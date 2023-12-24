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    «Аризона» будет смотреться достойно на фоне фаворита

    «Колорадо» — «Аризона». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Аризона»
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    «Аризона» победила в четырех матчах подряд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Болл Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2023 года

    «Колорадо»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей «Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции с 42 очками. Такое же количество баллов набрал третий «Даллас», которому хватило для этого 31 встречи.

    Последние матчи: В текущих своих кондициях «Колорадо» является одним из самых нестабильных в плане достижения победных результатов клубов Запада. Так, один или два выигранных матча граничат с поражениями.

    Коэффициенты матча Колорадо — Аризона

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    Во второй половине текущего месяца команда Джареда Беднара провела четыре встречи, поделив пополам успешные и провальные результаты. В частности, денверцы уступили «Виннипегу» (2:6), разгромили «Сан-Хосе» (6:2), проиграли «Чикаго» (2:3) и разделались с «Оттавой» (6:4).

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    Не сыграют: Защитник Самюэль Жирар — личные причины, вратарь Павел Француз, нападающие Габриэль Ландескуг и Арттури Лехконен — травмы. Под вопросом участие защитника Кэйла Макара и нападающего Эндрю Коглиано из-за повреждений.

    Состояние команды: Кадровые потери остаются проблемой «Колорадо» в течение двух сезонов. Несмотря на это, в нынешней кампании денверцы справляются с трудностями, обусловленными отсутствием игроков, хотя на дистанции допускают ошибки, включая крупные поражения.

    «Аризона»

    Турнирное положение: Приняв участие в 32 матчах, «Аризона», с 36 очками, сумела закрепиться на восьмой строчке в Западной конференции. От двух ближайших преследователей — «Сент-Луиса» и «Калгари» — она оторвалась на 3 балла.

    Последние матчи: В первой половине месяца команду из Финикса накрыла 4-матчевая серия поражений, в период которой «Койотис» не набрали ни одного очка и пропускали в среднем 4.5 шайбы за игру.

    Но за неудачной партией последовал победный ряд. Поочередно команда Андре Туриньи разделалась с «Сан-Хосе» (1:0), «Баффало» (2:0) и «Оттавой» (4:3), а также еще раз обыграла «Шаркс» (5:2).

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    • Не сыграют: Защитники Ши Вебер, Владислав Колячонок, нападающие Трэвис Бойд, Якуб Ворачек, Барретт Хэйтон — травмы.

    Состояние команды: Вопреки ожиданиям, «Аризона» смогла не только войти в сезон ударно, но и сохранить ритм, позволяющий демонстрировать образцовые по ее меркам результаты на дистанции, которые сенсационно делают ее одним из кандидатов на выход в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается в 1.61, ничья — в 5.31, а победа «Аризоны» — в 4.90.

    Безусловно, соотношение сил в предстоящем матче явно говорит не в пользу «Аризоны», которая по старой памяти не воспринимается всерьез в контексте решения больших задач.

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    Тем не менее к очной встрече с «Колорадо» она подходит с 4-матчевой серией побед и двумя играми «на ноль», а значит, даже в таком непростом матче она вправе рассчитывать на минимальный успех.

    В частности, «Койотис» могут дать отпор очевидному фавориту и попытаться избежать разгрома. Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит с форой +1.5 за 1.95.

    Открытая игра на высоких скоростях — это явно не то, к чему будут готовы гости в предстоящем матче. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.93.

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    «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Аризона» будет смотреться достойно на фоне фаворита
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