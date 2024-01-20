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    «Филадельфия» сможет продолжит побеждать?

    «Филадельфия» — «Колорадо». Ставка (к. 2.62), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Колорадо»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 20 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Филадельфия» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» играет в очень структурный хоккей, который заточен на то, чтобы не пропустить, а забить уже, как получится.

    Но недавняя игра «Флаерс» против «Виннипега» доказала, что клуб из Пенсильвании способен выигрывать матчи даже с футбольными счетами (2:0)

    Есть подозрение, что коллектив Тортореллы готовит что-то серьезное на предстоящий плей-офф, но туда ещё надо попасть.

    Все прогнозы на НХЛ

    Однозначно только можно сказать, что в предстоящей игре «Филадельфия» точно не даст спуску «Колорадо».

    «Колорадо»

    «Колорадо» в последних матчах не так убедителен, как можно было подумать. За три матча два поражения.

    Подопечные Беднара вполне могут допустить себе такую разгрузку, поскольку места в лидирующей группе они не потеряют, зато значительно перезарядятся.

    Маккиннон тоже не железный, и иногда может проводить грустные матчи. А вот Рантанен мог бы играть куда активнее и вариативнее.

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    В игре против «Филадельфии» гостей ждет непростое испытание, поскольку «Филадельфия» сейчас на хорошему ходу, и её не просто так остановить.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.64, на гостей — 2.40.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева могут победить очередного сильного соперника.

    Альтернативный прогноз: В игре не исключен овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.62.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    «Филадельфия» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» сможет продолжит побеждать?
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