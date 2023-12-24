«Колорадо»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей «Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции с 42 очками. Такое же количество баллов набрал третий «Даллас», которому хватило для этого 31 встречи.
Последние матчи: В текущих своих кондициях «Колорадо» является одним из самых нестабильных в плане достижения победных результатов клубов Запада. Так, один или два выигранных матча граничат с поражениями.
Коэффициенты матча Колорадо — Аризона
Во второй половине текущего месяца команда Джареда Беднара провела четыре встречи, поделив пополам успешные и провальные результаты. В частности, денверцы уступили «Виннипегу» (2:6), разгромили «Сан-Хосе» (6:2), проиграли «Чикаго» (2:3) и разделались с «Оттавой» (6:4).
Не сыграют: Защитник Самюэль Жирар — личные причины, вратарь Павел Француз, нападающие Габриэль Ландескуг и Арттури Лехконен — травмы. Под вопросом участие защитника Кэйла Макара и нападающего Эндрю Коглиано из-за повреждений.
Состояние команды: Кадровые потери остаются проблемой «Колорадо» в течение двух сезонов. Несмотря на это, в нынешней кампании денверцы справляются с трудностями, обусловленными отсутствием игроков, хотя на дистанции допускают ошибки, включая крупные поражения.
«Аризона»
Турнирное положение: Приняв участие в 32 матчах, «Аризона», с 36 очками, сумела закрепиться на восьмой строчке в Западной конференции. От двух ближайших преследователей — «Сент-Луиса» и «Калгари» — она оторвалась на 3 балла.
Последние матчи: В первой половине месяца команду из Финикса накрыла 4-матчевая серия поражений, в период которой «Койотис» не набрали ни одного очка и пропускали в среднем 4.5 шайбы за игру.
Но за неудачной партией последовал победный ряд. Поочередно команда Андре Туриньи разделалась с «Сан-Хосе» (1:0), «Баффало» (2:0) и «Оттавой» (4:3), а также еще раз обыграла «Шаркс» (5:2).
Не сыграют: Защитники Ши Вебер, Владислав Колячонок, нападающие Трэвис Бойд, Якуб Ворачек, Барретт Хэйтон — травмы.
Состояние команды: Вопреки ожиданиям, «Аризона» смогла не только войти в сезон ударно, но и сохранить ритм, позволяющий демонстрировать образцовые по ее меркам результаты на дистанции, которые сенсационно делают ее одним из кандидатов на выход в плей-офф.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается в 1.61, ничья — в 5.31, а победа «Аризоны» — в 4.90.
Безусловно, соотношение сил в предстоящем матче явно говорит не в пользу «Аризоны», которая по старой памяти не воспринимается всерьез в контексте решения больших задач.
Тем не менее
В частности, «Койотис» могут дать отпор очевидному фавориту и попытаться избежать разгрома. Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит с форой +1.5 за 1.95.
Открытая игра на высоких скоростях — это явно не то, к чему будут готовы гости в предстоящем матче. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.93.