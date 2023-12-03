«Металлург» Мг
Сейчас «Металлург» Мг находится на пике своей формы. И даже потеря двух очков в последнем матче не делает его слабее в плане соперничества с «Авангардом» за лидерство на Востоке.
В 38 матчах «Металлург» Мг набрал 54 очка, закрепившись на первой строчке в конференции. На 3 балла он опережает второй «Авангард», хотя омичи придержали две встречи в запасе, имея реальный шанс опередить конкурента.
Коэффициенты матча Металлург Мг — СКА
В последний день октября команда Андрея Разина на домашнем катке обыграла «Барыс» (3:2) и дала волю своей мощи, которая привела к 11-матчевой серии без поражений, остающейся самой длинной в текущем сезоне КХЛ.
В рамках победного цикла «Металлург» Мг закончил девять матчей в основное время, а в пяти — забросил от четырех шайб и более. В игре с «Барысом» серия началась, в игре с «Барысом» она и остановилась. Во встрече 30 ноября «Магнитка» крупно уступила в Казахстане (2:5).
СКА
Как и будущий соперник с Востока, СКА демонстрирует свою лучшую игру, приблизившись к результатам, которые соответствуют статусу одного из сильнейших клубов конференции. Однако предыдущие значительные потери пока не дают ему вплотную подобраться к лидерам.
В 36 матчах СКА набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции, сместив «Торпедо». От третьего «Локомотива» санкт-петербуржцы — при равенстве проведенных встреч — отстают на 3 балла.
К матчу в Магнитогорске команда Романа Ротенберга подходит в сумасшедшей форме, о чем свидетельствуют не только десять побед подряд, но и игра «армейцев» в целом, которые теперь редко пропускают больше двух шайб, хотя бывают и исключения.
Последние три матча дались санкт-петербуржцам особенно тяжело: в двух встречах СКА оформил победы, уступая по ходу, а еще в одной — добился результата благодаря уверенной концовке. Его соперниками были «Торпедо» (4:3 Б), «Динамо» Москва (5:3) и «Витязь» (3:2 ОТ).
Прогноз и ставка
На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.20, а на победу СКА — 2.70.
В последней игре ноября «Металлург» Мг был разгромлен «Барысом» и погубил самую продолжительную в текущем сезоне победную серию.
Теперь «Магнитка» будет пытаться вернуться на победную тропу, однако к ней в гости едет такая же мощная команда, которая добилась десяти побед и, кажется, останавливаться не планирует.
В рамках беспроигрышного цикла СКА показывал не только уверенную игру в атаке, но и
Сейчас санкт-петербуржцы готовы сравняться с лидером Востока по числу побед. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.65.
В трех матчах из четырех предыдущих санкт-петербуржцы не покидали каток без трех и более заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.95.