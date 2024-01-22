В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Барыс Арене» 22 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барыс»

Турнирное положение: Не желая закончить еще один сезон на последнем месте в Восточной конференции, «Барысу» удалось уйти в небольшой отрыв — 3 очка — от «Адмирала». По итогам 52 матчей клуб из Астаны набрал 44 очка.

Последние матчи: В первой половине января «Барыс» стал жертвой новой серии неудач, в рамках которой потерпел четыре подряд поражения — дважды с разницей в три и больше голов.

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Последнюю победу команда Олега Болякина оформила несколько дней назад: 16 января она сенсационно обыграла «Салават Юлаев» (3:2 Б). Но в пятничном матче все вернулось в привычное русло — «Барыс» крупно влетел ЦСКА (2:5).

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Не сыграют: Вратарь Эдвард Паскуаль, защитник Алекс Грант, нападающие Алихан Асетов, Джозеф Лабате, Батырлан Муратов, Роман Старченко — травмы.

Состояние команды: На данном этапе регулярки «Барыс» способен провести одну или даже несколько безошибочных игр, за которыми непременно следуют серии поражений, из-за чего очередной сезон казахи завершат без кубковой весны.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 55 играх «Автомобилист» набрал 66 очков, с которыми занимает четвертое место в Восточной конференции. На 2 балла екатеринбуржцы отстают от третьего «Салавата Юлаева». Уфимцы провели на три встречи меньше.

Последние матчи: На этой неделе «Автомобилист» провел три встречи, в двух из которых победил, а его результативность держалась на уровне 3+ заброшенных шайб.

На домашнем катке команда Николая Заварухина обыграла ЦСКА (3:2) и «Адмирал» (4:2). А в матче пятницы она при родных трибунах крупно влетела «Северстали» (0:3).

Не сыграют: Защитник Максим Осипов, нападающий Семен Кизимов — травмы, защитник Кирилл Воробьев — операция.

Состояние команды: При самых оптимистичных раскладах «Автомобилист» может оказаться в первой тройке Востока, хотя его результаты на длинной дистанции, скорее, позволяют ему рассчитывать максимум на четвертую позицию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Барыса» дается коэффициент 3.82, ничья оценивается в 3.65, а победа «Автомобилиста» — в 1.95.

Поражения, остающиеся неотъемлемой частью кампании «Автомобилиста», не мешают ему продолжать борьбу за место в первой половине зоны плей-офф.

Сохраняя острую нужду в набранных баллах, екатеринбуржцы должны рассматривать матчи с соперниками категории «Барыса» в контексте обязательной победы, особенно с учетом разницы в классе и общем состоянии команд.

Текущая форма команды Николая Заварухина позволит ей провести образцовый матч в Астане . Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит + ТБ 3.5 за 2.17.

В четырех матчах из последних шести «Барыс» проиграл с разницей в 2 гола. Наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит с форой -1 за 2.22.