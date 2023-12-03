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    Победная серия СКА перевалит за десяток матчей?

    «Металлург» Мг — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.65) на хоккейный матч КХЛ 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — СКА
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    Владимир Алистров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать СКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 3 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 03 Декабря 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Металлург» Мг

    Сейчас «Металлург» Мг находится на пике своей формы. И даже потеря двух очков в последнем матче не делает его слабее в плане соперничества с «Авангардом» за лидерство на Востоке.

    В 38 матчах «Металлург» Мг набрал 54 очка, закрепившись на первой строчке в конференции. На 3 балла он опережает второй «Авангард», хотя омичи придержали две встречи в запасе, имея реальный шанс опередить конкурента.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — СКА

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    В последний день октября команда Андрея Разина на домашнем катке обыграла «Барыс» (3:2) и дала волю своей мощи, которая привела к 11-матчевой серии без поражений, остающейся самой длинной в текущем сезоне КХЛ.

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    В рамках победного цикла «Металлург» Мг закончил девять матчей в основное время, а в пяти — забросил от четырех шайб и более. В игре с «Барысом» серия началась, в игре с «Барысом» она и остановилась. Во встрече 30 ноября «Магнитка» крупно уступила в Казахстане (2:5).

    СКА

    Как и будущий соперник с Востока, СКА демонстрирует свою лучшую игру, приблизившись к результатам, которые соответствуют статусу одного из сильнейших клубов конференции. Однако предыдущие значительные потери пока не дают ему вплотную подобраться к лидерам.

    В 36 матчах СКА набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции, сместив «Торпедо». От третьего «Локомотива» санкт-петербуржцы — при равенстве проведенных встреч — отстают на 3 балла.

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    • К матчу в Магнитогорске команда Романа Ротенберга подходит в сумасшедшей форме, о чем свидетельствуют не только десять побед подряд, но и игра «армейцев» в целом, которые теперь редко пропускают больше двух шайб, хотя бывают и исключения.

    Последние три матча дались санкт-петербуржцам особенно тяжело: в двух встречах СКА оформил победы, уступая по ходу, а еще в одной — добился результата благодаря уверенной концовке. Его соперниками были «Торпедо» (4:3 Б), «Динамо» Москва (5:3) и «Витязь» (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.20, а на победу СКА — 2.70.

    В последней игре ноября «Металлург» Мг был разгромлен «Барысом» и погубил самую продолжительную в текущем сезоне победную серию.

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    Теперь «Магнитка» будет пытаться вернуться на победную тропу, однако к ней в гости едет такая же мощная команда, которая добилась десяти побед и, кажется, останавливаться не планирует.

    В рамках беспроигрышного цикла СКА показывал не только уверенную игру в атаке, но и проявлял морально-волевые качества, вытаскивая тяжелые матчи.

    Сейчас санкт-петербуржцы готовы сравняться с лидером Востока по числу побед. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.65.

    В трех матчах из четырех предыдущих санкт-петербуржцы не покидали каток без трех и более заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.95.

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    «Металлург» Мг — СКА: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на хоккей. Победная серия СКА перевалит за десяток матчей?
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