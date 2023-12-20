НХЛ. «Миннесота» обыграла «Бостон», «Коламбус» забросил девять шайб «Баффало», Марченко оформил натуральный хет-трик

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Коламбус» — 4:9

Одним из героев матча стал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Россиянин оформил натуральный хет-трик, забросив три шайбы подряд в течение восьми минут. В его активе 21 (13+8) очко в 31 матче сезона.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Коламбус» — 4:9 (1:3, 1:4, 2:2) Голы: Далин — 8 (Козенс, Миттельштадт), 0:30 — 1:0. Годро — 6 (Фантилли), 10:35 — 1:1. Фантилли — 9 (Годро, Проворов), 14:40 — 1:2. Марченко — 11 (бол., Годро, Веренски), 19:48 — 1:3. Марченко — 12 (Чинахов, Пик), 27:37 — 1:4. Марченко — 13 (Чинахов, Проворов), 27:55 — 1:5. Гудбрэнсон — 3 (Тексье, Керали), 28:52 — 1:6. Керали — 6 (Тексье, Гонс), 32:27 — 1:7. Окпосо — 6 (Миттельштадт, Олофссон), 38:54 — 2:7. Томпсон — 8 (бол., Далин, Так), 42:57 — 3:7. Козенс — 6 (Бенсон, Миттельштадт), 47:51 — 4:7. Силлинджер — 2 (Веренски, Джонсон), 48:30 — 4:8. Джонсон — 4 (Силлинджер, Бемстрем), 50:59 — 4:9Вратари: Леви (Луукконен, 27:37) — ТарасовШтраф: 4 — 6Броски: 29 (4+14+11) — 34 (14+13+7)

«Баффало» — «Коламбус» — 4:9

«Бостон» — «Миннесота» — 3:4 ОТ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов дважды поразил ворота «Брюинз». При этом вторую шайбу россиянин забросил в овертайме. В этой игре он прервал шестиматчевую безголевую серию.

«Миннесота» выиграла четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 0:1) Голы: Юханссон — 2 (бол., Годро, Голигоски), 7:44 — 0:1. Пастрняк — 18 (Бишер), 11:29 — 1:1. Пастрняк — 19 (Заха, ван Римсдайк), 19:59 — 2:1. Капризов — 9 (Миддлтон, Фэйбер), 53:12 — 2:2. Хартман — 9 (Росси), 55:10 — 2:3. Маршан — 13 (бол., Гики, Заха), 58:54 — 3:3. Капризов — 10 (Эрикссон Эк), 62:54 — 3:4Вратари: Ульмарк (58:07 — 58:54) — ФлериШтраф: 14 — 28Броски: 43 (7+16+18+2) — 30 (9+7+12+2)

«Бостон» — «Миннесота» — 3:4 ОТ

«Каролина» — «Вегас» — 6:3

Одну из шести шайб в ворота «Вегаса» отправил Андрей Свечников. Россиянин сыграл впервые после травмы, из-за которой пропустил шесть матчей. В его активе 12 (2+10) очков в 17 играх текущей регулярки.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 из 33 бросков и был признан второй звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вегас» — 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) Голы: Свечников — 2 (бол., Шей, Ахо), 10:27 — 1:0. Каррье — 4 (Макнэбб, Хауден), 13:15 — 1:1. Стаал — 5 (Фаст, Мартинук), 24:36 — 2:1. Котканиеми — 9 (Чатфилд, Бантинг), 30:11 — 3:1. Бантинг — 7 (бол., Ахо, Бернс), 32:39 — 4:1. Джарвис — 11 (бол., Бантинг, Ахо), 40:10 — 5:1. Шей — 6, 44:44 — 6:1. Айкел — 15 (Хэг, Стоун), 58:36 — 6:2. Каррье — 5 (Хауден, Амадио), 59:29 — 6:3Вратари: Кочетков — Томпсон (Патера, 44:44)Штраф: 8 — 6Броски: 38 (12+11+15) — 33 (13+10+10)

«Каролина» — «Вегас» — 6:3

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ

«Филадельфия» выиграла семь из восьми последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Маклеод — 7 (Бастиан, Лазар), 14:16 — 1:0. Пелинг — 3 (Фараби), 21:10 — 1:1. Братт — 13 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 22:44 — 2:1. Пелинг — 4 (Конекны, Санхейм), 28:19 — 2:2. Типпетт — 11, 63:25 — 2:3Вратари: Ванечек — ЭрссонШтраф: 6 — 2Броски: 26 (4+9+10+3) — 26 (7+12+4+3)

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 6:1

Первой звездой матча стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, дважды поразивший ворота гостей. Россиянин продолжает единолично возглавлять список бомбардиров, в его активе 54 (22+32) очка в 32 матчах сезона.

