В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на арене «Балашиха» 10 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Витязь» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

«Витязь», который первым в сезоне решился на смену тренера, по-прежнему остается главным аутсайдером Запада и одним из наибольших неудачников всего чемпионата. Победы для него, как и раньше, являются редким событием.

В 28 матчах подмосковный клуб набрал всего 18 очков, с которыми давно застрял на последней строчке в Западной конференции. На 5 баллов он отстает от десятого «Куньлуня» и на 8 — от зоны первой восьмерки, замыкаемой СКА.

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Последнюю в регулярке победу команда Дмитрия Рябыкина оформила 26 октября. В тот день она — на «Фетисов-Арене» — в битве аутсайдеров одержала верх над «Адмиралом» в серии буллитов (4:3 Б).

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За мимолетным успехом последовал очередной цикл потерь и разочарований. В период с 28 октября по 8 ноября «Витязь» потерпел пять поражений. Поочередно он отдал очки «Амуру» (2:4), «Сибири» (2:3 Б), СКА (2:3 Б), московскому «Динамо» (1:3) и «Торпедо» (1:4).

«Северсталь»

Рваные (а моментами и крайне провальные) отрезки «Северсталь» решила на время оставить в прошлом. Сейчас команда из Череповца показывает фантастические результаты. И турнирное продвижение не заставило себя долго ждать.

В 26 встречах «Северсталь» заработала 30 очков, благодаря которым сумела подняться и закрепиться на шестом месте в Западной конференции. По дополнительным показателям, да еще и с игрой в запасе, она отстает от пятого ЦСКА.

С 29 октября команда Андрея Козырева не думает о проблемах, связанных с поражениями. Ее беспроигрышная серия разрослась до пяти матчей. К подобным результатам череповецкий клуб ни разу не приближался ранее в текущем сезоне.

В двух встречах из пяти «Северсталь» забросила по 4 шайбы, при этом четыре игры прошли в рамках гостевого цикла. Но началось все именно дома, где она одержала верх над «Автомобилистом» (4:2). Затем команда Козырева разобралась с «Динамо» Минск (2:1), «Ладой» (4:1) и «Куньлунем» (3:1, 4:3 Б).

Коэффициенты

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.30, а на победу «Северстали» — 2.26.

Прогноз

При Дмитрие Рябыкине результаты «Витязя» не особо изменились, а сама команда в целом не избавилась от проблем со слабой реализацией и игрой в обороне, поэтому ее безнадежная кампания продолжается.

«Северсталь» же сейчас процветает : команда из Череповца демонстрирует идеальные по своим меркам результаты и пока выдерживает конкурентную борьбу за кубковые места. И раз она находится в потрясающей форме, то на льду «Витязя» ее победа едва ли ставится под сомнение.

Ставка

На фоне последних матчей команды Андрея Козырева трудно представить, чтобы «Витязь» сумел набрать очки. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.10.

В четырех встречах из пяти предыдущих череповецкий клуб обыгрывал соперников в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Северсталь» победит за 2.26.