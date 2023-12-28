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    «Рейнджерс» продолжат побеждать дома

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 28 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: В 32 матчах «Рейнджерс» заработали 47 очков, благодаря которым единолично возглавили Восток, опередив «Бостон» на 3 балла при равном количестве проведенных встреч.

    Последние матчи: После серии крупных поражений — в период с 6 по 13 декабря ньюйоркцы уступили трижды в четырех встречах — «Рейнджерс» выдали беспроигрышный ряд, который состоял из трех матчей.

    Незадолго до рождественского отдыха команда Питера Лавиолетта на своем катке потерпела поражение от «Эдмонтона» (3:4), за которым последовала победа над «Баффало» (4:3 ОТ).

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    Не сыграют: Нападающие Филип Хитил, Каапо Какко — травмы.

    Состояние команды: Несмотря на единичные промахи и невозможность выдавать продолжительные победные серии, «Рейнджерс» на дистанции демонстрируют превосходные результаты и умело пользуются ошибками прямых конкурентов.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В 31 встрече «Вашингтон» набрал 39 очков, с которыми опустился на седьмое место в Восточной таблице. Однако всего один балл отделяет его от четвертой строчки и два — от третьей.

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Вашингтон» — после будничных поражений — выдал неплохую по своим меркам серию побед, в которую вошли три встречи.

    Так, в течение недели «Кэпиталз» разделались с «Каролиной» (2:1 Б), «Айлендерс» (3:2 ОТ) и «Коламбусом» (3:2 ОТ). В последнем перед уходом на рождественский перерыв матче команда Спенсера Карбери уступила «Тампе-Бэй» (1:2 Б).

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    • Не сыграют: Нападающие Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Макс Пачиоретти — травмы.

    Состояние команды: Команда с ограниченными возможностями в нападении — с форменным спадом ведущих бомбардиров — демонстрирует результаты, явно превосходящие пессимистические ожидания.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.85, ничья — в 4.80, а победа «Вашингтона» — в 3.76.

    Перед уходом на праздничную паузу «Рейнджерс» добились четырех побед в пяти встречах и ушли в отрыв от «Бостона» в таблице Востока. Рождество ньюйоркцы провели в хорошем настроении.

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    Однако ближайшей целью «Рейнджерс» будет сохранение лидерства, ради которого они на своем катке должны выносить соперников уровня «Вашингтона», несмотря на локальные успехи последнего.

    Если обратить внимание на атакующий ресурс, то «Кэпиталз» на данный момент представляют средний сегмент, в то время как в составе хозяев предстоящего матча много форвардов, набравших потрясающую форму. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 1.85.

    В трех матчах из последних пяти результативность «Кэпиталз» ограничивалась одной заброшенной шайбой. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2 за 2.27.

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    «Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» продолжат побеждать дома
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