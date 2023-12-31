«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: В 36 матчах «Тампа-Бэй» заработала 39 очков, а в таблице Восточной конференции опустилась на десятое место. На текущий момент она отстает от зоны топ-8 на один балл. Однако восьмой «Нью-Джерси» по отношению к «Лайтнинг» имеет две встречи в запасе.
Последние матчи: До рождественской паузы — в период с 20 по 24 декабря — «Тампа-Бэй» выдала беспроигрышную серию, которая состояла из трех матчей, причем в двух встречах «Лайтнинг» забросили 11 шайб в сумме.
Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Нью-Йорк Рейнджерс
В рамках упомянутой кампании команда Джона Купера победила «Сент-Луис» (6:1), «Вегас» (5:4) и «Вашингтон» (2:1 Б). Однако в первом после Рождества матче «Лайтнинг» проиграли: дома они не справились с заклятым соперником — «Флоридой» (2:3).
Не сыграют: Защитник Михаил Сергачев, нападающий Логан Браун — травмы.
Состояние команды: В текущую кампанию «Тампа-Бэй» вошла катастрофически — вписала себя в группу неудачников и была одной из худших по игре в обороне. Сейчас ситуация планомерно улучшается, хотя высокая плотность на Востоке не дает ей надолго закрепиться в топ-8.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: По итогам 34 матчей «Рейнджерс» остаются лидерами Восточной конференции, имея 49 очков в активе. Своего главного преследователя — «Бостон» — клуб с Манхэттена опережает на 3 балла, однако «Брюинз» имеют игру в запасе.
Последние матчи: Во второй половине декабря «Рейнджерс» успели провести очередную — 3-матчевую — беспроигрышную серию, за которой последовал менее стабильный в плане результатов отрезок. В частности, в четырех недавних встречах ньюйоркцы поделили пополам победы и поражения.
В родном «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» уступили «Эдмонтону» (3:4), переиграли «Баффало» (4:3 ОТ) и разгромили «Вашингтон» (5:1). А недавний выезд в Санрайз обернулся неудачей в матче с «Флоридой» (3:4).
Не сыграют: Нападающие Филип Хитил, Каапо Какко — травмы.
Состояние команды: Бомбардиры клуба с Нью-Йорка демонстрируют фантастическую форму, а игра «Рейнджерс» в целом кажется слаженной и максимально расчетливой, благодаря чему команда Лавиолетта, возможно, сама этого не ожидая, возглавляет Восток.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.29, ничья — в 4.58, а победа «Рейнджерс» — в 2.77.
В последних матчах — кроме дерби с «Флоридой» — «Тампа-Бэй» продемонстрировала высокий класс. Однако если рассматривать кампанию вдолгую, то «Лайтнинг» по-прежнему не хватает стабильности.
У «Рейнджерс» на данном этапе ситуация в игровом и турнирном смыслах намного лучше, и в гостях они способны отнять 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.21.
В нескольких последних встречах ньюйоркцы забрасывали от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.25.