Второй звездой стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отбивший 38 из 39 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) Голы: Эйссимонт — 5 (Жанно, Флери), 2:23 — 1:0. Мотт — 2 (Стэмкос, Шири), 17:10 — 2:0. Кучеров — 21 (Пойнт, Пол), 19:46 — 3:0. Кучеров — 22 (Пербикс, Пол), 21:36 — 4:0. Флери — 1 (Стэмкос, Хагель), 32:13 — 5:0. Пол — 10 (бол., Стэмкос, Хедман), 47:53 — 6:0. Фолк — 1 (бол., Нейберс, Хэйс), 55:57 — 6:1Вратари: Василевский — Биннингтон (Хофер, 32:13)Штраф: 23 — 13Броски: 33 (14+10+9) — 29 (5+13+11)

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 6:1

«Торонто» — «Рейнджерс» — 2:5

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Одну из пяти шайб в ворота хозяев забросил Артемий Панарин. Россиянин, в активе которого 43 (17+26) очков в 30 матчах, занимает четвертое место в списке бомбардиров.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс дважды поразил ворота нью-йоркской команды. Американец с 25 голами единоличного возглавляет список лучших снайперов сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) Голы: Зибанежад — 10 (Уилер, Крайдер), 26:11 — 0:1. Мэттьюс — 24 (Райлли, Бертуцци), 27:32 — 1:1. Лафренье — 9 (бол., Бродзински, Густафссон), 29:50 — 1:2. Мэттьюс — 25 (Маккейб, Нюландер), 41:16 — 2:2. Шнайдер — 2 (Густафссон, Уилер), 48:08 — 2:3. Панарин — 17 (бол., Густафссон, Трочек), 55:08 — 2:4. Зибанежад — 11 (п.в., Линдгрен, Крайдер), 56:47 — 2:5Вратари: Джонс (55:34 — 56:47) — ШестеркинШтраф: 4 — 0Броски: 33 (5+17+11) — 36 (11+14+11)

«Торонто» — «Рейнджерс» — 2:5

«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:1

Первой звездой матча стал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин отразил 30 бросков из 31.

«Эдмонтон» проиграл третий матч подряд после серии из восьми поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) Голы: Драйзайтль — 12 (Фогеле, Экхольм), 1:23 — 0:1. Ли — 8 (бол., Палмиери, Барзал), 22:39 — 1:1. Хорват — 13 (бол., Нельсон, Добсон), 31:30 — 2:1. Хольмстрем — 10 (мен., Пажо), 34:10 — 3:1Вратари: Сорокин — Скиннер (54:45 — 56:52)Штраф: 8 — 8Броски: 20 (9+9+2) — 31 (7+9+15)

«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:1

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:5

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами. Россиянин набрал 19 (10+9) очков в 29 матчах сезона.

Еще один нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко пропустил матч по решению тренера.

«Ванкувер» выиграл шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Голы: Петтерссон — 13 (Михеев, Сутер), 16:38 — 0:1. Оман — 1, 17:09 — 0:2. Лозон — 3 (Евангелиста, Новак), 34:23 — 1:2. Хегландер — 10 (Хьюз, Гронек), 34:38 — 1:3. Сутер — 5 (Михеев, Петтерссон), 35:24 — 1:4. Блюгерс — 4 (Хьюз), 41:16 — 1:5. Гласс — 1 (Смит), 59:48 — 2:5Вратари: Сарос (Ланкинен, 41:16) — ДесмитШтраф: 26 — 4Броски: 28 (7+11+10) — 36 (10+11+15)

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:5

«Чикаго» — «Колорадо» — 3:2

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил два гола и продлил результативную серию до пяти матчей. В его активе 29 (15+14) очков в 30 играх сезона.

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев сделал две результативные передачи. Россиянин набрал 5 (1+4) очков в 15 матчах.

«Чикаго» прервал серию из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) Голы: Донато — 5 (Зайцев, Бедард), 7:29 — 1:0. Ничушкин — 14 (бол., Друэн, Маккиннон), 9:22 — 1:1. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Малински), 11:25 — 1:2. Райхель — 3 (Бедард, Донато), 12:56 — 2:2. Т. Джонсон — 7 (бол., Фолиньо, Зайцев), 48:19 — 3:2Вратари: Мразек — Георгиев (58:04 — 59:26, 59:37)Штраф: 16 — 32Броски: 22 (8+11+3) — 37 (12+13+12)

«Чикаго» — «Колорадо» — 3:2

«Аризона» — «Оттава» — 4:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Оттава» — 4:3 (0:3, 1:0, 3:0) Голы: Крокшенк — 1 (Зуб, Сандерсон), 4:10 — 0:1. Норрис — 10 (бол., Сандерсон, Штюцле), 13:06 — 0:2. Кубалик — 7 (Браннстрем), 14:19 — 0:3. Макбэйн — 5 (Кули, Карконе), 34:10 — 1:3. Мозер — 3 (Маччелли, Дамба), 49:14 — 2:3. Келлер — 11 (Стэчер, Керфут), 49:47 — 3:3. Кессельринг — 2 (Макбэйн, Карконе), 56:27 — 4:3Вратари: Ингрэм (Веймелка, 14:19) — Корписало (58:20)Штраф: 15 — 15Броски: 38 (13+13+12) — 22 (7+9+6)

«Аризона» — «Оттава» — 4:3

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Копитар — 13 (бол., Калиев, Фиала), 17:48 — 0:1. Мур — 15 (Фиала, Дано), 24:07 — 0:2. Лафферье — 4 (Спенс, Копитар), 25:17 — 0:3. Льюис — 4 (мен., п.в., Лизотт), 58:12 — 0:4. Макдональд — 5 (Лабанк, Задина), 58:40 — 1:4Вратари: Кяхкенен (57:13 — 58:12) — РиттихШтраф: 4 — 6Броски: 15 (5+4+6) — 37 (12+11+14)