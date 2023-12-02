ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее Килиан МбаппеЛига чемпионов. Неудачники из Парижа, Беллингем вне конкурса и впечатляющие баски Вадим НемковНганну против Немкова, частые титульники и единый ростер. 5 фактов о слиянии PFL и Bellator
  • 00:56
    • «Вильярреал» одолел «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:55
    • Хет-трик Обамеянга принес «Марселю» победу в матче с «Аяксом» и вывел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:52
    • «Ливерпуль» разгромил ЛАСК и пробился в плей-офф Лиги Европы
  • 22:39
    • «Аталанта» и «Спортинг» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы
  • 21:49
    • «Куньлунь» чуть не упустил победу в матче со «Спартаком»
  • 21:37
    • «Ак Барс» на своем льду победил «Автомобилист»
  • 21:28
    • «Шинник» уволил Хомуху
    Все новости спорта

    «Спартак» сумеет избежать очередной неудачи

    «Салават Юлаев» — «Спартак». Ставка и прогноз (к. 3.10) на хоккейный матч КХЛ 2 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» в игре с «Ладой»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. «Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2023 года

    «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» почти весь сезон торчит в середине таблицы Востока, имея реальные перспективы оказаться в первой тройке. Однако плотная конкуренция и мимолетные неудачи не позволяют уфимцам подольше продержаться без ошибок.

    В 36 матчах «Салават Юлаев» набрал 45 очков, с которыми вынужден опуститься на пятую строчку в Восточной конференции. Однако всего один балл отделяет его от «Лады» и «Ак Барса», на фоне которых он имеет одну-две игры в запасе.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Спартак

    1X2Новым игрокам
  • 2.254.302.75Бонус$9500
    •

    Если говорить о последних результатах, то в четырех матчах из пяти предыдущих команда Виктора Козлова победила. В трех встречах, в которых удалось выиграть, уфимцы не пропустили больше одной шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    Такой была игра с «Ак Барсом» 18 ноября (1:0), после которой «Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» (2:3). В остальных матчах команда Козлова одержала верх над «Авангардом» (3:1), «Трактором» (4:0) и «Ладой» (5:2).

    «Спартак»

    Осенний этап регулярки «Спартак» провел в безумном режиме, который обусловлен не только стабильными победами, по и сумасшедшей результативностью. Однако последние полторы недели оказались не самыми успешными.

    Сейчас «Спартак» по-прежнему занимает первое место в Западной конференции, имея 51 балл в активе. Однако столько же очков набрало московское «Динамо», которое теперь прячет две игры в запасе.

  • СКА подбирается к первой тройке, «Металлург» Мг отдаляется от конкурентов, «Спартак» накрыла серия неудач
  • КХЛ 2023/24: обзор 12-й игровой недели
  • 27/11/2023

    • Как было упомянуто ранее, текущие результаты красно-белых вызывают тревогу. В частности, в четырех матчах из пяти последних команда Алексея Жамнова проиграла, оставшись вообще без заработанных баллов.

    На 11-й неделе КХЛ «Спартак» уступил трижды кряду: «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» Мг (1:3). Новую — 12-ю — семидневку московский клуб начал с разгромной победы над «Автомобилистом» (4:1), но за ней последовала сенсационная неудача на катке «Куньлуня» (3:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.40, а на победу «Спартака» — 2.55.

    Неудачи, преследующие «Спартак» последние две недели, ослабляют его позиции в непрекращающемся заочном противостоянии с московским «Динамо» за первую строчку. Однако небольшой спад после безумного в плане результатов и игры в атаке отрезка кажется нормой.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сейчас команде Алексея Жамнова важно сделать так, чтобы кризис не затянулся, и матч с набравшим неплохую форму «Салаватом» станет серьезным вызовом. Но красно-белые умеют разбираться со статусными соперниками, в Уфе гостям лишь необходимо вспомнить об этом.

    В прошлом месяце московский клуб громил «Салават Юлаева» со счетом 6:2. Повторить такое на выезде будет почти нереально, но добиться уверенного результата можно. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой -1 за 3.10.

    Если красно-белые вновь выйдут на привычный уровень реализации, то уфимцев гарантированно ждет провал. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.32.

    В текущем сезоне команда Алексея Жамнова почти всегда выигрывает в основное время, поэтому еще одним неплохим для ставки будет вариант — «Спартак» победит с форой 0 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.18
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кливленд — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Майами — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бруклин — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чикаго — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Миннесота — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Спартак» сумеет избежать очередной неудачи
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры