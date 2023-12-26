В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют с Норвегией. Встреча пройдет в «Фролюндаборге» 26 декабря. Начало запланировано на 19:00 мск. США — Норвегия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

США

Турнирное положение: На прошлом чемпионате мира Сборная США добилась трех побед в группе, в плей-офф была разгромлена Канадой в полуфинале (2:6), но в итоге завоевала бронзу, обыграв в безумной в контексте результативности встрече Швецию (8:7 ОТ).

Последние матчи: Перед началом МЧМ-2024 США провели две контрольные встречи, в которых одержали победы, забросив 10 шайб в сумме. Так, «звездно-полосатые» взяли верх над Швецией (5:3) и оказались сильнее Канады (6:5 ОТ).

Не сыграют: В преддверии дебютной встречи у американцев нет кадровых потерь.

Все прогнозы на хоккей

Состояние команды: Дэви Карл — главный тренер сборной США на предстоящем чемпионате. Сама команда состоит из хоккеистов уровня первого раунда драфта НХЛ, особенно если смотреть на атакующие спецбригады. Возможно, в этом отношении американцы превосходят даже Канаду.

Норвегия

Турнирное положение: На этот чемпионат мира Норвегия попала благодаря успешной отборочной кампании, где смогла добиться пяти побед в пяти матчах, уверенно уйдя в отрыв от остальных конкурентов такого же ранга.

Последние матчи: Как и многие сборные-аутсайдеры, Норвегия провела в ноябре несколько контрольных матчей. В частности, команда поучаствовала в трех встречах и победила в каждой.

Перед стартом молодежного первенства Норвегия сыграла дважды. В первом матче ей удалось победить Германию (5:4 ОТ), а во втором случился разгром от Латвии (2:6).

Не сыграют: На начальном этапе чемпионата у Норвегии нет потерь в составе.

Состояние команды: Тренировать Норвегию на МЧМ-2024 будет Кристер Нюлунд. Сама команда, попавшая в высший дивизион впервые с 2014, является главным аутсайдером без ярких имен в составе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается в 1.01, ничья — в 21.0, а победа Норвегии — в 31.0.

По своему подбору молодых талантов сборная США едва ли уступает нынешней Канаде , поэтому выход в финал — это вполне достижимая и, скорее всего, обязательная задача для команды Дэвида Карла.

На старте турнира ей предстоит сыграть с самым легким соперником группы, а матч может создать иллюзию тренировочного, в котором США — без какого-либо напряжения — покуражатся в нападении.

От встречи подобного класса логично ожидать высокую результативность со старта и полное отсутствие интриги в дальнейшем. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 2.5 за 1.87.