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    ЦСКА добьется победы в дежурном режиме

    ЦСКА — «Амур». Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Амур»
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    Михаил Григоренко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •

    ЦСКА

    На данном этапе сезона первоначальная цель ЦСКА — закрепиться в пятерке лидеров Запада, после чего можно будет думать о продвижении. Однако частые поражения по-прежнему не позволяют столичному клубу преодолеть этот рубеж.

    По итогам 29 матчей ЦСКА вернулся на пятую строчку, но опередил минское «Динамо» лишь по дополнительным показателям. Оба соперника набрали по 32 очка, а белорусы имеют игру в запасе. От более высоких позиций «армейцев» отделяют 6 баллов.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Амур

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    После уверенной победы над «Спартаком» в принципиальном дерби (3:0) команду Сергея Федорова накрыла очередная серия неудач. В период с 5 по 9 ноября москвичи потерпели 3 поражения, пропуская от четырех шайб и более.

    Все прогнозы на КХЛ

    В эту серию вошли матчи с «Ладой» (3:4), «Трактором» (0:4) и «Авангардом» (4:6). После игр с крепкими восточными клубами ЦСКА получил соперника попроще — «Нефтехимик» — с которым не без проблем справился на домашнем льду (2:1).

    «Амур»

    Очередной переходный сезон складывается для «Амура» ожидаемо тяжело: команде не удастся показывать хорошие результаты на дистанции, хотя в гонке за место в кубковой восьмерке она по-прежнему участвует.

    В 29 играх «Амур» сумел набрать 30 очков, благодаря чему он поднялся на восьмую строчку, подвинув ниже девятый «Нефтехимик». От клуба из Нижнекамска и от десятой «Сибири» хабаровчане оторвались на один балл.

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  • Вчера

    • Последний выездной матч команда Андрея Мартемьянова провела 2 ноября. Тогда она удачно заехала в «Большой», где разобралась с «Сочи» (3:1). Четыре следующие встречи прошли на «Платинум Арене».

    Результаты домашней серии были поделены пополам: 2 победы, 2 поражения. В первом матче «Амур» крупно влетел «Локомотиву» (1:4), после чего разгромил «Автомобилист» (5:1) и уступил ему в ответке (2:3). В следующем матче команда Мартемьянова подарила сенсацию, обыграв «Торпедо» (4:3).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.60, а на победу «Амура» — 4.30.

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    Прогноз

    В предыдущем матче с аутсайдером — «Нефтехимиком» — ЦСКА прервал серию поражений, которая и без того затянулась. Однако одной победы москвичам мало, бесспорно, дома они всеми силами ухватятся за шанс набрать 2 очка в другой встрече с одним из представителей нижних границ восточной таблицы.

    Ставка

    Даже не в оптимальной форме «московские армейцы» вряд ли потеряют очки в предстоящей игре. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 6.5 за 2.10.

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    ЦСКА — «Амур»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА добьется победы в дежурном режиме
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