В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Большом» 16 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сочи»

Турнирное положение: Одной лишь продолжительной серией поражений нынешние беды «Сочи» не ограничиваются. На текущий момент южане являются худшими в плане набора очков во всем чемпионате, имея 34 балла по итогам 51 проведенной встречи.

Последние матчи: Нынешний катастрофичный цикл «Сочи» состоит из 15 матчей без побед. Нередко южане пропускают по четыре шайбы и более и проигрывают с разницей минимум в три гола.

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Три последние встречи команда Дмитрия Кокорева провела в гостях. И каждая закончилась предсказуемо. Так, сочинцы были разгромлены «Северсталью» (0:3), московским «Динамо» (1:5) и «Металлургом» Мг (1:4).

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Не сыграют: Вратари Максим Третьяк, Никита Тулинов, нападающие Кирилл Рассказов, Антон Сагадеев, Тимур Хафизов — травмы, нападающие Матвей Мичков, Артем Николаев — болезнь.

Состояние команды: По ходу регулярки «Сочи» превратился в одного из самых больших неудачников чемпионата, для которого сезон стал сплошным разочарованием после сказочного начала.

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» не отказывается от намерений продвинуться по цепочке плей-офф участников Восточной конференции, однако после 50 матчей он все еще занимает седьмое место, имея 60 очков в активе.

Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» выдал 4-матчевый отрезок без поражений, что в нынешних условиях стало неплохим для него достижением, хотя даже во встречах с «Адмиралом» (2:1 ОТ) или «Барысом» (1:0 Б) возникали проблемы.

В одном из последних матчей прошлой недели серия казанцев была прервана: команда Зинэтулы Билялетдинова проиграла «Трактору» (1:3). В воскресной игре «Ак Барс» одержал верх над «Нефтехимиком» (1:0).

Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: Даже несколько побед в январе не дали «Ак Барсу» подняться выше седьмой строчки в Восточной конференции. Однако высокая плотность и любая ошибка конкурентов помогут казанцам значительно улучшить свои позиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается в 5.15, ничья — в 4.70, а победа «Ак Барса» — в 1.59.

С 1-го декабря в турнирной жизни «Сочи» нет никаких изменений и надежд на лучшее . Команда полностью развалилась и доигрывает сезон с мыслями о том, чтобы он как можно скорее закончился.

«Ак Барс» в это же время погружен в интенсивную гонку за высокие места на Востоке в преддверии плей-офф, и очки в матчах данной категории являются для казанцев обязательным условием продолжения этой борьбы.

Несмотря на относительно неплохие результаты в январе, команда Зинэтулы Билялетдинова не балует яркой игрой в нападении. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 6.5 за 2.20.