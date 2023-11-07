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    «Ак Барс» добудет еще одну уверенную победу над «Барысом»

    «Барыс» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 7 ноября 2023 года

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    «Ак Барс» в матче с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Барыс Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2023 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Барыс»

    После отставки тренера неделями ранее в турнирном быте «Барыса» ничего особо не поменялось: большая часть его матчей заканчиваются поражениями, и лишь изредка команда радует победами.

    В 28 встречах «Барыс» набрал 23 очка, застряв с такими показателями на 11-й строчке в таблице Восточной конференции. На 7 баллов казахи опережают последний «Адмирал», при этом клуб с Владивостока провел на четыре игры меньше.

    Коэффициенты матча Барыс — Ак Барс

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    Конец прошлого месяца обернулся для «Барыса» в очередной период тотальных разочарований, поскольку команда Галыма Мамбеталиева потерпела четыре подряд поражения, ни разу не забросив больше двух шайб.

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    Тот отрицательный цикл прервался 2 ноября, когда «Барыс» на льду «Автомобилиста» одержал победу в серии буллитов (3:2 Б). Но в последнем матче казахи в очередной раз остались без очков, проиграв в Казани «Ак Барсу» (3:5).

    «Ак Барс»

    «Ак Барс» и «Металлург» Мг, оставаясь главными претендентами на первую строчку в таблице Востока, часто теряют очки на ровном месте, благодаря чему ситуацией удачно воспользовалась «Лада», подвинувшая две топ-команды в гонке сильнейших.

    По итогам 26 матчей «Ак Барс» остался на третьем месте в Восточной конференции с 36 очками. Столько же баллов набрала вторая «Магнитка», которая провела на две игры больше. От первой «Лады» казанцы отстают на одно очко.

    В пяти последних матчах «Ак Барс» трижды проиграл. Одной из самых неожиданных и неприятных стала встреча с «Ладой» в Тольятти, в которой команда Зинэтулы Билялетдинова, вопреки ожиданиям, была разгромлена (3:6).

    Вдогонку казанцы уступили «Нефтехимику» (1:2), после чего сумели добыть 2 очка в гостевой игре со СКА (3:2). Еще в одном принципиальном матче — с «Салаватом Юлаевым» — «Ак Барс» потерпел поражение (1:3), а позже разобрался с «Барысом» на своей территории (5:3).

    Коэффициенты

    На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 4.30, а на победу «Ак Барса» — 1.83.

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    Прогноз

    В очной встрече несколькими днями ранее «Ак Барс» добился нужного результата на морально-волевых, отыграв разницу в 3 шайбы. Однако это не значит, что сценарий прошлой игры повторится в предстоящем матче.

    Несмотря на то что «Барыс» будет принимать казанцев на своем катке, он остается главным аутсайдером Востока, которому не хватает ни класса, ни ресурсов на продолжительные хорошие отрезки. В последних матчах казахи потратили немало сил, пытаясь противостоять топ-соперникам, и накопленная усталость даст о себе знать в очередной встрече.

    Ставка

    На катке «Барыса» команда Зинэтулы Билялетдинова постарается избежать неприятностей вроде тех, что были в прошлый раз. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.08.

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    «Барыс» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» добудет еще одну уверенную победу над «Барысом»
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