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    НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Торонто», «Колорадо» победил «Калгари», «Айлендерс» уступили «Филадельфии»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября

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    Илья Сорокин
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    Илья Сорокин

    «Лос-Анджелес» — «Монреаль» 4:0

    Для «Лос-Анджелеса» это пятая победа кряду, «Монреаль» потерпел пятое поражение в последних семи матчах.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Грундстрем — 7 (Дюбуа, Энглунд), 15:28 — 1:0. Мур — 10 (Калиев, Дюбуа), 29:55 — 2:0. Льюис — 3 (Андерсон-Долан), 43:14 — 3:0. Мур — 11 (Фиала), 53:26 — 4:0Вратари: Копли — АлленШтраф: 6-4Броски: 30 (10+7+13) — 18 (1+10+7)

    «Лос-Анджелес» — «Монреаль» 4:0

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 7:2

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Баффало» — 7:2 (4:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Хольц — 6 (Хаула, Хэмилтон), 1:31 — 1:0. Тоффоли — 10 (Смит, Мерсер), 11:09 — 2:0. Хишир — 3 (Палат, Братт), 15:20 — 3:0. Палат — 2 (Братт, Хишир), 18:27 — 4:0. Скиннер — 10 (бол., Так, Миттельштадт), 21:53 — 4:1. Тоффоли — 11 (Хольц, Л. Хьюз), 22:44 — 5:1. Мерсер — 4 (Хэмилтон, Д. Хьюз), 40:50 — 6:1. Окпосо — 2 (бол., Пауэр, Петерка), 43:55 — 6:2. Л. Хьюз — 2 (бол.), 45:38 — 7:2Вратари: Ванечек — Комри (Леви, 20:00)Штраф: 6-4Броски: 38 (18+10+10) — 12 (3+3+6)

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 7:2

    «Питтсбург» — «Торонто» 3:2

    В составе «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель, Ноэль Аккиари и Эрик Карлссон. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Мэттью Низ, вратарь Илья Самсонов остался в запасе.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Торонто» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
    Голы: Бертуцци — 5 (Таварес, Райлли), 3:59 — 0:1. Гюнцель — 7 (О`Коннор, Кросби), 4:27 — 1:1. Найз — 6 (Ярнкрок), 7:48 — 1:2. Аччиари — 2, 30:01 — 2:2. Карлссон — 6 (Летанг, Картер), 39:32 — 3:2Вратари: Джерри — Уолл (57:09 — 59:52)Штраф: 6-6Броски: 35 (18+14+3) — 36 (15+6+15)

    «Питтсбург» — «Торонто» 3:2

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 0:1 Б

    Победный буллит на счету Тайсона Ферстера. По ходу встречи российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 39 спасений и записал в свой актив матч «на ноль».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Филадельфия» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Победный буллит: ФерстерВратари: Сорокин — ЭрссонШтраф: 2-6Броски: 24 (6+9+6+3) — 40 (12+12+12+4)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 0:1 Б

    «Вегас» — «Аризона» 0:2

    «Койоты» прервали серию поражений из трех матчей. На счету «Рыцарей» три поражения в пяти последних играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Аризона» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Келлер — 8 (Кули, Шмальц), 50:38 — 0:1. Крауз — 9 (п.в., Маччелли, Бьюгстад), 58:43 — 0:2Вратари: Томпсон (58:17 — 58:43, 58:55) — ИнгрэмШтраф: 6-12Броски: 32 (13+7+12) — 18 (5+5+8)

    «Вегас» — «Аризона» 0:2

    «Колорадо» — «Калгари» 3:1

    Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу, вратарь Иван Просветов отразил 30 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Друэн — 3 (бол., Рантанен, Маккиннон), 6:31 — 1:0. Джохансен — 7, 30:10 — 2:0. Баклунд — 4 (Юбердо, Коулмэн), 32:03 — 2:1. Маккиннон — 7 (Ничушкин, Макар), 32:37 — 3:1Вратари: Просветов — Владарж (57:29 — 59:30)Штраф: 10-10Броски: 24 (10+8+6) — 31 (4+11+16)

    «Эвеланш» победили в третьей игре кряду, на счету «Огоньков» три поражения в пяти последних встречах.

    «Колорадо» — «Калгари» 3:1

    «Сан-Хосе» — «Ванкувер» 4:3

    «Сан-Хосе» выиграл только четвертый поединок из 21 матчей в текущем сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Эмберсон — 1 (Гертл, Хоффман), 9:58 — 1:0. Гронек — 2 (бол., Миллер, Хьюз), 15:37 — 1:1. Зеттерлунд — 5 (Гертл), 34:05 — 2:1. Босер — 14 (бол., Миллер, Гронек), 39:39 — 2:2. Гранлунд — 1 (Эддисон, Ферраро), 40:22 — 3:2. Хоффман — 6 (бол., Гранлунд, Эддисон), 41:48 — 4:2. Босер — 15 (Миллер, Петтерссон), 56:49 — 4:3Вратари: Кяхкенен — Десмит (56:25 — 56:49, 57:38)Штраф: 22-16Броски: 22 (10+5+7) — 34 (9+10+15)

    «Сан-Хосе» — «Ванкувер» 4:3
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