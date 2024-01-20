«Филадельфия»
«Филадельфия» играет в очень структурный хоккей, который заточен на то, чтобы не пропустить, а забить уже, как получится.
Но недавняя игра «Флаерс» против «Виннипега» доказала, что клуб из Пенсильвании способен выигрывать матчи даже с футбольными счетами (2:0)
Есть подозрение, что коллектив Тортореллы готовит что-то серьезное на предстоящий плей-офф, но туда ещё надо попасть.
Однозначно только можно сказать, что в предстоящей игре «Филадельфия» точно не даст спуску «Колорадо».
«Колорадо»
«Колорадо» в последних матчах не так убедителен, как можно было подумать. За три матча два поражения.
Подопечные Беднара вполне могут допустить себе такую разгрузку, поскольку места в лидирующей группе они не потеряют, зато значительно перезарядятся.
Маккиннон тоже не железный, и иногда может проводить грустные матчи. А вот Рантанен мог бы играть куда активнее и вариативнее.
В игре против «Филадельфии» гостей ждет непростое испытание, поскольку «Филадельфия» сейчас на хорошему ходу, и её не просто так остановить.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.64, на гостей — 2.40.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева могут победить очередного сильного соперника.
Альтернативный прогноз: В игре не исключен овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.62.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.