НХЛ. «Айлендерс» разгромили «Вашингтон», «Коламбус» выиграл у «Торонто», «Флорида» — у «Рейнджерс»

«Торонто» проиграл четыре из пяти последних матчей

«Торонто» проиграл четыре из пяти последних матчей Фото: nhl.com

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ

«Нэшвилл» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) Голы: Ларкин — 13 (мен.), 4:02 — 1:0. Форсберг — 17 (Нюквист), 10:43 — 1:1. Уолман — 6 (Расмуссен, Фаббри), 19:38 — 2:1. Нюквист — 7 (мен.), 31:40 — 2:2. Форсберг — 18 (Новак), 33:49 — 2:3. Дебринкэт — 17 (Комфер, Кейн), 49:29 — 3:3. Уолман — 7 (Дебринкэт, Кейн), 51:13 — 4:3. Нюквист — 8 (Форсберг, Шенн), 52:24 — 4:4. Раймонд — 11 (Дебринкэт, Уолман), 62:13 — 5:4Вратари: Лион — СаросШтраф: 11 — 11Броски: 23 (12+4+6+1) — 37 (14+12+9+2)

«Детройт» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ

«Коламбус» — «Торонто» — 6:5 ОТ

Одну из шести шайб в ворота «Торонто» забросил Дмитрий Воронков, в активе которого 18 (7+11) очков в 31 матче сезона.

Вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропустил шесть шайб после 21 броска.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Американец забил 29 голов в 32 матчах и продолжает возглавлять гонку снайперов.

«Торонто» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Торонто» — 6:5 ОТ (1:2, 3:3, 1:0, 1:0) Голы: Марнер — 14 (Райлли), 4:14 — 0:1. Силлинджер — 4 (Бин), 11:17 — 1:1. Мэттьюс — 29 (Марнер), 12:55 — 1:2. Робертсон — 4 (Лильегрен, Доми), 21:35 — 1:3. Гонс — 1 (Тексье, Северсон), 23:20 — 2:3. Нюландер — 17 (бол., Мэттьюс, Райлли), 29:42 — 2:4. Воронков — 7 (бол., Годро, Проворов), 31:05 — 3:4. Джонсон — 5 (Бемстрем), 32:43 — 4:4. Таварес — 11 (бол., Нюландер, Райлли), 39:05 — 4:5. Фантилли — 10 (Годро), 53:46 — 5:5. Годро — 7 (Северсон, Дэнфорт), 62:56 — 6:5Вратари: Мерзликинс (Мартин, 20:00) — СамсоновШтраф: 15 — 11Броски: 21 (4+7+8+2) — 33 (14+12+7+0)

«Коламбус» — «Торонто» — 6:5 ОТ

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 2:6

«Нью-Джерси» одержал третью победу подряд после серии из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) Голы: Батерсон — 14 (Ткачак), 9:47 — 1:0. Д. Хьюз — 15 (бол., Л. Хьюз, Братт), 13:10 — 1:1. Братт — 14 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 19:52 — 1:2. Мерсер — 10, 27:17 — 1:3. Тоффоли — 15 (Братт, Д. Хьюз), 34:47 — 1:4. Смит — 1 (Хишир, Братт), 43:59 — 1:5. Бернард-Доккер — 3 (Браннстрем, Крокшенк), 53:25 — 2:5. Л. Хьюз — 6 (Хольц, Тирни), 57:28 — 2:6Вратари: Корписало — ДоусШтраф: 8 — 8Броски: 27 (6+8+13) — 30 (9+11+10)

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 2:6

«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков и одержал третью победу подряд.

Нападающий «Рейнджер» Артемий Панарин забросил 20 шайбу в сезоне. В его активе 47 (20+27) очков в 34 матчах текущей регулярки.

