ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Онана и Рафаэль Варан«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн Марко ВерраттиВерратти и еще пять игроков, на которых «Барселоне» надо обратить внимание в январе Сауль Альварес и Джермелл ЧарлоГлавные итоги бокса в 2023 году
  • 11:04
    • «Тоттенхэм» может подписать защитника «Ниццы»
  • 10:53
    • Третьяк: ФХР отстаивает нынешний лимит на легионеров в КХЛ
  • 10:42
    • Серхио Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил
  • 10:24
    • «Интер» продлил контракт с Мхитаряном
  • 09:49
    • «Бостон» выиграл у «Торонто», «Денвер» уступил «Оклахома-Сити»
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» добьются успеха на «Амали Арене»?

    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 31 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шестеркин и Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Декабря 2023 года

    «Тампа-Бэй»

    Турнирное положение: В 36 матчах «Тампа-Бэй» заработала 39 очков, а в таблице Восточной конференции опустилась на десятое место. На текущий момент она отстает от зоны топ-8 на один балл. Однако восьмой «Нью-Джерси» по отношению к «Лайтнинг» имеет две встречи в запасе.

    Последние матчи: До рождественской паузы — в период с 20 по 24 декабря — «Тампа-Бэй» выдала беспроигрышную серию, которая состояла из трех матчей, причем в двух встречах «Лайтнинг» забросили 11 шайб в сумме.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Нью-Йорк Рейнджерс

    1X2Новым игрокам
  • 2.304.402.65Бонус$9500
    •

    В рамках упомянутой кампании команда Джона Купера победила «Сент-Луис» (6:1), «Вегас» (5:4) и «Вашингтон» (2:1 Б). Однако в первом после Рождества матче «Лайтнинг» проиграли: дома они не справились с заклятым соперником — «Флоридой» (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: Защитник Михаил Сергачев, нападающий Логан Браун — травмы.

    Состояние команды: В текущую кампанию «Тампа-Бэй» вошла катастрофически — вписала себя в группу неудачников и была одной из худших по игре в обороне. Сейчас ситуация планомерно улучшается, хотя высокая плотность на Востоке не дает ей надолго закрепиться в топ-8.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: По итогам 34 матчей «Рейнджерс» остаются лидерами Восточной конференции, имея 49 очков в активе. Своего главного преследователя — «Бостон» — клуб с Манхэттена опережает на 3 балла, однако «Брюинз» имеют игру в запасе.

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Рейнджерс» успели провести очередную — 3-матчевую — беспроигрышную серию, за которой последовал менее стабильный в плане результатов отрезок. В частности, в четырех недавних встречах ньюйоркцы поделили пополам победы и поражения.

    В родном «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» уступили «Эдмонтону» (3:4), переиграли «Баффало» (4:3 ОТ) и разгромили «Вашингтон» (5:1). А недавний выезд в Санрайз обернулся неудачей в матче с «Флоридой» (3:4).

  • НХЛ. «Айлендерс» разгромили «Вашингтон», «Коламбус» выиграл у «Торонто», «Флорида» — у «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря
  • Сегодня

    • Не сыграют: Нападающие Филип Хитил, Каапо Какко — травмы.

    Состояние команды: Бомбардиры клуба с Нью-Йорка демонстрируют фантастическую форму, а игра «Рейнджерс» в целом кажется слаженной и максимально расчетливой, благодаря чему команда Лавиолетта, возможно, сама этого не ожидая, возглавляет Восток.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.29, ничья — в 4.58, а победа «Рейнджерс» — в 2.77.

    В последних матчах — кроме дерби с «Флоридой» — «Тампа-Бэй» продемонстрировала высокий класс. Однако если рассматривать кампанию вдолгую, то «Лайтнинг» по-прежнему не хватает стабильности.

    В любой момент оборона команды Купера может полностью провалить встречу, а ее бомбардиры не будут знать, как спасти матч.

    У «Рейнджерс» на данном этапе ситуация в игровом и турнирном смыслах намного лучше, и в гостях они способны отнять 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.21.

    В нескольких последних встречах ньюйоркцы забрасывали от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.58
  • Прогноз на матч Селтик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Эшторил — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» добьются успеха на «Амали Арене»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры