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    «Рейнджерс» справятся с тяжелейшим выездом в Техас

    «Даллас» — «Рейнджерс». Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Рейнджерс»
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    Игорь Шестеркин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 21 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Ноября 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» остается одним из самых перспективных клубов Западной конференции, внутри которого выход в плей-офф даже не обсуждается по причине того, что в Кубке Стэнли он должен оказаться по умолчанию, будто активировав базовые настройки.

    Его нынешние результаты говорят сами за себя: на данном этапе чемпионата команда из одноименного города в штате Техас занимает четвертое место в Западной конференции с 23 очками после 16 матчей.

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    Столько же баллов набрал третий «Лос-Анджелес», а от первого «Вегаса» «Старз» отстают на 5 очков, имея две игры в запасе. При самых благоприятных раскладах команда Питера Дебура может вплотную подобраться к лидерам.

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    Неделями ранее — в период с 10 по 15 ноября — «Даллас» добился четырех побед подряд, преимущественно над аутсайдерами. А вот последний матч он провел крайне неудачно, крупно проиграв «Колорадо» на домашнем катке (3:6).

    «Рейнджерс»

    В прошлом сезоне «Рейнджерс» уверенно вошли в плей-офф, но были выбиты из Кубка Стэнли слишком рано с учетом того, как дальше развивались события. Новую кампанию команда намерена сделать успешнее, поэтому ее выход в следующий раунд даже не ставится под сомнение.

    Сейчас самый популярный хоккейный клуб Нью-Йорка занимает второе место в Восточной конференции с 25 очками после 15 матчей. Всего 3 балла отделяют «Рейнджерс» от первого «Бостона». При этом «Брюинз» провели на матч больше.

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    • В 10 матчах из 11 последних «Рейнджерс», демонстрируя фантастическую форму, а моментами и морально-волевые качества, победили. Еще в одной игре они забрали один балл, уступив по буллитам «Миннесоте» (4:5 Б).

    К выезду в Техас команда Питера Лавиолетта готовится с 4-матчевой серией без поражений, в рамках которой она одержала верх над «Детройтом» (5:3), взяла реванш у «Миннесоты» (4:1), а также обыграла «Коламбус» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Далласа» букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.30, а на победу «Рейнджерс» — 2.60.

    «Рейнджерс», бесспорно, ждет один из сложнейших матчей последних недель, но для них это сейчас вряд ли станет серьезной проблемой с учетом того, что в гостях им в текущем сезоне играется комфортно.

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    «Даллас» — сильный, но далекий от идеальной формы соперник, который в матчах с большими командами часто теряется и терпит неудачи. Такая картина наблюдалась во встречах с «Ванкувером», «Бостоном» и «Колорадо». Кажется, «Рейнджерс» также способны идеально вписаться в такую компанию.

    Минимум один балл — это то, что является для команды Питера Лавиолетта обязательным условием выезда в Техас. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче с форой 0 за 2.10.

    Не всегда в играх с элитными соперниками ньюйоркцы решаются на результативный хоккей. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.12.

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    «Даллас» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» справятся с тяжелейшим выездом в Техас
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