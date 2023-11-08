«Динамо» Москва
Бесспорно, «Динамо» Москва проводит ярчайший отрезок в текущем сезоне, благодаря которому ему удалось разобраться с несколькими прямыми конкурентами и возглавить турнирную таблицу Западной конференции.
В 27 встречах «Динамо» Москва удалось набрать 41 балл, на одно очко команда Алексея Кудашова опережает другого столичного представителя — «Спартак» — который провел на игру больше.
Коэффициенты матча Динамо — Куньлунь Ред Стар
С 16 октября динамовцы не думают о поражениях. На данном этапе их победная серия разрослась до девяти матчей. В семи встречах столичный клуб разобрался со своими соперниками в основное время, четырежды закончив все разгромом — с разницей в 3+ шайбы.
В преддверии встречи с «Куньлунем» «Динамо» Москва провело гостевую серию. На чужой территории команда Кудашова разделалась с «Салаватом Юлаевым» (2:1), «Сочи» (6:1, 5:2), «Локомотивом» (3:0) и «Витязем» (3:1).
«Куньлунь»
Мытищинские китайцы могут только с горечью вспоминать о свершениях старта регулярки: команда откатилась к более привычным показателям. Серии поражений, являющиеся неотъемлемыми, отбросили «Куньлунь» в нижнюю часть западной таблицы.
В 31 встрече «Куньлунь» набрал 21 очко, с которым застрял на десятой строчке в Западной конференции. На 3 балла «Ред Стар» опережает последний «Витязь» и на 5 очков отстает от зоны первой восьмерки.
В нынешней форме победы для пекинцев стали по-настоящему значимым событием. Последний такой матч прошел 27 октября, когда команда Виктора Игнатьева переиграла «Нефтехимик» (4:3 Б).
После встречи с нижнекамцами «Куньлунь» накрыла очередная безвыигрышная серия, в рамках которой он уступил «Трактору» (2:5), «Автомобилисту» (0:3), «Торпедо» (2:3 ОТ) и дважды — «Северстали» (1:3, 3:4 Б).
Коэффициенты
На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью — 6.10, а на победу «Куньлуня» — 7.40.
Прогноз
Ставка
На домашнем катке команда Алексея Кудашова может добиться десятой подряд победы, что в текущем сезоне еще никому не удавалось. Высокая мотивация позволит начать эту встречу ударно. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в первом периоде за 1.86.