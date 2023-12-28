В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй»— «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей «Тампа-Бэй», с 39 очками, занимает восьмое место в Восточной конференции, отставая от клубов до третьей строчки включительно на один или два балла.

Последние матчи: В четырех играх из последних пяти «Тампа-Бэй» победила, причем в трех встречах ее результативность доходила до отметки в 5 и более заброшенных шайб.

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Последнее поражение команда Джона Купера потерпела 17 декабря, уступив в гостях «Калгари» (2:4). За неудачным выездом в Канаду последовали победы над «Сент-Луисом» (6:1), «Вегасом» (5:4) и «Вашингтоном» (2:1 Б).

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Не сыграют: Защитник Михаил Сергачев, нападающий Логан Браун — травмы.

Состояние команды: Если ранее «Лайтнинг» демонстрировали посредственную игру и результаты, которые едва ли соответствовали ее статусу, то теперь, кажется, команда планомерно набирает нужные кондиции и готова замахнуться на большее в контексте борьбы за позиции повыше.

«Флорида»

Турнирное положение: В 33 играх «Флорида» смогла набрать 40 баллов, с которыми занимает пятую строчку в Восточной конференции. Такое же количество очков заработали четвертый «Торонто» и шестая «Филадельфия».

Последние матчи: Ближе ко второй половине декабря у «Пантерз» начались проблемы, обусловленные крупными поражениями и отсутствием нормальной реализации. Так, «Флорида» проиграла четырежды в пяти матчах, пропустив от трех и более голов.

Последний выезд команды Пола Мориса — 19 декабря — обернулся неудачей на катке «Калгари» (1:3), после чего «Флорида» провела две встречи дома, где крупно влетела «Сент-Луису» (1:4) и разделалась с «Вегасом» (4:2).

Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Джона Гаджовича из-за болезни.

Состояние команды: В текущем сезоне «Флорида» намерена минимизировать риски, связанные с кубковой квалификацией, за счет борьбы за лидерские позиции на Востоке. Но на данном этапе кампании ее рваные результаты и успехи конкурентов существенно усложняют эту задачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.22, ничья — в 4.64, а победа «Флориды» — в 2.86.

В преддверии дерби на «Амали Арене» «Тампа-Бэй» провела серию удельных матчей, чего явно нельзя сказать о «Флориде», которая перед паузой запомнилась двумя поражениями и победой над «Вегасом».

Тем не менее «Пантерз» осознают, что в случае неудачи на катке «Тампы» они — при высокой конкуренции — рискуют свалиться за пределы первой восьмерки , хотя еще недавно комфортно чувствовали себя в компании лидеров.

Турнирный стимул и принципиальность соперничества с «Лайтнинг» дадут команде Пола Мориса дополнительный приток сил, которым высококлассные хоккеисты «Пантерз» умело смогут распорядиться. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.

С 11 ноября каждый выигранный матч «Пантерз» заканчивался в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Флорида» победит с форой 0 за 2.23.