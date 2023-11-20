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    «Металлург» Мг продолжит идти по дистанции без промахов

    «Металлург» Мг — «Сибирь». Ставка и прогноз (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Сибирь»
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    Дмитрий Силантьев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 20 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб вышел на пик своей формы, демонстрируя результаты, которые позволили вернуть утраченное ранее лидерство и избежать затяжного игрового кризиса, преследовавшего его в 20-х числах прошлого месяца.

    В 33 встречах «Металлург» Мг набрал 46 очков, с которыми занимает первую строчку на Востоке, оторвавшись на 3 балла от нового прямого конкурента — «Авангарда». Клуб из Омска провел на два матча меньше. На 4 очка — при одинаковом количестве игр — магнитогорцы опередили «Ладу».

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Сибирь

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    31 октября команда Андрея Разина одержала верх над «Барысом» (3:2), дав старт беспроигрышной серии, которая длится по сей день и разрослась до семи матчей. В шести встречах «Магнитка» победила в основное время, оформив четырежды комфортный перевес в 3+ шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    После матча с «Барысом» «Металлург» Мг устроил серию разгромов, но были и случаи, когда победа давалась тяжело. Так, в этот период команда Разина дважды обыграла минское «Динамо» (5:1, 4:1) и «Сибирь» (6:3, 3:2 ОТ), разгромила «Ак Барс» (3:0) и снова огорчила «Барыс» (2:0).

    «Сибирь»

    В своем текущем состоянии «Сибирь», переживающая непростой период, способна побороться за последнее место в кубковой восьмерке. Кажется, для нее сейчас это предел, если учесть, что у других клубов имеются более значимые успехи.

    В 32 матчах «Сибирь» набрала 33 очка, с которыми оказалась на восьмой строчке в Восточной конференции. На два-три балла она опережает прямых конкурентов из нижних позиций, а от седьмого «Трактора» или шестого «Салавата» — при равенстве игр — отстает на 6 очков.

    В пяти последних матчах команда Дэвида Немировского добилась всего одной победы. На своем катке она не пожалела «Торпедо», которое в последние недели также штормит в разные стороны (4:1).

    За успешной встречей с нижегородцами последовал упорный матч с «Магниткой», которой «Сибирь» уступила в овертайме (2:3 ОТ). С таким же счетом и в такой же манере команда Немировского проиграла «Куньлуню» в гостях (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.30, а на победу «Сибири» — 3.55.

    К очному матчу обе команды подходят в разных игровых кондициях: «Сибирь» переживает форменный спад, а «Магнитка» проводит лучший отрезок сезона, да еще и в предстоящей встрече она будет принимать новосибирцев у себя дома.

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    Да, в прошлом матче — в гостях — фавориту было тяжело, победу нужно было заслужить в овертайме, однако в новом ситуация будет проще хотя бы из-за фактора домашней арены, где команда Андрея Разина добилась пяти подряд побед, включая 6:3 в игре с «Сибирью».

    Последние матчи показали, что «Магнитка» старается действовать расчетливо, не тратя лишние силы на разгром соперника. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТМ 6.5 за 2.26.

    В текущей форме «Сибирь» вряд ли поставит перед хозяевами какие-либо невыполнимые задачи. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 2.06.

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    «Металлург» Мг — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг продолжит идти по дистанции без промахов
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