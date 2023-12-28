В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 28 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 32 матчах «Рейнджерс» заработали 47 очков, благодаря которым единолично возглавили Восток, опередив «Бостон» на 3 балла при равном количестве проведенных встреч.

Последние матчи: После серии крупных поражений — в период с 6 по 13 декабря ньюйоркцы уступили трижды в четырех встречах — «Рейнджерс» выдали беспроигрышный ряд, который состоял из трех матчей.

Незадолго до рождественского отдыха команда Питера Лавиолетта на своем катке потерпела поражение от «Эдмонтона» (3:4), за которым последовала победа над «Баффало» (4:3 ОТ).

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Не сыграют: Нападающие Филип Хитил, Каапо Какко — травмы.

Состояние команды: Несмотря на единичные промахи и невозможность выдавать продолжительные победные серии, «Рейнджерс» на дистанции демонстрируют превосходные результаты и умело пользуются ошибками прямых конкурентов.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 31 встрече «Вашингтон» набрал 39 очков, с которыми опустился на седьмое место в Восточной таблице. Однако всего один балл отделяет его от четвертой строчки и два — от третьей.

Последние матчи: Во второй половине декабря «Вашингтон» — после будничных поражений — выдал неплохую по своим меркам серию побед, в которую вошли три встречи.

Так, в течение недели «Кэпиталз» разделались с «Каролиной» (2:1 Б), «Айлендерс» (3:2 ОТ) и «Коламбусом» (3:2 ОТ). В последнем перед уходом на рождественский перерыв матче команда Спенсера Карбери уступила «Тампе-Бэй» (1:2 Б).

Не сыграют: Нападающие Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Макс Пачиоретти — травмы.

Состояние команды: Команда с ограниченными возможностями в нападении — с форменным спадом ведущих бомбардиров — демонстрирует результаты, явно превосходящие пессимистические ожидания.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.85, ничья — в 4.80, а победа «Вашингтона» — в 3.76.

Перед уходом на праздничную паузу «Рейнджерс» добились четырех побед в пяти встречах и ушли в отрыв от «Бостона» в таблице Востока. Рождество ньюйоркцы провели в хорошем настроении.

Однако ближайшей целью «Рейнджерс» будет сохранение лидерства , ради которого они на своем катке должны выносить соперников уровня «Вашингтона», несмотря на локальные успехи последнего.

Если обратить внимание на атакующий ресурс, то «Кэпиталз» на данный момент представляют средний сегмент, в то время как в составе хозяев предстоящего матча много форвардов, набравших потрясающую форму. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 1.85.

В трех матчах из последних пяти результативность «Кэпиталз» ограничивалась одной заброшенной шайбой. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2 за 2.27.