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    Сборная США сразу набросится на Норвегию?

    США — Норвегия. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на США — Норвегия
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    Сборная США в контрольной встрече с Канадой
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют с Норвегией. Встреча пройдет в «Фролюндаборге» 26 декабря. Начало запланировано на 19:00 мск. США — Норвегия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. МЧМ-2024. Группа B 26 Декабря 2023 года
    США U20
  • Вашингтон
    •  США U20 19:00 Norway U20 Norway U20
  • МЧМ-2024. Группа B
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    США

    Турнирное положение: На прошлом чемпионате мира Сборная США добилась трех побед в группе, в плей-офф была разгромлена Канадой в полуфинале (2:6), но в итоге завоевала бронзу, обыграв в безумной в контексте результативности встрече Швецию (8:7 ОТ).

    Последние матчи: Перед началом МЧМ-2024 США провели две контрольные встречи, в которых одержали победы, забросив 10 шайб в сумме. Так, «звездно-полосатые» взяли верх над Швецией (5:3) и оказались сильнее Канады (6:5 ОТ).

    Не сыграют: В преддверии дебютной встречи у американцев нет кадровых потерь.

    Все прогнозы на хоккей

    Состояние команды: Дэви Карл — главный тренер сборной США на предстоящем чемпионате. Сама команда состоит из хоккеистов уровня первого раунда драфта НХЛ, особенно если смотреть на атакующие спецбригады. Возможно, в этом отношении американцы превосходят даже Канаду.

    Норвегия

    Турнирное положение: На этот чемпионат мира Норвегия попала благодаря успешной отборочной кампании, где смогла добиться пяти побед в пяти матчах, уверенно уйдя в отрыв от остальных конкурентов такого же ранга.

    Последние матчи: Как и многие сборные-аутсайдеры, Норвегия провела в ноябре несколько контрольных матчей. В частности, команда поучаствовала в трех встречах и победила в каждой.

    Перед стартом молодежного первенства Норвегия сыграла дважды. В первом матче ей удалось победить Германию (5:4 ОТ), а во втором случился разгром от Латвии (2:6).

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    • Не сыграют: На начальном этапе чемпионата у Норвегии нет потерь в составе.

    Состояние команды: Тренировать Норвегию на МЧМ-2024 будет Кристер Нюлунд. Сама команда, попавшая в высший дивизион впервые с 2014, является главным аутсайдером без ярких имен в составе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается в 1.01, ничья — в 21.0, а победа Норвегии — в 31.0.

    По своему подбору молодых талантов сборная США едва ли уступает нынешней Канаде, поэтому выход в финал — это вполне достижимая и, скорее всего, обязательная задача для команды Дэвида Карла.

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    На старте турнира ей предстоит сыграть с самым легким соперником группы, а матч может создать иллюзию тренировочного, в котором США — без какого-либо напряжения — покуражатся в нападении.

    От встречи подобного класса логично ожидать высокую результативность со старта и полное отсутствие интриги в дальнейшем. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 2.5 за 1.87.

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    США — Норвегия: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на хоккей. Сборная США сразу набросится на Норвегию?
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