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    «Колорадо» не сойдет с победной дистанции

    «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Ставка и прогноз (к. 2.42) на хоккейный матч НХЛ 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Тампа-Бэй»
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    Натан Маккиннон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Болл Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 28 Ноября 2023 года

    «Колорадо»

    После ударного старта регулярки и череды невзрачных матчей «Колорадо» вновь взвинтил темп и поставил победы на поток. А осечки прямых конкурентов помогают «Эвеланш» в продвижении по таблице конференции.

    В данный момент в активе «Колорадо» 28 набранных очков после 20 матчей. На 2 балла он опережает пятый «Виннипег» и шестой «Даллас», и на таком же расстоянии находится от первого «Вегаса», имея на его фоне игру в запасе.

    Коэффициенты матча Колорадо — Тампа-Бэй

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    21 октября команда Джареда Беднара потерпела единственное во второй половине месяца поражение: на выезде она уступила «Нэшвиллу» (3:4), из-за чего была прервана 3-мочевая серия побед, в рамках которой «Эвеланш» смяли соперников с разницей в 3+ шайбы.

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    Но после потери очков в Теннесси «Колорадо» вновь встал на тропу победителей. Трижды кряду денверцы разделались с противниками в основное время. Поочередно они обыграли «Ванкувер» (5:2), «Миннесоту» (3:2) и «Калгари» (3:1).

    «Тампа-Бэй»

    Начало регулярки оказалось для «Тампы-Бэй» во всех отношениях мрачным. Команду мучили серии поражений, а по игре в обороне она была одной из худших. Но сейчас «Лайтнинг» планомерно выходят из кризиса.

    «Тампа-Бэй» занимает четвертое место в Восточной конференции с 25 очками после 21 игры. По дополнительным показателям она отстает от третьей «Флориды» и на 2 балла опережает сразу нескольких преследователей — «Детройт», «Торонто», «Филадельфию».

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    • В этом месяце «Лайтнинг» пережили 3-матчевую серию поражений, в период которой непременно пропускали от четырех шайб и более. Данный цикл удалось перекрыть тремя подряд победами. Так, команда Джона Купера разделалась с «Чикаго» (4:2), «Эдмонтоном» (6:4) и «Бостоном» (5:4 ОТ).

    В одном из последних матчей — 23 ноября — «Тампа-Бэй» недосчиталась одного балла в домашней игре с «Виннипегом» (2:3 ОТ), после которой отправилась в гости к «Каролине» и стерла ее в порошок (8:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.40, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.90.

    Денверцы готовятся принимать «Тампу» на фоне трех подряд побед. В рамках этой короткой серии «Эвеланш» показали весьма убедительную игру в обороне, только раз пропустив больше одной шайбы.

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    «Тампа-Бэй» едет на «Болл Арену» со своими неплохими результатами, но противостоять нынешнему «Колорадо» на его территории — крайне непростая задача. В ближайшей игре команда Беднара может вплотную приблизиться к первому «Вегасу». И упускать такую возможность, находясь при этом в прекрасной форме, она не станет.

    Несмотря на сложность соперника, «Эвеланш» не допустят промах. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТБ 4.5 за 2.42.

    Если не привязываться к результативности предстоящей встречи, то в качестве альтернативы можно выбрать ставку — «Колорадо» победит за 2.06. В 13 выигранных матчах из 14 в текущем сезоне денверцы снимали все вопросы в основное время.

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    «Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» не сойдет с победной дистанции
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