ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони ДжошуаШестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии Роберт Левандовский и Ферран Торрес«Барселона» — «Альмерия». Онлайн Джуд БеллингемТравма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии
    Все новости спорта

    «Каролина» едет в Пенсильванию исключительно за победой

    «Питтсбург» — «Каролина». Ставка (к. 2.06) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 22 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Бантинг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Проведя 30 матчей, «Питтсбург» набрал 31 очко, с которыми застрял на 13-м месте в Восточной конференции. На данный момент он отстает от зоны первой восьмерки на 4 балла. Дистанция между другими конкурентами составляет 1-3 очка.

    Последние матчи: В первой половине декабря «Питтсбург» — уже в привычных для себя реалиях — пережил очередную серию поражений, в рамках которой набрал 2 очка в четырех матчах и только в одной встрече забросил больше шайбы.

    Последние две недели команда Майка Салливана проводит чуть успешнее, хотя жуткие моменты — вроде 0:7 от «Торонто» — по-прежнему не обходят стороной «Пингвинз». В последней игре «Питтсбург» вырвал победу у «Миннесоты» (4:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: Нападающие Мэтт Ньето и Брайан Раст — травмы.

    : В сезон клуб из одноименного города в штате Пенсильвания входил с анонсированными ранее планами, связанными с плей-офф. Однако нынешние результаты и общая высокая конкуренция значительно усложняют достижение заявленной промежуточной цели.

    «Каролина»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей «Каролине» удалось закрепиться на седьмом месте в Восточной конференции. При этом всего два балла отделяют ее от третьей «Филадельфии», которая провела на игру меньше.

    Последние матчи: Как и будущего соперника, «Каролину» накрыла волна неудач, преследуемая ее в течение четырех матчей первой половины декабря. Так, за этот период «Харрикейнз» не набрали ни одного очка и пропустили 14 голов в сумме при 7 забитых.

    Размочить провальный ряд команде Рода Бриндамора удалось за счет побед над «Оттавой» (4:1) и «Детройтом» (2:1), за которыми последовали очередные поражения: от «Нэшвилла» (5:6 ОТ) и «Вашингтона» (1:2 Б). Одним из ярчайших в исполнении «Каролины» получился последний матч, в котором она разбила «Вегас» (6:3).

  • НХЛ. «Миннесота» обыграла «Бостон», «Коламбус» забросил девять шайб «Баффало», Марченко оформил натуральный хет-трик
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря
  • Сегодня

    • Не сыграют: Вратарь Фредерик Андерсен — болезнь.

    Состояние команды: Едва ли результаты «Харрикейнз» на дистанции соответствуют предсезонным ожиданиям. Тем не менее команда по умолчанию рассматривается всерьез не только в контексте выхода в плей-офф, но и попадания в финал Востока.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.50, ничья — в 4.52, а победа «Каролины» — в 2.54.

    Команды, по умолчанию входящие в список элит Восточной конференции, в текущем сезоне демонстрируют не те результаты, на которые способны замахнуться на длинной дистанции.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Тем не менее сейчас убедительнее смотрятся «Харрикейнз», которые, хоть и моментами теряют очки и необъяснимым образом проваливают матчи среднего класса, умеют разбираться с топ-соперниками.

    После разгрома лидера Запада и действующего чемпиона команда Рода Бриндамора едет в Пенсильванию, чтобы на кураже пройтись еще и по «Питтсбургу». Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.06.

    Каждый выигранный матч «Харрикейнз» из последних девяти был завершен в основное время. Поэтому в качестве альтернативной можно выбрать ставку — «Каролина» победит за 2.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Унион — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сарагоса — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» едет в Пенсильванию исключительно за победой
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры