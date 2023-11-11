В матче Кубка Карьяла Швеция сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 11 ноября. Начало запланировано на 14:00 мск. Швеция — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

В новую Евротур-кампанию Швеция вошла явно не так, как планировала. В первом матче она была разгромлена Чехией — 2:5. Пять пропущенных шайб — это чересчур много для сборной, которую нередко ассоциируют с высокой надежностью в обороне.

Провальным для Швеции оказался первый период: за 16 минут в ее ворота вошли 4 шайбы, после чего произошла смена вратаря. Вместо 20-летнего Карла Линдбома на катке появился представитель «Шеллефтео» Линус Седестрем, пропустивший гол во второй двадцатиминутке.

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Своими заброшенными шайбами команда Сэма Халлама ответила слишком поздно, хотя и показала неплохой процент реализации — 7.14. Для сборной Швеции это третье подряд поражение во всех турнирах.

Все прогнозы на хоккей

В рамках предыдущего Евротура — в Чехии — Швеция заняла второе место, пропустив вперед Швейцарию, хотя в очной встрече не оставила ей шансов (3:0). Да и в целом — с весны 2016 года — шведы не проигрывали швейцарцам в разной степени важности матчах, включая товарищеские.

Швейцария

Сборная Швейцарии по умолчанию считается аутсайдером любого соревнования, когда дело доходит до матчей с топ-соперниками. Тем не менее это не мешает ей добиваться локальных успехов в статусе аутсайдера, что доказал последний чемпионат мира.

Вспоминая о предыдущем ЧМ, невозможно пройти мимо побед Швейцарии над Канадой и Чехией, после которых пошла серия неудач. И эта серия не покидает швейцарцев по сей день. К матчу со шведами они подходят с тремя поражениями во всех турнирах.

Если говорить о старте текущего Евротура, то он был провален по всем параметрам: команда Патрика Фишера не только разгромно проиграла Финляндии, но и не отметилась ни одним результативным действием впервые с мая 2023 (0:4).

За всю игру с финнами Швейцария нанесла 25 бросков в створ ворот, а 36-летний вратарь Рето Берра совершил 16 сэйвов (84.21%). Последнюю победу над Швецией команда одержала в апреле 2016-го, обыграв ее в товарищеском матче (5:3).

Коэффициенты

На победу Швеции букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.40, а на победу Швейцарии — 3.60.

Прогноз

Обе команды начали этот Евротур крайне неудачно: потерпели крупные поражения и смотрелись беспомощно в моментах, когда нужно было показывать хоть что-то в нападении.

Для двух сборных, проваливших старт, очная встреча будет рассматриваться в качестве возможности набрать первые очки и по-новому войти в гонку за первое место, если позволит ситуация. При этом у Швеции традиционно сохраняется более высокий класс на фоне команд уровня Швейцарии. И в предстоящем матче она способна подтвердить свой статус фаворита .

Ставка

После 2:5 от Чехии команда Сэма Халлама, показавшая в той встрече неплохую реализацию (7.14%), постарается прибавить в этом и других компонентах игры. Наши прогноз и ставка — Швеция победит с форой -1 за 2.05.

Но с учетом проблем в атаке у обеих команд матч едва ли окажется насыщенным в плане результативных действий. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 1.83.