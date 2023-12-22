В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Проведя 30 матчей, «Питтсбург» набрал 31 очко, с которыми застрял на 13-м месте в Восточной конференции. На данный момент он отстает от зоны первой восьмерки на 4 балла. Дистанция между другими конкурентами составляет 1-3 очка.

Последние матчи: В первой половине декабря «Питтсбург» — уже в привычных для себя реалиях — пережил очередную серию поражений, в рамках которой набрал 2 очка в четырех матчах и только в одной встрече забросил больше шайбы.

Последние две недели команда Майка Салливана проводит чуть успешнее, хотя жуткие моменты — вроде 0:7 от «Торонто» — по-прежнему не обходят стороной «Пингвинз». В последней игре «Питтсбург» вырвал победу у «Миннесоты» (4:3).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Нападающие Мэтт Ньето и Брайан Раст — травмы.

: В сезон клуб из одноименного города в штате Пенсильвания входил с анонсированными ранее планами, связанными с плей-офф. Однако нынешние результаты и общая высокая конкуренция значительно усложняют достижение заявленной промежуточной цели.

«Каролина»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей «Каролине» удалось закрепиться на седьмом месте в Восточной конференции. При этом всего два балла отделяют ее от третьей «Филадельфии», которая провела на игру меньше.

Последние матчи: Как и будущего соперника, «Каролину» накрыла волна неудач, преследуемая ее в течение четырех матчей первой половины декабря. Так, за этот период «Харрикейнз» не набрали ни одного очка и пропустили 14 голов в сумме при 7 забитых.

Размочить провальный ряд команде Рода Бриндамора удалось за счет побед над «Оттавой» (4:1) и «Детройтом» (2:1), за которыми последовали очередные поражения: от «Нэшвилла» (5:6 ОТ) и «Вашингтона» (1:2 Б). Одним из ярчайших в исполнении «Каролины» получился последний матч, в котором она разбила «Вегас» (6:3).

Не сыграют: Вратарь Фредерик Андерсен — болезнь.

Состояние команды: Едва ли результаты «Харрикейнз» на дистанции соответствуют предсезонным ожиданиям. Тем не менее команда по умолчанию рассматривается всерьез не только в контексте выхода в плей-офф, но и попадания в финал Востока.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.50, ничья — в 4.52, а победа «Каролины» — в 2.54.

Команды, по умолчанию входящие в список элит Восточной конференции, в текущем сезоне демонстрируют не те результаты, на которые способны замахнуться на длинной дистанции.

Тем не менее сейчас убедительнее смотрятся «Харрикейнз», которые, хоть и моментами теряют очки и необъяснимым образом проваливают матчи среднего класса, умеют разбираться с топ-соперниками .

После разгрома лидера Запада и действующего чемпиона команда Рода Бриндамора едет в Пенсильванию, чтобы на кураже пройтись еще и по «Питтсбургу». Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.06.

Каждый выигранный матч «Харрикейнз» из последних девяти был завершен в основное время. Поэтому в качестве альтернативной можно выбрать ставку — «Каролина» победит за 2.54.