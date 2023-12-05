В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Амали Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тампа-Бэй»

В текущем сезоне «Тампа-Бэй» входит в категорию фаворитов, которых преследует затянувшийся игровой кризис. При высокой конкуренции, которая характеризует нынешний Восток, это может иметь свои последствия на длинной дистанции.

После 25 матчей «Тампа-Бэй» опустилась на десятое место в Восточной конференции с 25 очками. От зоны первой восьмерки она отстает на один балл: по 26 очков набрали «Вашингтон», «Айлендерс» и «Филадельфия».

После результативного безумия на льду «Каролины» (8:2) «Тампа-Бэй» переживает сплошные неудачи: ее текущая серия поражений дошла до четырех матчей, в трех из которых «Лайтнинг» пропускали от четырех шайб и более.

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В каждой упомянутой встрече команда Джона Купера осталась без набранных баллов и только раз забросила больше одной шайбы. Поочередно «Тампа-Бэй» проиграла «Колорадо» (1:4), «Аризоне» (1:3), «Питтсбургу» (2:4) и «Далласу» (1:8).

«Даллас»

В нынешнем сезоне «Даллас», как и в прошлом, является одним из ярчайших представителей конференции, который перед обязательным выходом в плей-офф намерен навязать борьбу за самые высокие позиции в таблице Запада.

В 22 матчах клуб из одновременного города в штате Техас набрал 31 очко и занял четвертое место в Западной конференции. Всего 2 балла отделяют его от второго «Ванкувера», который провел на 3 игры больше.

Несмотря на уверенные результаты на дистанции, в последних матчах «Старз» несколько раз проиграли. В частности, поражением закончились три встречи из пяти предыдущих. При этом дважды техасцам удалось заработать по одному баллу.

Последняя же гостевая победа «Далласа» датирована 29 ноября. Тогда техасцы всухую переиграли «Виннипег» (2:0). А после поражения от «Калгари» (3:4 ОТ) команда Питера Дебура стрела в порошок «Тампу-Бэй» на домашнем льду (8:1).

Прогноз и ставка

На победу «Тампы-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.48, а на победу «Далласа» — 2.62.

На домашнем льду «Старз» показали высококлассную игру в нападении и разорвали «Тампу-Бэй», серия поражений которой увеличилась до четырех матчей.

Нередко топ-сопернику удается остановить полосу неудач на своей территории, но и тут у «Лайтнинг» проблемы: в пяти последних матчах из семи на «Амали Арене» она проиграла . А «Даллас» сейчас слишком хорош, чтобы терять очки в противостоянии с такой «Тампой».

Все попытки команды Джона Купера отомстить за 1:8 закончатся провалом. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит в матче за 2.00.

С учетом всех проблем, которые «Лайтнинг» испытывают на льду, хорошим вариантом будет ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 3 за 2.20.