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    СКА готов остановить серию «Локомотива»

    «Локомотив» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    СКА в матче с «Северсталью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 18 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Локомотив»

    Давно преследующая серия неудач стала причиной того, что «Локомотиву» пришлось попрощаться с позицией лидера Запада и отпустить вперед двух соперников, которые на тот момент были прямыми конкурентами в гонке за первую строчку.

    Теперь «Локомотив» занимает третье место с 40 очками после 30 матчей, отставая от «Спартака» на 7 баллов. Дистанция между московским «Динамо» составляет 5 очков, а четвертое «Торпедо» ярославцы опережают на 2 балла.

    Коэффициенты матча Локомотив — СКА

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    В течение предыдущих недель статистика команды Игоря Никитина состояла в основном из поражений, включая 4-матчевую серию. Последняя потеря очков состоялась 8 ноября. Во Владивостоке гости крупно влетели «Адмиралу» (2:5).

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    Но сейчас ситуация немного меняется: «Локомотив», возможно, планомерно набирает форму, которую показывал ранее. В трех последних матчах он победил. Его соперниками были «Сибирь» (2:1), «Салават Юлаев» (3:1) и «Куньлунь» (5:4).

    СКА

    Неделями ранее СКА также преследовала серия ошибок, но, в отличие от «Локомотива», санкт-петербуржцы не проигрывали так часто, да и в последнее время их результаты заметно улучшились, что также отразилось на распределении сил на Западе.

    По итогам 30 матчей СКА занимает пятое место в конференции с 34 очками. По набранным баллам он идет вровень с пятым ЦСКА при одинаковом количестве проведенных встреч, а от четвертого «Торпедо» санкт-петербуржцы отстают на 4 очка.

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    • Последний раз команда Романа Ротенберга покидала каток с пустыми турнирным балансом 6 ноября. В тот день она безуспешно противостояла «Спартаку» на его территории, хотя дважды по ходу матча вела в счете (2:3).

    С того момента СКА больше никому не проигрывает. Его текущая серия побед разрослась до четырех матчей. В рамках этого цикла «армейцы» одержали верх над «Трактором» (4:3 ОТ), «Нефтехимиком» (4:2), «Ак Барсом» (4:2) и «Северсталью» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 3.95, а на победу СКА — 2.70.

    После затянувшейся серии неудач «Локомотив» близок к возвращению на прежний уровень, хотя проблемы остаются, что стало ясно по игре с «Куньлунем». При этом и СКА набрал неплохую форму, благодаря чему он едет в Ярославль с хорошими шансами на победу.

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    В последних выигранных матчах команда Романа Ротенберга прибавила сразу в нескольких ключевых компонентах — реализации и обороне. И, кажется, этого должно хватить, чтобы «Локомотив» — даже дома — остался без набранных очков.

    В предстоящей игре санкт-петербуржцы сделают все от них зависящее, чтобы еще немного приблизиться к соперникам из первой четверки. Наши прогноз и ставка — СКА победит в матче за 2.10.

    От трех и более шайб забрасывали «армейцы» в последних четырех матчах. Поэтому наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет + ТБ 3.5 за 2.40.

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    «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на хоккей. СКА готов остановить серию «Локомотива»
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