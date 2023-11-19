НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Коламбуса», «Питтсбург» уступил «Каролине», «Тампа» одолела «Эдмонтон»

«Нэшвилл» — «Чикаго» 4:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Тренин — 1 (Сиссонс), 12:07 — 1:0. Нюквист — 2 (бол., О`Райлли, Форсберг), 18:32 — 2:0. Курашев — 3 (Бедард, Джонс), 33:05 — 2:1. Смит — 3 (Томасино, Маккэррон), 36:20 — 3:1. Т. Джонсон — 5 (Дикинсон), 52:15 — 3:2. Смит — 4 (п.в., Тренин), 59:48 — 4:2Вратари: Ланкинен — Содерблум (57:56 — 59:48)Штраф: 4-6Броски: 32 (13+11+8) — 31 (9+9+13)

«Нэшвилл» — «Чикаго» 4:2

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 6:4

Кучеров оформил дубль и выполнил результативную передачу. Россиянин был признан первой звездой матча. Российский защитник «молний» Михаил Сергачев сделал две результативные передачи и забросил шайбу. Он был признан второй звездой встречи.

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 6:4

«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:5 Б

Автором победного броска стал Оливер Вальстрем. Голкипер Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39. Защитник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Айлендерс» — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Поспишил — 3 (Кадри, Зари), 12:16 — 1:0. Фэшинг — 1 (Клаттербак, Нельсон), 16:52 — 1:1. Палмиери — 4 (бол., Хорват, Добсон), 24:07 — 1:2. Барзал — 4, 28:07 — 1:3. Коулмэн — 5 (Десаймон, Юбердо), 37:03 — 2:3. Уигар — 4 (Зари, Кадри), 43:12 — 3:3. Нельсон — 7 (Энгвалль, Ахо), 43:32 — 3:4. Шарангович — 3 (Хэнифин, Линдхольм), 53:43 — 4:4Победный буллит: ВальстремВратари: Маркстрем — СорокинШтраф: 6-6Броски: 39 (10+11+14+4) — 33 (8+9+14+2)

«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:5 Б

«Каролина» — «Питтсбург» 4:2

В составе победителей дубль оформил Сет Джарвис. На счету Андрея Свечникова ассист, голкипер Петр Кочетков участие в матче не принимал.

У «Пингвинз» дублем отметился Сидни Кросби. Нападающий Евгений Малин очков не набрал.

«Каролина» — «Питтсбург» 4:2

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:5

В составе победителей по дублю оформили Артемий Панарин и Джимми Веси. Еще одну шайбу забросил Блейк Уилер. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 33.

Отметим, что благодаря сегодняшним голам Панарин, набрав очки в 15 матчах подряд, побил рекорд среди российских хоккеистов по продолжительности результативной серии в НХЛ.

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:5

«Бостон» — «Монреаль» 5:2

В составе «Брюинз» дубль оформил Трент Фредерик, у Давида Пастрняка ассистентский хет-трик.

«Бостон» — «Монреаль» 5:2

«Виннипег» — «Аризона» 5:2

Одну из шайб в составе «Джетс» провел россиянин Владислав Наместников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Аризона» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Маччелли — 3 (Мозер, Керфут), 14:53 — 0:1. Шайфли — 6 (Пионк, Диллон), 17:04 — 1:1. Наместников — 2 (Моррисси), 18:02 — 2:1. Дамба — 2 (Бойд, Шмальц), 26:08 — 2:2. Коннор — 14 (Шайфли, Диллон), 31:26 — 3:2. Моррисси — 2 (Шайфли, Коннор), 44:15 — 4:2. Эпплтон — 6 (п.в., Нидеррайтер, Лаури), 57:30 — 5:2Вратари: Броссуа — Веймелка (56:26 — 57:30)Штраф: 9-7Броски: 26 (11+8+7) — 18 (11+4+3)

«Виннипег» — «Аризона» 5:2

«Вашингтон» — «Коламбус» 4:3

В составе хозяев в сегодняшнем матче забивали Сонни Милано, Алексей Протас, Хендрикс Лапьер, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин.

