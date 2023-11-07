НХЛ. «Тампа» проиграла «Торонто», «Флорида» дожала «Коламбус»

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 6:5 ОТ

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре (2+2) очка. У «Мэйпл Ливз» вратарь Илья Самсонов отразил восемь бросков из 12 и был заменен на 16-й минуте.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 6:5 ОТ (1:4, 2:0, 2:1, 1:0) Голы: Найз — 3 (Марнер, Мэттьюс), 3:42 — 1:0. Хедман — 3 (Кучеров, Пойнт), 4:17 — 1:1. Кучеров — 8 (Хагель, Сергачев), 6:11 — 1:2. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 11:27 — 1:3. Пойнт — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 15:13 — 1:4. Мэттьюс — 12 (Броди, Марнер), 22:22 — 2:4. Мэттьюс — 13 (Найз, Марнер), 25:42 — 3:4. Ярнкрок — 2 (Робертсон, Доми), 41:55 — 4:4. Марнер — 5 (Найз, Райлли), 42:03 — 5:4. Хагель — 7 (де Хаан, Чернак), 57:34 — 5:5. Ярнкрок — 3 (Райлли, Нюландер), 60:46 — 6:5Вратари: Самсонов (Уолл, 15:13) — ЙоханссонШтраф: 6-6Броски: 33 (8+12+11+2) — 31 (14+6+11+0)

«Торонто» занимает седьмое место в Восточной конференции с 14 очками. «Тампа» расположилась на пятой строчке, набрав 14 очков в 12 играх.

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 6:5 ОТ

«Флорида» — «Коламбус» 5:4 ОТ

В составе «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил шайбу, Иван Проворов отметился результативной передачей. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 22.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Ломберг — 1 (Лоренц, Махура), 2:19 — 1:0. Форслинг — 2 (Райнхарт, Экман-Ларссон), 3:09 — 2:0. Барков — 3 (Райнхарт, Миккола), 6:09 — 3:0. Керали — 3 (Гудбрэнсон, Дэнфорт), 15:41 — 3:1. Дженнер — 6 (Рословик, Гудбрэнсон), 18:51 — 3:2. Марченко — 2 (бол., Проворов, Тексье), 30:02 — 3:3. Тексье — 1 (Пик, Силлинджер), 52:30 — 3:4. Казинс — 2, 59:03 — 4:4. Верхэге — 4 (Лунделл, Ткачак), 61:26 — 5:4Вратари: Бобровский — Мерзликинс (Мартин, 6:09)Штраф: 6-4Броски: 48 (20+12+14+2) — 22 (7+10+5+0)

После 11 матчей «Пантерз» занимают девятое место в Восточной конференции с 13 очками. «Коламбус» расположился на 14-й строчке, набрав 11 очков в 12 играх.

«Флорида» — «Коламбус» 5:4 ОТ

«Даллас» — «Бостон» 2:3

В текущем сезоне команда из Массачусетса одержала десять побед в 12 матчах и единолично лидирует в Восточной конференции, «Даллас» идет четвертым на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Бостон» — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) Голы: Бишер — 1 (Линдхольм), 10:21 — 0:1. Лорей — 1 (Хейнен, Митчелл), 14:09 — 0:2. Джонстон — 4 (Линделл, Хейсканен), 45:09 — 1:2. Маршан — 6 (бол., ван Римсдайк, Пастрняк), 49:51 — 1:3. Павелски — 5 (Робертсон, Хейсканен), 59:32 — 2:3Вратари: Эттингер (57:30) — СуэйменШтраф: 8-6Броски: 37 (11+10+16) — 29 (14+11+4)

«Даллас» — «Бостон» 2:3

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 6:2

За «Кэнакс» результативной передачей отметился россиянин Андрей Кузьменко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) Голы: Экхольм — 1 (бол., Ганье, Кейн), 6:42 — 0:1. Хьюз — 5 (Кузьменко, Гронек), 11:30 — 1:1. Сутер — 3 (Джошуа, Коул), 13:22 — 2:1. Босер — 9 (бол., Миллер, Хьюз), 14:52 — 3:1. Драйзайтль — 5 (Фогеле), 27:38 — 3:2. Хегландер — 3 (Лафферти), 30:52 — 4:2. Миллер — 7 (бол., Хьюз, Гронек), 47:51 — 5:2. Босер — 10 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:04 — 6:2Вратари: Демко — СкиннерШтраф: 8-24Броски: 35 (8+17+10) — 42 (20+9+13)

«Ванкувер» с 19 очками идет вторым в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Эдмонтона» пять очков и 15-я позиция на Западе.