В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене G-Drive» 6 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Авангард»

Турнирное положение: В 58 играх «Авангард» набрал 82 очка, оставшись на втором месте в таблице Востока. Дистанция между «Металлургом» Мг увеличилась до двух баллов.

Последние матчи: В течение предыдущих недель «Авангард» допустил ряд нелепых ошибок, которые стоили ему лидерства на Востоке.

Коэффициенты матча Авангард — СКА 1X2Новым игрокам 2.654.102.40Бонус$9500

В частности, команда Михаила Кравеца уступила «Трактору» (4:5), ведя дома 3:0, а после победы над «Барысом» (3:1) пережила ту же историю на катке «Магнитки»: уйдя в отрыв в две шайбы, проворонил фору и «Авангард» потерпел поражение (3:4 ОТ).

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Не сыграют: Сейчас «Авангард» идет по чемпионату без кадровых потерь.

Состояние команды: Несмотря на утраченную возможность стать лидером, текущая форма и игры в запасе сохраняют высокие шансы «Авангарда» на то, чтобы закончить этот сезон в статусе сильнейшего клуба Востока.

СКА

Турнирное положение: В 59 матчах СКА набрал 83 очка, с которыми остался на первом месте в таблице Запада, хотя уйти в отрыв от конкурентов не удалось. При равенстве проведенных встреч он опережает «Локомотив» всего на один балл.

Последние матчи: Перед выездом в Омск санкт-петербуржцы выдали 5-матчевую победную серию — в четырех встречах они забросили от четырех шайб и более.

В беспроигрышный ряд команды Романа Ротенберга вошли разгромные победы над «Барысом» (7:0) и «Локомотивом» (3:0), два выигранных у ЦСКА дерби (5:1, 2:1) и успешный визит к «Салавату Юлаеву» (4:3).

Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

Состояние команды: Пытаясь уцелеть в высокоинтенсивной борьбе за лидерство, СКА планомерно приближается к пику своей формы, оставаясь на данный момент главным фаворитом в гонке за первую позицию на Западе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.65, ничья — в 4.10, а победа СКА — в 2.40.

Серия последних результатов говорит о твердом намерении СКА закончить сезон в качестве лидера конференции. За те же шансы пробует ухватиться и «Авангард», но в последнее время ему нелегко даются матчи с соперниками первого эшелона.

Днями ранее омичи потеряли очки в играх с «Локомотивом», «Трактором» и «Магниткой» . В нынешней ситуации не будет удивительно, если Михаила Кравеца допустит ошибку и во встрече с сильнейшим представителем Запада. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.69.

Учитывая умение и желание обеих команд играть результативно, в качестве альтернативы можно выбрать ставку — тотал больше 5 за 1.89.