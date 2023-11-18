«Локомотив»
Давно преследующая серия неудач стала причиной того, что «Локомотиву» пришлось попрощаться с позицией лидера Запада и отпустить вперед двух соперников, которые на тот момент были прямыми конкурентами в гонке за первую строчку.
Теперь «Локомотив» занимает третье место с 40 очками после 30 матчей, отставая от «Спартака» на 7 баллов. Дистанция между московским «Динамо» составляет 5 очков, а четвертое «Торпедо» ярославцы опережают на 2 балла.
Коэффициенты матча Локомотив — СКА
В течение предыдущих недель статистика команды Игоря Никитина состояла в основном из поражений, включая 4-матчевую серию. Последняя потеря очков состоялась 8 ноября. Во Владивостоке гости крупно влетели «Адмиралу» (2:5).
Но сейчас ситуация немного меняется: «Локомотив», возможно, планомерно набирает форму, которую показывал ранее. В трех последних матчах он победил. Его соперниками были «Сибирь» (2:1), «Салават Юлаев» (3:1) и «Куньлунь» (5:4).
СКА
Неделями ранее СКА также преследовала серия ошибок, но, в отличие от «Локомотива», санкт-петербуржцы не проигрывали так часто, да и в последнее время их результаты заметно улучшились, что также отразилось на распределении сил на Западе.
По итогам 30 матчей СКА занимает пятое место в конференции с 34 очками. По набранным баллам он идет вровень с пятым ЦСКА при одинаковом количестве проведенных встреч, а от четвертого «Торпедо» санкт-петербуржцы отстают на 4 очка.
Последний раз команда Романа Ротенберга покидала каток с пустыми турнирным балансом 6 ноября. В тот день она безуспешно противостояла «Спартаку» на его территории, хотя дважды по ходу матча вела в счете (2:3).
С того момента СКА больше никому не проигрывает. Его текущая серия побед разрослась до четырех матчей. В рамках этого цикла «армейцы» одержали верх над «Трактором» (4:3 ОТ), «Нефтехимиком» (4:2), «Ак Барсом» (4:2) и «Северсталью» (5:2).
Прогноз и ставка
На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 3.95, а на победу СКА — 2.70.
После затянувшейся серии неудач «Локомотив» близок к возвращению на прежний уровень, хотя проблемы остаются, что стало ясно по игре с «Куньлунем». При этом и СКА набрал неплохую форму, благодаря чему он едет в Ярославль с хорошими шансами на победу.
В последних выигранных матчах команда Романа Ротенберга прибавила сразу в нескольких ключевых компонентах —
В предстоящей игре санкт-петербуржцы сделают все от них зависящее, чтобы еще немного приблизиться к соперникам из первой четверки. Наши прогноз и ставка — СКА победит в матче за 2.10.
От трех и более шайб забрасывали «армейцы» в последних четырех матчах. Поэтому наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет + ТБ 3.5 за 2.40.