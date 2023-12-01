В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трактор»

После смены тренера по ходу сезона «Трактор» из явного аутсайдера превратился в твердого середняка, который готов бороться за места во второй половине кубковой зоны, справляясь с высокой конкуренцией.

В 36 встречах «Трактор» набрал 42 очка, с которыми занимает шестую строчку в Восточной конференции, опережая по дополнительным показателям «Автомобилист» и на один балл отставая от пятого «Салавата Юлаева».

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В 20-х числах ноября «Трактор» накрыла очередная — 3-матчевая — серия поражений, обусловленная непростым расписанием, в рамках которого команде Алексея Заварухина пришлось противостоять топ-соперникам Востока.

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В итоге «Трактор» не сумел справиться ни с «Авангардом» (1:2 ОТ), ни с «Металлургом» Мг (3:6), ни с «Салаватом Юлаевым» (0:4). Зато в последнем матче челябинцы имели успех: на домашнем льду они разобрались с «Торпедо» (2:1).

«Динамо» Москва

«Динамо» Москва и «Спартак» продолжают упорную битву за первое место, регулярно двигая друг друга в таблице конференции. На прошлой неделе команда Кудашова была успешнее, но в начале текущей моментом воспользовались красно-белые.

В 36 матчах «Динамо» Москва удалось набрать 51 очко, но вместе с этим ему пришлось в очередной раз опуститься на вторую позицию в таблице Запада, позволив выше оказаться «Спартаку». Сейчас этих соперников разделяют всего лишь дополнительные показатели.

Если на 11-й игровой неделе команда Алексея Кудашова потерпела три подряд поражения, набрав одно очко в сумме, то минувшую семидневку динамовцы провели безупречно, добившись трех побед.

Поочередно «Динамо» Москва одержало верх над «Ак Барсом» (4:1), «Торпедо» (3:2), и минским «Динамо» (4:1). Последний же матч, прошедший во вторник, закончился очередной неудачей: в «Ледовом» столичный клуб проиграл СКА (3:5).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.00, а на победу «Динамо» Москва — 2.50.

Поражение динамовцев в «Ледовом» — это больше об удаче, чем о форменном спаде, поскольку неделей ранее столичный клуб выдал хорошую победную серию, доказав, что основная часть проблем осталась позади.

В это же время челябинцы дома разобрались с «Торпедо», но в целом им по-прежнему нелегко противостоять топ-соперникам на более длинном отрезке. Поэтому в предстоящем матче статус фаворита «Трактора», обусловленный коэффициентами, ставится под сомнение.

После ошибки в «Ледовом» команда Алексея Кудашова покажет свой высокий класс в атаке и доведет дело до закономерной победы. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.90.

От трех шайб и более столичный клуб забрасывал в четырех последних матчах. Вероятно, в Челябинске состоится очередная результативная игра. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.81.