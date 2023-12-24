В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Болл Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Колорадо»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей «Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции с 42 очками. Такое же количество баллов набрал третий «Даллас», которому хватило для этого 31 встречи.

Последние матчи: В текущих своих кондициях «Колорадо» является одним из самых нестабильных в плане достижения победных результатов клубов Запада. Так, один или два выигранных матча граничат с поражениями.

Коэффициенты матча Колорадо — Аризона 1X2Новым игрокам 1.575.004.60Бонус$9500

Во второй половине текущего месяца команда Джареда Беднара провела четыре встречи, поделив пополам успешные и провальные результаты. В частности, денверцы уступили «Виннипегу» (2:6), разгромили «Сан-Хосе» (6:2), проиграли «Чикаго» (2:3) и разделались с «Оттавой» (6:4).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Защитник Самюэль Жирар — личные причины, вратарь Павел Француз, нападающие Габриэль Ландескуг и Арттури Лехконен — травмы. Под вопросом участие защитника Кэйла Макара и нападающего Эндрю Коглиано из-за повреждений.

Состояние команды: Кадровые потери остаются проблемой «Колорадо» в течение двух сезонов. Несмотря на это, в нынешней кампании денверцы справляются с трудностями, обусловленными отсутствием игроков, хотя на дистанции допускают ошибки, включая крупные поражения.

«Аризона»

Турнирное положение: Приняв участие в 32 матчах, «Аризона», с 36 очками, сумела закрепиться на восьмой строчке в Западной конференции. От двух ближайших преследователей — «Сент-Луиса» и «Калгари» — она оторвалась на 3 балла.

Последние матчи: В первой половине месяца команду из Финикса накрыла 4-матчевая серия поражений, в период которой «Койотис» не набрали ни одного очка и пропускали в среднем 4.5 шайбы за игру.

Но за неудачной партией последовал победный ряд. Поочередно команда Андре Туриньи разделалась с «Сан-Хосе» (1:0), «Баффало» (2:0) и «Оттавой» (4:3), а также еще раз обыграла «Шаркс» (5:2).

Не сыграют: Защитники Ши Вебер, Владислав Колячонок, нападающие Трэвис Бойд, Якуб Ворачек, Барретт Хэйтон — травмы.

Состояние команды: Вопреки ожиданиям, «Аризона» смогла не только войти в сезон ударно, но и сохранить ритм, позволяющий демонстрировать образцовые по ее меркам результаты на дистанции, которые сенсационно делают ее одним из кандидатов на выход в плей-офф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается в 1.61, ничья — в 5.31, а победа «Аризоны» — в 4.90.

Безусловно, соотношение сил в предстоящем матче явно говорит не в пользу «Аризоны», которая по старой памяти не воспринимается всерьез в контексте решения больших задач.

Тем не менее к очной встрече с «Колорадо» она подходит с 4-матчевой серией побед и двумя играми «на ноль» , а значит, даже в таком непростом матче она вправе рассчитывать на минимальный успех.

В частности, «Койотис» могут дать отпор очевидному фавориту и попытаться избежать разгрома. Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит с форой +1.5 за 1.95.

Открытая игра на высоких скоростях — это явно не то, к чему будут готовы гости в предстоящем матче. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.93.