У гостей заброшенные шайбы в свой актив записали Джонни Годро, Джастин Дэнфорт и российский защитник Иван Проворов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) Голы: Годро — 2 (Дженнер, Северсон), 23:27 — 0:1. Милано — 3 (Протас, Лапьер), 25:05 — 1:1. Протас — 2 (ван Римсдайк, Лапьер), 33:16 — 2:1. Овечкин — 5 (Строум), 35:47 — 3:1. Проворов — 1 (Силлинджер), 47:01 — 3:2. Лапьер — 1 (Милано, Протас), 53:34 — 4:2. Дэнфорт — 5 (Керали, Веренски), 55:48 — 4:3Вратари: Линдгрен — Мерзликинс (23:22 — 23:27, 58:52)Штраф: 8-6Броски: 26 (7+10+9) — 36 (9+11+16)

В активе Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ теперь пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

«Вашингтон» — «Коламбус» 4:3

«Даллас» — «Колорадо» 3:6

В начале второго периода хозяева повели со счетом 3:0, но «лавинам» удалось забросить шесть шайб и одержать волевую победу. Третий гол «Колорадо» забил Валерий Ничушкин, также в активе россиянина одна голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Колорадо» — 3:6 (2:0, 1:2, 0:4) Голы: Сегин — 4 (Марчмент, Дюшен), 10:33 — 1:0. Павелски — 7 (бол., Бенн, Робертсон), 14:21 — 2:0. Сегин — 5 (Марчмент, Линделл), 22:12 — 3:0. Вуд — 3 (Колтон, Макар), 33:27 — 3:1. Джохансен — 6 (бол., Макар, Рантанен), 37:09 — 3:2. Ничушкин — 6, 44:19 — 3:3. Рантанен — 11 (Тэйвз, Ничушкин), 54:32 — 3:4. Кольяно — 2 (Кивиранта, Жирар), 54:43 — 3:5. Колтон — 6 (п.в., Макар), 59:30 — 3:6Вратари: Эттингер (56:54 — 59:30) — ГеоргиевШтраф: 8-8Броски: 27 (7+15+5) — 38 (7+16+15)

«Даллас» — «Колорадо» 3:6

«Ванкувер» — «Сиэтл» 3:4

За «Ванкувер» три (1+2) очка набрал Джордана Эберле, один голевой пас отдал Илья Михеев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Аризона» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Маччелли — 3 (Мозер, Керфут), 14:53 — 0:1. Шайфли — 6 (Пионк, Диллон), 17:04 — 1:1. Наместников — 2 (Моррисси), 18:02 — 2:1. Дамба — 2 (Бойд, Шмальц), 26:08 — 2:2. Коннор — 14 (Шайфли, Диллон), 31:26 — 3:2. Моррисси — 2 (Шайфли, Коннор), 44:15 — 4:2. Эпплтон — 6 (п.в., Нидеррайтер, Лаури), 57:30 — 5:2Вратари: Броссуа — Веймелка (56:26 — 57:30)Штраф: 9-7Броски: 26 (11+8+7) — 18 (11+4+3)

«Ванкувер» — «Сиэтл» 3:4

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 5:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1) Голы: Байфилд — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 2:25 — 1:0. Лизотт — 4, 2:44 — 2:0. Кемпе — 8 (мен.), 13:37 — 3:0. Дюбуа — 5 (Калиев, Спенс), 15:20 — 4:0. Фиала — 4 (Дано, Даути), 39:36 — 5:0. Нейберс — 3 (Блэй, Ледди), 56:06 — 5:1Вратари: Тэлбот — БиннингтонШтраф: 6-4Броски: 30 (13+10+7) — 30 (10+10+10)