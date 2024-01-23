В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 23 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 53 матчах «Динамо» Москва набрало 74 очка, с которыми занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Локомотива» на 2 балла при одинаковом количестве проведенных встреч.

Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Динамо» Москва провело очередную серию без поражений: в нее вошли пять матчей, в четырех из которых результативность столичного клуба держалась на уровне 4+ заброшенных шайб.

Успешный цикл динамовцев был прерван 18 января: на домашнем льду команда Алексея Кудашова уступила «Нефтехимику» (1:2). Зато в последнем матче москвичи устроили погром, когда к ним в гости приехало «Динамо» Минск (4:1).

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Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма, под вопросом участие нападающих Седрика Пакетта и Эрика О'Делла из-за болезни.

Состояние команды: В заключительной фазе регулярного чемпионата «Динамо» Москва полно сил и решимости навязать борьбу «Локомотиву» за лидерство в Западной конференции.

«Спартак»

Турнирное положение: По итогам 55 матчей «Спартак», с 70 очками, опустился на четвертое место в таблице Запада. Разрыв между пятым «Торпедо» сократился до 5 баллов, но нижегородцы имеют две игры в запасе.

Последние матчи: В период с 30 декабря по 14 января «Спартак» был в плену самой продолжительной в нынешнем сезоне серии без побед. В нее вошли шесть матчей, два из которых закончились в овертайме.

Единственную в январе победу красно-белые одержали в домашней встрече с «Витязем» (2:1), после которой команда Алексея Жамнова уступила «Авангарду» (1:3) и «Ак Барсу» (3:4 Б).

Не сыграют: Нападающие Андрей Локтионов, Михаил Мальцев и Иван Морозов — травмы.

Состояние команды: На текущий момент «Спартак» довел себя до ситуации, при которой рискует потерять даже четвертую строчку в таблице Запада, а в плей-офф войти максимально подавленным, перегоревшим и разобранным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается 1.97, ничья — в 3.90, а победа «Спартака» — в 3.86.

Пока динамовцы, несмотря на поражение от «Нефтехимика», по-прежнему демонстрируют превосходные результаты, «Спартак» продолжает испытывать проблемы.

И на данном этапе регулярки ему едва ли хватит морально-волевых качеств на противостояние с командой Кудашова, которая, как кажется, близка к своей лучшей форме.

В пяти матчах из последних семи с участием «Динамо» общая результативность стабильно поднимала планку до 5 заброшенных шайб и выше . Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 2.17.

В пяти выигранных встречах из шести предыдущих команда Алексея Кудашова обеспечила себе комфортный перевес в 2+ гола. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.03.