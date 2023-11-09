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    «Вашингтон» стремится еще к одной домашней победе

    «Вашингтон» — «Флорида». Ставка и прогноз (к. 2.42) на хоккейный матч НХЛ 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Флорида»
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    Евгений Кузнецов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Вашингтон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Ноября 2023 года

    «Вашингтон»

    За близким к катастрофическому старту сезона «Вашингтон» планомерно начал улучшать персональные показатели: в статистике столичного клуба стало гораздо больше побед, но из-за высокой конкуренции он все еще не может войти в зону топ-8.

    В десяти встречах «Вашингтон» набрал 11 очков, с которыми занимает 12-е место в Восточной конференции. Столько же баллов заработали ниже идущие прямые конкуренты — «Филадельфия» и «Коламбус», а от позиций в первой восьмерке столичный клуб отстает на 2 очка.

    В конце прошлого месяца «Вашингтон» добился трех подряд побед, оставив таким образом в прошлом большинство своих неудач. Самую яркую встречу «Кэпиталз» провели на льду «Нью-Джерси», над которым одержали верх в драматичной игре, ведя 3:0, но чуть не упустив преимущество (6:4).

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    За игрой с «Девилз» последовали победы над «Миннесотой» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:1). Очередное — пятое в сезоне — поражение «Вашингтон» потерпел от «Айлендерс» (0:3). В последнем матче «Кэпиталз» разобрались с «Коламбусом» (2:1).

    «Флорида»

    «Флорида», пережившая сказку в прошлом сезоне, по дистанции новой регулярки идет нестабильно: терпит ненужные поражения, мешающие закрепиться в верхней части таблицы Восточной конференции.

    По итогам 11 встреч «Флорида» оказалась девятой с 13 очками в активе. По дополнительным цифрам она отстает от восьмых «Айлендерс» и на один балл опережает «Монреаль» и «Баффало».

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    • На данном этапе регулярки команда Пола Мориса чередует единичные победы поражениями. В таком темпе «Пантерз» играют с 31 октября. В тот день они на катке «Бостона» уступили в овертайме (2:3 ОТ).

    За встречей с «Брюинз» последовала «сухая» победа над «Детройтом» (2:0), после которой «Флорида» по-крупному проиграла «Чикаго» в гостевом матче (2:5). В преддверии выезда в столицу «Пантерз» добыли еще 2 очка, разделавшись на своем катке с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.40, а на победу «Флориды» — 2.06.

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    Прогноз

    Столичный клуб — после ужасного старта сезона — понемногу приходит в себя, добиваясь побед в основном над аутсайдерами. При этом на своем катке «Кэпиталз» будут иметь преимущество и перед «Флоридой».

    Начало сезона «Пантерз» нельзя назвать провальным, но нередко они терпят неудачи даже там, где являются фаворитами. Оборонительные проблемы команды Пола Мориса дадут «Вашингтону» реальные шансы на успешное выступление на домашнем льду.

    Ставка

    Ни «Вашингтон», ни «Флорида» не выдают в новом сезоне запредельные показатели заброшенных шайб, поэтому и в очной игре вряд ли команды сделают исключение. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТМ 7.5 за 2.42.

    Как уже было сказано выше, вероятность второй подряд победы «Кэпиталз» на домашнем льду крайне высока. Наш альтернативный прогноз — «Вашингтон» победит в матче за 2.33.

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    «Вашингтон» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» стремится еще к одной домашней победе
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