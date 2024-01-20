В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 20 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Филадельфия» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Филадельфия»

«Филадельфия» играет в очень структурный хоккей, который заточен на то, чтобы не пропустить, а забить уже, как получится.

Но недавняя игра «Флаерс» против «Виннипега» доказала, что клуб из Пенсильвании способен выигрывать матчи даже с футбольными счетами (2:0)

Есть подозрение, что коллектив Тортореллы готовит что-то серьезное на предстоящий плей-офф, но туда ещё надо попасть.

Все прогнозы на НХЛ

Однозначно только можно сказать, что в предстоящей игре «Филадельфия» точно не даст спуску «Колорадо».

«Колорадо»

«Колорадо» в последних матчах не так убедителен, как можно было подумать. За три матча два поражения.

Подопечные Беднара вполне могут допустить себе такую разгрузку, поскольку места в лидирующей группе они не потеряют, зато значительно перезарядятся.

Маккиннон тоже не железный, и иногда может проводить грустные матчи. А вот Рантанен мог бы играть куда активнее и вариативнее.

В игре против «Филадельфии» гостей ждет непростое испытание, поскольку «Филадельфия» сейчас на хорошему ходу, и её не просто так остановить.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.64, на гостей — 2.40.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева могут победить очередного сильного соперника.

Альтернативный прогноз: В игре не исключен овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.62.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.