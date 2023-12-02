В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. «Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» почти весь сезон торчит в середине таблицы Востока, имея реальные перспективы оказаться в первой тройке. Однако плотная конкуренция и мимолетные неудачи не позволяют уфимцам подольше продержаться без ошибок.

В 36 матчах «Салават Юлаев» набрал 45 очков, с которыми вынужден опуститься на пятую строчку в Восточной конференции. Однако всего один балл отделяет его от «Лады» и «Ак Барса», на фоне которых он имеет одну-две игры в запасе.

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Если говорить о последних результатах, то в четырех матчах из пяти предыдущих команда Виктора Козлова победила. В трех встречах, в которых удалось выиграть, уфимцы не пропустили больше одной шайбы.

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Такой была игра с «Ак Барсом» 18 ноября (1:0), после которой «Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» (2:3). В остальных матчах команда Козлова одержала верх над «Авангардом» (3:1), «Трактором» (4:0) и «Ладой» (5:2).

«Спартак»

Осенний этап регулярки «Спартак» провел в безумном режиме, который обусловлен не только стабильными победами, по и сумасшедшей результативностью. Однако последние полторы недели оказались не самыми успешными.

Сейчас «Спартак» по-прежнему занимает первое место в Западной конференции, имея 51 балл в активе. Однако столько же очков набрало московское «Динамо», которое теперь прячет две игры в запасе.

Как было упомянуто ранее, текущие результаты красно-белых вызывают тревогу. В частности, в четырех матчах из пяти последних команда Алексея Жамнова проиграла, оставшись вообще без заработанных баллов.

На 11-й неделе КХЛ «Спартак» уступил трижды кряду: «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» Мг (1:3). Новую — 12-ю — семидневку московский клуб начал с разгромной победы над «Автомобилистом» (4:1), но за ней последовала сенсационная неудача на катке «Куньлуня» (3:5).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.40, а на победу «Спартака» — 2.55.

Неудачи, преследующие «Спартак» последние две недели, ослабляют его позиции в непрекращающемся заочном противостоянии с московским «Динамо» за первую строчку. Однако небольшой спад после безумного в плане результатов и игры в атаке отрезка кажется нормой.

Сейчас команде Алексея Жамнова важно сделать так, чтобы кризис не затянулся, и матч с набравшим неплохую форму «Салаватом» станет серьезным вызовом. Но красно-белые умеют разбираться со статусными соперниками , в Уфе гостям лишь необходимо вспомнить об этом.

В прошлом месяце московский клуб громил «Салават Юлаева» со счетом 6:2. Повторить такое на выезде будет почти нереально, но добиться уверенного результата можно. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой -1 за 3.10.

Если красно-белые вновь выйдут на привычный уровень реализации, то уфимцев гарантированно ждет провал. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.32.

В текущем сезоне команда Алексея Жамнова почти всегда выигрывает в основное время, поэтому еще одним неплохим для ставки будет вариант — «Спартак» победит с форой 0 за 1.95.