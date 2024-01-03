В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 3 января. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Авангард»

Турнирное положение: В течение нескольких недель «Авангард» крепко держится за второе место в таблице Восточной конференции, упуская возможности выбиться в лидеры. Дистанция между первой «Магниткой» составляет 2 балла при двух играх омичей в запасе.

Последние матчи: После декабрьского перерыва результаты «Авангарда» поделились на единичные победы и поражения в таком же количестве. Этот ритм преследует команду Михаила Кравеца в течение шести матчей.

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Последняя домашняя встреча прошла 24 декабря и подразумевала битву за первое место с «Металлургом» Мг, которую омичи провалили (2:3). Дальше, в гостях, они обыграли «Сибирь» (3:2 ОТ), уступили «Барысу» (1:5) и взяли верх над «Ладой» (2:1).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Защитник Роман Абросимов — травма. Под вопросом участие нападающего Владимира Ткачева.

Состояние команды: Среди претендентов на места в первой тройке Востока никто сейчас не может похвастаться стабильностью. Бесспорно, это позволяет «Авангарду» оставаться на второй позиции, но не дает подняться на первую, хотя возможностей для этого было достаточно.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Набравший неплохую форму «Салават Юлаев» уже давно вклинился в первую тройку, где пытается не только закрепиться, но и замахнуться на большее. Однако сейчас он занимает третье место в Восточной конференции с 57 очками после 44 матчей.

Последние матчи: В конце ушедшего года «Салават Юлаев» потерпел два поражения в пяти матчах. Причем самое неожиданное накрыло команду Виктора Козлова 22 декабря, когда дома ей достался всего один балл в игре с бедственным «Адмиралом» (1:2 Б).

За упомянутым матчем последовали победы над ЦСКА (4:3 ОТ) и «Сочи» (6:4), а вот попрощаться с 2023 годом красиво «Салавату Юлаеву» помешал «Ак Барс»: на «Татнефть-Арене» уфимцы уступили в «Зеленом дерби» (2:3).

Не сыграют: На данный момент о травмированных информации нет.

Состояние команды: На фоне результатов до декабрьской паузы — 5 побед в 6 играх — «Салават Юлаев» значительно сбавил в плане постоянства. Но в верхней части Восточной конференции это всеобщая проблема, поэтому уфимцы по-прежнему находятся в первой тройке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.22, ничья — в 4.00, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.84.

После декабрьского перерыва в КХЛ «Авангард» выглядел безобразно: команда проиграла и турнирно значимые матчи, и провалила встречи с очевидными аутсайдерами вроде «Барыса».

У «Салавата Юлаева» также были свои ошибки, однако на текущий момент он остается в гонке лидеров, поэтому два балла в игре с одним из прямых конкурентов — это отличная дополнительная мотивация для уфимцев.

В последнее время команде Михаила Кравеца далеко не всегда даются легко матчи с топ-соперниками , что, безусловно, играет в пользу гостей. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой 0 за 2.15.

По-прежнему «Салават Юлаев» остаются самым образцовым в контексте обороны клубом Востока, поэтому на чужом катке он постарается выключить мощных форвардов «Авангарда» из игры и минимизировать риски пропустить много. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 2.08.