«Флорида» продлила серию побед до трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) Голы: Родригес — 7 (Барков, Миккола), 18:45 — 1:0. Райнхарт — 22 (Барков, Верхэге), 27:12 — 2:0. Панарин — 20 (Лафренье, Линдгрен), 33:23 — 2:1. Куилль — 7 (Миллер), 34:36 — 2:2. Райнхарт — 23 (бол., Барков, Ткачак), 37:07 — 3:2. Зибанежад — 14 (мен., Крайдер), 52:15 — 3:3. Верхэге — 17 (Форслинг, Ткачак), 53:37 — 4:3Вратари: Бобровский — КуикШтраф: 4 — 6Броски: 32 (10+15+7) — 34 (10+14+10)

«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков «Кэпиталз» и стал второй звездой матча.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом. Россиянин набрал 8 (2+6) очков в 35 матчах сезона.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 18 матче подряд не смог забить в основное время и равных составах. После 33 сыгранных матчей в его активе лишь шесть заброшенных шайб.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями в восьмом матче подряд.

«Вашингтон» проиграл третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) Голы: Пажо — 3 (Романов, Готье), 24:51 — 1:0. Добсон — 7 (Барзал, Хорват), 26:01 — 2:0. Готье — 3 (Пажо, Хорват), 50:10 — 3:0. Готье — 4 (Пажо, Болдюк), 50:28 — 4:0. Пажо — 4 (Хольмстрем), 54:26 — 5:0. Обе-Кубель — 3 (Сандин, Дженсен), 59:42 — 5:1Вратари: Сорокин — Линдгрен (Кемпер, 6:46)Штраф: 4 — 6Броски: 32 (10+12+10) — 27 (8+9+10)

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1

«Даллас» — «Чикаго» — 5:4 ОТ

«Даллас» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0) Голы: Т. Джонсон — 8 (Бовилье, Дикинсон), 7:56 — 0:1. Гуттман — 3 (Райхель, Мерфи), 10:56 — 0:2. Хинтц — 12 (бол., Павелски, Бенн), 11:49 — 1:2. Павелски — 14 (Лундквист, Харли), 29:03 — 2:2. Хинтц — 13 (Робертсон), 29:23 — 3:2. Бенн — 6 (Джонстон, Дадонов), 42:10 — 4:2. Дикинсон — 12 (Власик, Гуттман), 48:58 — 4:3. Т. Джонсон — 9 (бол., Курашев, Корчински), 57:24 — 4:4. Хинтц — 14 (Робертсон, Хейсканен), 64:52 — 5:4Вратари: Уэджвуд (64:52) — Мразек (64:52)Штраф: 6 — 6Броски: 35 (12+16+4+3) — 29 (8+7+14+0)

«Даллас» — «Чикаго» — 5:4 ОТ

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:2

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с победной шайбой. Россиянин набрал 34 (16+18) очков в 34 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Голы: Джохансен — 11 (Друэн, Мэнсон), 15:11 — 0:1. Томас — 14 (мен.), 16:31 — 1:1. Тэйвз — 5 (Ничушкин, Джохансен), 57:06 — 1:2Вратари: Биннингтон — ГеоргиевШтраф: 4 — 8Броски: 29 (10+7+12) — 23 (4+7+12)

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:2

«Анахайм» — «Аризона» — 0:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Аризона» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Голы: Келлер — 13 (бол., Шмальц, Керфут), 7:38 — 0:1. Крауз — 15 (Маччелли), 30:05 — 0:2Вратари: Гибсон — ИнгрэмШтраф: 10 — 10Броски: 28 (10+7+11) — 32 (11+14+7)

«Анахайм» — «Аризона» — 0:2

«Сиэтл» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Конекны — 17 (мен., Лотон, Санхейм), 16:21 — 0:1. Данн — 6 (бол., Бьоркстранд, Веннберг), 45:45 — 1:1. Шульц — 3 (Бьоркстранд, Гурд), 62:35 — 2:1Вратари: Даккорд — ХартШтраф: 6 — 4Броски: 29 (5+9+11+4) — 28 (11+4+12+1)