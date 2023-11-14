В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

На протяжении многих недель «Авангард» оставался одним из тех, кто бился за право оказаться в пятерке лидеров, но нестабильные отрезки мешали достичь этой промежуточной цели. Однако последние результаты помогли омичам выровнять ситуацию и значительно продвинуться в турнирном плане.

В 29 играх «Авангарду» удалось набрать 39 очков, с которыми он поднялся на третью строчку в Восточной конференции. Теперь омский клуб отделяют всего 2 балла от первой «Лады». Стоит учесть, что тольяттинцы провели на две встречи больше, а вторая «Магнитка» — на одну.

Коэффициенты матча Авангард — Северсталь 1X2Новым игрокам 1.884.503.50Бонус$9500

Беспроигрышный цикл «Авангард» запустил 31 октября, когда на своем катке он разобрался с «Торпедо» (3:2). С того момента команда Михаила Кравеца добилась еще пяти побед: три были оформлены в основное время, в рамках этих матчей омичи забрасывали от 5 шайб и более.

Все прогнозы на КХЛ

За встречей с торпедовцами последовала гостевая серия, в которой «Авангард» победил СКА (5:3), «Сочи» (3:2 ОТ), «Динамо» Минск (4:3 Б) и ЦСКА (6:4). В последнем матче омичам повезло вновь сыграть дома. На своем катке они сумели разделаться с «Куньлунем» (6:4).

«Северсталь»

Как и будущий соперник, «Северсталь» имела свои локальные успехи и также была хороша на дистанции, благодаря чему ее турнирное положение слегка улучшилось. Настроение череповецкой команде могли испортить только два последних матча.

В 28 встречах «Северсталь» набрала 30 очков, с которыми занимает восьмое место на Западе. Бесспорно, ее позиция не столь высокая, но надежно защищена снизу: на 4 балла череповецкий клуб опережает «Сочи» и по дополнительным показателям отстает от СКА и ЦСКА.

В период с 28 октября по 6 ноября «Северсталь» оформила пять побед подряд: четырежды команда Андрея Козырева разобралась с соперниками в основное время, а в трех встречах не пропускала больше одной шайбы.

Солидный по меркам данного клуба цикл закончился на двух матчах с «Куньлунем» в Мытищах (3:1, 4:3 Б). За играми с «Ред Стар» последовали поражения. На чужой территории «Северсталь» неожиданно уступила «Витязю» (3:5) и крупно влетела «Барысу» (1:4).

Коэффициенты

На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.50, а на победу «Северстали» — 3.30.

Прогноз

Для омской команды на данном этапе чемпионата, кажется, нет соперника, с которым она не справилась бы. Особенно если речь идет о матчах с кем-нибудь из середины таблицы, да еще и на домашней территории.

«Авангард» сейчас играет не только уверенно, но и результативно . И в погоне за лидерами Востока он будет сметать всех, кто попадется на пути. И «Северсталь», хоть и выдает хорошие отрезки, едва ли помешает планам омичей.

Ставка

Учитывая результативность и форму команды Михаила Кравеца, вполне логично ожидать очередную уверенную встречу в ее исполнении. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.50.

Как только омичи забросят несколько шайб и возьмут игру под контроль, у соперника не останется шансов на сенсацию. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит за 1.89.