плане игры и фактического отсутствия шансов на выход в плей-офф «Барыс» домучивает сезон с мыслями о том, чтобы он как можно скорее закончился.

    «Спартак»

    Турнирное положение: В 61 игре «Спартак» заработал 80 очков, с которыми все еще занимает четвертую позицию на Западе. На 5 баллов ранее увеличился разрыв между первым СКА при одинаковом количестве матчей.

    Последние матчи: В шести предыдущих встречах «Спартак» добился пяти побед, а единственное поражение он потерпел в важнейшем в турнирном плане матче с «Локомотивом» (1:2).

    За упомянутой неудачей в игре с ярославцами последовал разгром «Автомобилиста» в Москве (3:0), после чего команда Алексея Жамнова одержала верх над «Авангардом» в гостях (5:3).

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    • Не сыграют: Вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин, нападающие Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Егор Филин — травмы.

    Состояние команды: По итогам нескольких предыдущих матчей «Спартаку» удалось надежно закрепиться на четвертой строчке. Но возвращаясь на прежний уровень, столичный клуб захочет замахнуться на места повыше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается в 4.14, ничья — в 4.40, а победа «Спартака» — в 1.77.

    Пока «Барыс» окутан игровым кризисом и отсутствием всевозможных мотивационных моментов, «Спартак», кажется, постепенно возвращает форму, которую утратил в конце декабря.

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    Красно-белые все еще могут побороться за места в первой тройке, но еще важнее команде Алексея Жамнова набрать оптимальные кондиции перед плей-офф.

    Учитывая соотношение сил в предстоящем матче, шансы «Барыса» сводятся почти к нулю. Наши прогноз и <strong>ставка — «Спартак» победит + ТБ 4.5 за 2.55.

    Во всех пяти последних выигранных матчах столичная команда не покидала площадку без 3+ заброшенных шайб. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.00.

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    «Барыс» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на хоккей. Победный ряд «Спартака» будет дополнен?
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