В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Амали Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В 36 матчах «Тампа-Бэй» заработала 39 очков, а в таблице Восточной конференции опустилась на десятое место. На текущий момент она отстает от зоны топ-8 на один балл. Однако восьмой «Нью-Джерси» по отношению к «Лайтнинг» имеет две встречи в запасе.

Последние матчи: До рождественской паузы — в период с 20 по 24 декабря — «Тампа-Бэй» выдала беспроигрышную серию, которая состояла из трех матчей, причем в двух встречах «Лайтнинг» забросили 11 шайб в сумме.

Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Нью-Йорк Рейнджерс 1X2Новым игрокам 2.304.402.65Бонус$9500

В рамках упомянутой кампании команда Джона Купера победила «Сент-Луис» (6:1), «Вегас» (5:4) и «Вашингтон» (2:1 Б). Однако в первом после Рождества матче «Лайтнинг» проиграли: дома они не справились с заклятым соперником — «Флоридой» (2:3).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Защитник Михаил Сергачев, нападающий Логан Браун — травмы.

Состояние команды: В текущую кампанию «Тампа-Бэй» вошла катастрофически — вписала себя в группу неудачников и была одной из худших по игре в обороне. Сейчас ситуация планомерно улучшается, хотя высокая плотность на Востоке не дает ей надолго закрепиться в топ-8.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: По итогам 34 матчей «Рейнджерс» остаются лидерами Восточной конференции, имея 49 очков в активе. Своего главного преследователя — «Бостон» — клуб с Манхэттена опережает на 3 балла, однако «Брюинз» имеют игру в запасе.

Последние матчи: Во второй половине декабря «Рейнджерс» успели провести очередную — 3-матчевую — беспроигрышную серию, за которой последовал менее стабильный в плане результатов отрезок. В частности, в четырех недавних встречах ньюйоркцы поделили пополам победы и поражения.

В родном «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» уступили «Эдмонтону» (3:4), переиграли «Баффало» (4:3 ОТ) и разгромили «Вашингтон» (5:1). А недавний выезд в Санрайз обернулся неудачей в матче с «Флоридой» (3:4).

Не сыграют: Нападающие Филип Хитил, Каапо Какко — травмы.

Состояние команды: Бомбардиры клуба с Нью-Йорка демонстрируют фантастическую форму, а игра «Рейнджерс» в целом кажется слаженной и максимально расчетливой, благодаря чему команда Лавиолетта, возможно, сама этого не ожидая, возглавляет Восток.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.29, ничья — в 4.58, а победа «Рейнджерс» — в 2.77.

В последних матчах — кроме дерби с «Флоридой» — «Тампа-Бэй» продемонстрировала высокий класс. Однако если рассматривать кампанию вдолгую, то «Лайтнинг» по-прежнему не хватает стабильности.

В любой момент оборона команды Купера может полностью провалить встречу , а ее бомбардиры не будут знать, как спасти матч.

У «Рейнджерс» на данном этапе ситуация в игровом и турнирном смыслах намного лучше, и в гостях они способны отнять 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.21.

В нескольких последних встречах ньюйоркцы забрасывали от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.25.