В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «ТД Гарден» 9 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. «Бостон» — «Аризона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

В прошлом сезоне «Бостон» был безумно хорош в регулярке, но провалил плей-офф раунд. Возможно, в текущей кампании он пересмотрит свое отношение к начальному этапу чемпионата, сэкономив больше сил на Кубок Стэнли.

В 25 матчах клуб из одноименного города в штате Массачусетс набрал 37 очков, с которыми закрепился на втором месте в Восточной конференции. По дополнительным пунктам он отстает от «Рейнджерс», имеющих игру в запасе.

Коэффициенты матча Бостон — Аризона 1X2Новым игрокам 1.624.904.30Бонус$9500

В конце ноября команда Джима Монтгомери потерпела 4 поражения в 5 матчах, пропустив в каждой игре от 4 шайб и более, что было совершенно несвойственно клубу такого класса. Однако текущий месяц «Брюинз» начали заметно лучше.

Все прогнозы на НХЛ

В период с 1 по 4 декабря «Бостон» обыграл «Сан-Хосе» (3:0), «Торонто» (4:3 ОТ) и «Коламбус» (3:1). На более длительный отрезок без промахов у «Брюинз» оказалось недостаточно сил. В последнем матче команда Монтгомери дома уступила «Баффало» (1:3).

«Аризона»

«Аризона» по-прежнему находится на этапе перестройки, а в текущий сезон она вошла в компании аутсайдеров, которых не рассматривали всерьез в контексте борьбы за плей-офф. Но, кажется, «Койотис» решительно настроены убедить всех в обратном.

Вопреки пессимистичным ожиданиям, в зимнюю кампанию «Аризона» входит в статусе седьмой команды Западной конференции, набрав 28 очков в 25 матчах. По дополнительным показателям она опережает восьмой «Нэшвилл», который провел на игру больше.

В период с 26 ноября по 5 декабря «Койотис» оформили 5 побед подряд, чего в текущем сезоне с ними еще не случалось. Четырежды команда Андре Туриньи сняла все вопросы в основное время и успела ошеломить нескольких статусных соперников.

В рамках победной серии «Аризона» разделалась с «Вегасом» (2:0), «Тампой-Бэй» (3:1), «Колорадо» (4:3 ОТ), «Сент-Луисом» (4:1) и «Вашингтоном» (6:0). И только в последнем матче — с «Филадельфией» — этот цикл был прекращен (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 5.10, а на победу «Аризоны» — 4.33.

Перед непростым выездом в «ТД Гарден» «Аризона» выдала лучший в текущем сезоне персональный отрезок, который был обнулен в последнем матче. Тем не менее сейчас форма «Койотис» и не лучшее состояние «Бостона» позволяют аутсайдеру мечтать о чуде на гостевом катке.

Однако даже на пике своих кондиций «Аризона» едва ли решится на открытый хоккей , так как соперник класса «Бостона» непременно за это накажет.

Из-за стремления «Койотис» «засушить» матч его событийность не будет столь насыщенной. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.19.

Как было упомянуто ранее, на данном этапе «Койотис» не выглядят безвольно и обреченно. Безусловно, даже на льду «Бостона» они навяжут борьбу. Наш альтернативный прогноз — «Аризона» победит с форой +1.5 за 1.91.