«Даллас»
«Даллас» остается одним из самых перспективных клубов Западной конференции, внутри которого выход в плей-офф даже не обсуждается по причине того, что в Кубке Стэнли он должен оказаться по умолчанию, будто активировав базовые настройки.
Его нынешние результаты говорят сами за себя: на данном этапе чемпионата команда из одноименного города в штате Техас занимает четвертое место в Западной конференции с 23 очками после 16 матчей.
Коэффициенты матча Даллас — Нью-Йорк Рейнджерс
Столько же баллов набрал третий «Лос-Анджелес», а от первого «Вегаса» «Старз» отстают на 5 очков, имея две игры в запасе. При самых благоприятных раскладах команда Питера Дебура может вплотную подобраться к лидерам.
Неделями ранее — в период с 10 по 15 ноября — «Даллас» добился четырех побед подряд, преимущественно над аутсайдерами. А вот последний матч он провел крайне неудачно, крупно проиграв «Колорадо» на домашнем катке (3:6).
«Рейнджерс»
В прошлом сезоне «Рейнджерс» уверенно вошли в плей-офф, но были выбиты из Кубка Стэнли слишком рано с учетом того, как дальше развивались события. Новую кампанию команда намерена сделать успешнее, поэтому ее выход в следующий раунд даже не ставится под сомнение.
Сейчас самый популярный хоккейный клуб Нью-Йорка занимает второе место в Восточной конференции с 25 очками после 15 матчей. Всего 3 балла отделяют «Рейнджерс» от первого «Бостона». При этом «Брюинз» провели на матч больше.
В 10 матчах из 11 последних «Рейнджерс», демонстрируя фантастическую форму, а моментами и морально-волевые качества, победили. Еще в одной игре они забрали один балл, уступив по буллитам «Миннесоте» (4:5 Б).
К выезду в Техас команда Питера Лавиолетта готовится с 4-матчевой серией без поражений, в рамках которой она одержала верх над «Детройтом» (5:3), взяла реванш у «Миннесоты» (4:1), а также обыграла «Коламбус» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (5:3).
Прогноз и ставка
На победу «Далласа» букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.30, а на победу «Рейнджерс» — 2.60.
«Рейнджерс», бесспорно, ждет один из сложнейших матчей последних недель, но для них это сейчас вряд ли станет серьезной проблемой с учетом того, что в гостях им в текущем сезоне играется комфортно.
«Даллас» — сильный, но далекий от идеальной формы соперник, который
Минимум один балл — это то, что является для команды Питера Лавиолетта обязательным условием выезда в Техас. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче с форой 0 за 2.10.
Не всегда в играх с элитными соперниками ньюйоркцы решаются на результативный хоккей. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.12.