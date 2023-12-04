В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 4 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Авангард»

«Авангард», как и его главный на данном этапе соперник — «Металлург» Мг — находится в огне: омский клуб выдал сумасшедшую победную серию и, несмотря на недавнее поражение, остается в гонке за лидерство, не ослабевая свои позиции.

В 36 играх «Авангард» набрал 51 очко, с которым закрепился на втором месте в Восточной конференции. Дистанция между первой «Магниткой» сократилась до трех баллов, но омичи провели на два матча меньше.

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Упомянутая выше серия без поражений прошла в период с 31 октября по 21 ноября и разрослась до десяти матчей. Упущена она была 23-го числа в Уфе, где команда Михаила Кравеца не справилась с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

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Однако за провальной игрой в гостях последовали успешные матчи дома. В первой встрече на «Арене G-Drive» «Авангард» не пожалел «Витязь» (4:1). А во второй пришлось проявить волевые качества и вырвать победу над «Нефтехимиком», уступая 0:2 (4:3 Б).

«Амур»

В течение всего сезона «Амур» пытается выдержать конкуренцию с двумя клубами в борьбе за последнее плей-офф место. На некоторых отрезках чемпионата он был успешен, но большую часть регулярки вынужден исполнять роль догоняющего.

В 37 встречах «Амур» заработал 37 очков, а в Восточной конференции закрепился на девятом месте. На 4 балла клуб из Хабаровска отстает от восьмой «Сибири», хотя на ее фоне имеет два матча в запасе.

Во второй половине прошлого месяца результаты «Амура» были похожи на американские горки: команда Андрея Мартемьянова чередовала поражения одной или двумя победами, не имея возможности набирать очки более стабильно.

В двух последних встречах из трех «Амур» проиграл. На своем катке он был разгромлен «Сочи» (2:5) и повержен «Адмиралом» (2:3 Б). Но в матче пятницы команде Мартемьянова повезло больше: ей удалось добиться победы над минским «Динамо» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.10, а на победу «Амура» — 3.86.

После обнуления счетчика побед омичи вернулись к набору очков, разминаясь на аутсайдерах двух конференций. Так, «Авангард» разделался с «Витязем» и «Нефтехимиком», и, кажется, теперь не пожалеет «Амур».

Хабаровчане сохраняют серьезную турнирную мотивацию, но их результаты и общая форма далеки от тех, на основе которых можно было бы верить в гостевую победу над одним из сильнейших в данный момент клубов Востока.

На домашнем катке команда Михаила Кравеца добудет очки в дежурном режиме , не тратя силы на разгром. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 2.40.

В четырех последних встречах из шести «Авангард» не пропускал больше одной шайбы. И клуб из Хабаровска едва ли может стать причиной оборонительного разлада омичей. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Амура» меньше 1.5 за 2.30.

Если отбросить все расклады по результативности, то еще одним хорошим для ставки является вариант — «Авангард» победит за 1.89.