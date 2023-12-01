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    «Трактор» — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.90) на хоккейный матч КХЛ 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Динамо» Москва
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    Джордан Уил
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2023 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Трактор»

    После смены тренера по ходу сезона «Трактор» из явного аутсайдера превратился в твердого середняка, который готов бороться за места во второй половине кубковой зоны, справляясь с высокой конкуренцией.

    В 36 встречах «Трактор» набрал 42 очка, с которыми занимает шестую строчку в Восточной конференции, опережая по дополнительным показателям «Автомобилист» и на один балл отставая от пятого «Салавата Юлаева».

    Коэффициенты матча Трактор — Динамо

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    В 20-х числах ноября «Трактор» накрыла очередная — 3-матчевая — серия поражений, обусловленная непростым расписанием, в рамках которого команде Алексея Заварухина пришлось противостоять топ-соперникам Востока.

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    В итоге «Трактор» не сумел справиться ни с «Авангардом» (1:2 ОТ), ни с «Металлургом» Мг (3:6), ни с «Салаватом Юлаевым» (0:4). Зато в последнем матче челябинцы имели успех: на домашнем льду они разобрались с «Торпедо» (2:1).

    «Динамо» Москва

    «Динамо» Москва и «Спартак» продолжают упорную битву за первое место, регулярно двигая друг друга в таблице конференции. На прошлой неделе команда Кудашова была успешнее, но в начале текущей моментом воспользовались красно-белые.

    В 36 матчах «Динамо» Москва удалось набрать 51 очко, но вместе с этим ему пришлось в очередной раз опуститься на вторую позицию в таблице Запада, позволив выше оказаться «Спартаку». Сейчас этих соперников разделяют всего лишь дополнительные показатели.

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    • Если на 11-й игровой неделе команда Алексея Кудашова потерпела три подряд поражения, набрав одно очко в сумме, то минувшую семидневку динамовцы провели безупречно, добившись трех побед.

    Поочередно «Динамо» Москва одержало верх над «Ак Барсом» (4:1), «Торпедо» (3:2), и минским «Динамо» (4:1). Последний же матч, прошедший во вторник, закончился очередной неудачей: в «Ледовом» столичный клуб проиграл СКА (3:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.00, а на победу «Динамо» Москва — 2.50.

    Поражение динамовцев в «Ледовом» — это больше об удаче, чем о форменном спаде, поскольку неделей ранее столичный клуб выдал хорошую победную серию, доказав, что основная часть проблем осталась позади.

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    В это же время челябинцы дома разобрались с «Торпедо», но в целом им по-прежнему нелегко противостоять топ-соперникам на более длинном отрезке. Поэтому в предстоящем матче статус фаворита «Трактора», обусловленный коэффициентами, ставится под сомнение.

    После ошибки в «Ледовом» команда Алексея Кудашова покажет свой высокий класс в атаке и доведет дело до закономерной победы. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.90.

    От трех шайб и более столичный клуб забрасывал в четырех последних матчах. Вероятно, в Челябинске состоится очередная результативная игра. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.81.

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    «Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на хоккей. За неудачным выездом в Санкт-Петербург последует очередной успех «Динамо»
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