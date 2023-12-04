ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи Буффон на жеребьевке Евро-2024Евро-2024: Кто легко выйдет из группы,а какие топ-сборные в опасности? «Астон Вилла»Секрет «Астон Виллы». Готовы ли бирмингемцы удержать место в топ-4 АПЛ? Евро-2024 приближаетсяГалопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024
  • 01:00
    • Гол Гордона помог «Ньюкаслу» победить «Манчестер Юнайтед»
  • 00:39
    • «Милан» уверенно обыграл «Фрозиноне» в матче Серии А
  • 22:32
    • «Реал» вырвался на первое место в Примере после победы над «Гранадой»
  • 21:36
    • «Пари НН» вырвал победу у «Урала»
  • 21:01
    • Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024
  • 00:59
    • «Осасуна» и «Реал Сосьедад» поделили очки в матче Примеры
  • 22:26
    • Гол Макнила помог «Эвертону» одержать гостевую победу над «Ноттингем Форест»
    Все новости спорта

    «Авангард» не потеряет очки в домашней игре с «Амуром»

    «Авангард» — «Амур». Ставка и прогноз (к. 2.40) на хоккейный матч КХЛ 4 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рид Буше
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 4 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •

    «Авангард»

    «Авангард», как и его главный на данном этапе соперник — «Металлург» Мг — находится в огне: омский клуб выдал сумасшедшую победную серию и, несмотря на недавнее поражение, остается в гонке за лидерство, не ослабевая свои позиции.

    В 36 играх «Авангард» набрал 51 очко, с которым закрепился на втором месте в Восточной конференции. Дистанция между первой «Магниткой» сократилась до трех баллов, но омичи провели на два матча меньше.

    Коэффициенты матча Авангард — Амур

    1X2Новым игрокам
  • 1.874.103.90Бонус$9500
    •

    Упомянутая выше серия без поражений прошла в период с 31 октября по 21 ноября и разрослась до десяти матчей. Упущена она была 23-го числа в Уфе, где команда Михаила Кравеца не справилась с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Однако за провальной игрой в гостях последовали успешные матчи дома. В первой встрече на «Арене G-Drive» «Авангард» не пожалел «Витязь» (4:1). А во второй пришлось проявить волевые качества и вырвать победу над «Нефтехимиком», уступая 0:2 (4:3 Б).

    «Амур»

    В течение всего сезона «Амур» пытается выдержать конкуренцию с двумя клубами в борьбе за последнее плей-офф место. На некоторых отрезках чемпионата он был успешен, но большую часть регулярки вынужден исполнять роль догоняющего.

    В 37 встречах «Амур» заработал 37 очков, а в Восточной конференции закрепился на девятом месте. На 4 балла клуб из Хабаровска отстает от восьмой «Сибири», хотя на ее фоне имеет два матча в запасе.

  • СКА подбирается к первой тройке, «Металлург» Мг отдаляется от конкурентов, «Спартак» накрыла серия неудач
  • КХЛ 2023/24: обзор 12-й игровой недели
  • 27/11/2023

    • Во второй половине прошлого месяца результаты «Амура» были похожи на американские горки: команда Андрея Мартемьянова чередовала поражения одной или двумя победами, не имея возможности набирать очки более стабильно.

    В двух последних встречах из трех «Амур» проиграл. На своем катке он был разгромлен «Сочи» (2:5) и повержен «Адмиралом» (2:3 Б). Но в матче пятницы команде Мартемьянова повезло больше: ей удалось добиться победы над минским «Динамо» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.10, а на победу «Амура» — 3.86.

    После обнуления счетчика побед омичи вернулись к набору очков, разминаясь на аутсайдерах двух конференций. Так, «Авангард» разделался с «Витязем» и «Нефтехимиком», и, кажется, теперь не пожалеет «Амур».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Хабаровчане сохраняют серьезную турнирную мотивацию, но их результаты и общая форма далеки от тех, на основе которых можно было бы верить в гостевую победу над одним из сильнейших в данный момент клубов Востока.

    На домашнем катке команда Михаила Кравеца добудет очки в дежурном режиме, не тратя силы на разгром. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 2.40.

    В четырех последних встречах из шести «Авангард» не пропускал больше одной шайбы. И клуб из Хабаровска едва ли может стать причиной оборонительного разлада омичей. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Амура» меньше 1.5 за 2.30.

    Если отбросить все расклады по результативности, то еще одним хорошим для ставки является вариант — «Авангард» победит за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Детройт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бруклин — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милуоки — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Майами — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Чикаго — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  4.90
  • Прогноз на матч Брэди — Гастелум
  • Бокс
  • Сегодня в 04:10
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фигередо — Фонт
  • Бокс
  • Сегодня в 04:40
    •  2.03
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Тернер — Грин
  • Бокс
  • Сегодня в 05:10
    •  2.90
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Авангард» — «Амур»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» не потеряет очки в домашней игре с «Амуром»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры